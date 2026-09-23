Церковный календарь на 2027 год: праздники, посты и именины Оглавление Чем церковный календарь отличается от гражданского Главные православные праздники 2027 года по месяцам Многодневные посты в 2027 году Именины и имена по церковному календарю Частые вопроосы Церковный календарь на 2027 год: все православные праздники, многодневные посты и именины по дням. Полный список дат — в материале Life.ru. Церковный календарь на 2027 год: полный список православных праздников. Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Церковный год — не просто сетка дат. Это ритм: время радости и время сосредоточенности, дни памяти святых и периоды поста. В 2027 году Пасха поздняя — 2 мая. А это значит, что весь пасхальный цикл сдвигается, и главные праздники после Пасхи приходятся на июнь. Разбираемся, как устроен календарь на 2027 год, когда поститься и какие имена давать детям по святцам.

Если хотите сравнить календарь с уходящим годом — вот подробный разбор 2026-го.

Чем церковный календарь отличается от гражданского

Гражданский календарь — это сетка для работы и выходных. Церковный — другое. Он живёт по двум циклам одновременно.

Непереходящие праздники — всегда в один и тот же день. Рождество — 7 января, Крещение — 19 января, Благовещение — 7 апреля, Преображение — 19 августа, Успение — 28 августа. Эти даты не меняются никогда.

Переходящие — зависят от Пасхи. А Пасха вычисляется по сложной системе: первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Поэтому Пасха каждый год в разные дни, и всё, что с ней связано, тоже «плавает».

Ещё нюанс. Русская православная церковь живёт по юлианскому календарю, гражданский — григорианский. Разница — 13 дней. Поэтому Рождество у нас 7 января, а не 25 декабря. Церковные даты указываются по новому стилю, но сам расчёт идёт по старому.

Главные православные праздники 2027 года по месяцам

Январь

7 января — Рождество Христово. Один из главных христианских праздников. По церковному учению, в этот день Бог явился в мир в человеческом облике — родился Иисус Христос от Девы Марии. Это не просто день рождения. Это точка, с которой начинается спасение человека. Заканчивается Рождественский пост, начинаются Святки — двенадцать дней радости между Рождеством и Крещением.

Какие православные праздники будут в 2027 году. Фото © РИА Новости / Константин Михальчевский

14 января — Обрезание Господне. На восьмой день после рождения, по иудейской традиции, младенцу дали имя Иисус. Праздник напоминает о том, что Христос был не только Богом, но и человеком — он прошёл через все обряды, положенные по закону того времени.

19 января — Крещение Господне (Богоявление). Двунадесятый праздник. В этот день Христос вошёл в воды Иордана, и Иоанн Предтеча крестил его. В момент крещения на Христа сошёл Святой Дух в виде голубя, и голос с неба сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Это первое явное откровение о Троице. В этот день освящают воду. Подробнее о традициях и купаниях — в нашем материале.

Февраль

15 февраля — Сретение Господне. Двунадесятный праздник. На сороковой день после Рождества Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм. Там их встретил старец Симеон — человек, которому было предсказано, что он не умрёт, пока не увидит Спасителя. Симеон взял Христа на руки и произнёс слова, которые стали молитвой: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром». Слово «сретение» и означает «встреча» — встреча Ветхого Завета с Новым.

Март

Начало Великого поста — 15 марта. Самый долгий и строгий пост в году. Подробнее о нём — ниже, в разделе о постах.

Апрель

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник. В этот день архангел Гавриил пришёл к Деве Марии и сообщил ей, что она родит Спасителя. Мария ответила: «Да будет мне по слову Твоему». Это момент добровольного согласия человека на Божий замысел. С этого дня начинается история спасения в её земном измерении.

25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Христос въехал в Иерусалим на осле — не на коне, как военачальник, а на животном мира. Толпа встречала его ветвями и кричала «Осанна!». Через несколько дней та же толпа будет требовать его казни. Праздник — это и радость, и предчувствие страданий. В храмы приносят веточки вербы. Как выбрать вербу правильно — в нашем материале.

Когда Вербное воскресенье в 2027 году. Фото © РИА Новости / Александр Кряжев

Май

2 мая — Пасха. Светлое Христово Воскресение. Главный праздник года. По учению Церкви, Христос воскрес из мёртвых, победив смерть. Это не просто историческое событие — это основа христианской веры. Апостол Павел писал: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Пасха — это победа жизни над смертью.

9 мая — Красная горка (Антипасха). Первое воскресенье после Пасхи. Название «Антипасха» не означает «против Пасхи». Это «вместо Пасхи» — продолжение праздника. В этот день вспоминают апостола Фому, который не поверил в воскресение, пока не увидел Христа. С этого дня возобновляются венчания — после долгого перерыва на Великий пост и Светлую седмицу.

11 мая — Радоница. День особого поминовения усопших. Название от слова «радость» — верующие делятся пасхальной радостью с теми, кто уже перешёл в вечность. Подробнее о том, как правильно провести этот день, — в нашей статье о майских праздниках.

Июнь

10 июня — Вознесение Господне. Двунадесятый праздник. На сороковой день после Пасхи Христос собрал учеников на Елеонской горе и вознёсся на небо. Это не разлука. Это завершение земного служения и начало нового — Христос ушёл, чтобы послать апостолам Святого Духа.

20 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница). Двунадесятый праздник. На пятидесятый день после Пасхи на апостолов сошёл Святой Дух в виде огненных языков. Они заговорили на разных языках и начали проповедовать. Этот день считается днём рождения Церкви. Один из самых торжественных дней в году — храмы украшают зеленью и берёзовыми ветками.

Июль

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Великий праздник. Иоанн — последний пророк Ветхого Завета и предтеча Христа. Он крестил людей в Иордане и возвестил приход Спасителя. Его рождение описано в Евангелии как чудо: родители были стары, но ангел возвестил, что у них будет сын.

12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Великий праздник. Пётр — простой рыбак, один из первых учеников Христа. Павел — бывший гонитель христиан, которого Господь чудесно обратил на путь веры. Два разных человека. Одна вера. Петров пост начинается 21 июня — на следующий день после Недели всех святых (первого воскресенья после Троицы). Заканчивается Петров пост.

Август

14 августа — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас). В этот день вспоминают, как в Константинополе выносили частицы Креста Господня для освящения города и исцеления больных. Начинается Успенский пост.

Медовый спас: когда в 2027 году. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас). Двунадесятый праздник. Христос поднялся на гору Фавор вместе с Петром, Иаковом и Иоанном. Там он преобразился — лицо его засияло, одежды стали белыми. Это момент, когда ученики увидели божественную природу Христа. Праздник напоминает, что человек может преобразиться через молитву и покаяние.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник. Это не день смерти. Это «успение» — сон. По преданию, Мария мирно отошла ко Господу, а через три дня апостолы обнаружили её гроб пустым. Праздник — о том, что смерть побеждена. Заканчивается Успенский пост.

29 августа — Ореховый Спас. Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя. В этот день вспоминают, как Христос оставил отпечаток своего лица на полотне. Этот образ стал первой иконой.

Сентябрь

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Великий праздник. Иоанн был казнён по приказу царя Ирода — за то, что обличал его грехи. Это день памяти мученика, который не побоялся сказать правду.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник. Рождение Девы Марии — начало истории спасения. Она стала той, через кто Бог явился в мир.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый праздник. В этот день вспоминают, как в IV веке царица Елена нашла в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос. Крест — орудие казни — стал символом победы над смертью.

Октябрь

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Великий праздник. По преданию, в X веке в Константинополе во время осады Богородица явилась людям и простёрла над ними своё покрывало — покров. Это знак защиты и заступничества.

Ноябрь

28 ноября — начало Рождественского поста. Сорок дней подготовки к Рождеству. Один из четырёх многодневных постов.

Декабрь

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник. Трёхлетнюю Марию родители привели в Иерусалимский храм и посвятили её Богу. Она осталась там жить и служить. Это день, когда начинается её путь.

6 января — Рождественский сочельник. Последний день поста. Канун Рождества.

Многодневные посты в 2027 году

В православном календаре четыре многодневных поста. Каждый готовит верующих к большому празднику.

Великий пост — с 15 марта по 1 мая. Самый долгий и строгий. Готовит к Пасхе. Состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы. По церковному учению, пост — не просто отказ от еды. Это время покаяния, молитвы и воздержания от злых поступков. Отдельной статьи на 2027 год пока нет — о правилах и смысле можно прочитать в общих материалах хаба.

Каландарь православных постов на 2027 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Петров (Апостольский) пост — с 28 июня по 11 июля. Начинается через неделю после Троицы и заканчивается в день памяти апостолов Петра и Павла. В 2027 году он короткий — всего 14 дней. Подробный разбор — в отдельной статье о Петровом посте.

Успенский пост — с 14 по 27 августа. Две недели строгого поста перед Успением Богородицы. По строгости сравним с Великим постом. Подробнее — в нашем материале.

Рождественский пост — с 28 ноября 2027 года по 6 января 2028 года. Сорок дней подготовки к Рождеству. По церковным канонам, это время воздержания и молитвы. Отдельной статьи на 2027 год пока нет.

Именины и имена по церковному календарю

Именины — это день памяти святого, в честь которого человек назван. В церковной традиции это не просто «второй день рождения», а личный праздник, связанный с небесным покровителем.

Как узнать своё имя по церковному календарю? Найдите в святцах ближайший день памяти святого с вашим именем после даты рождения. Например, вы родились 20 мая, ваше имя — Николай. Смотрите, когда после этой даты отмечается память святителя Николая. Это и будут ваши именины.

Традиция давать имя по святцам уходит корнями в раннее христианство. Родители смотрели, чей день памяти выпадает на восьмой день после рождения ребёнка, — в честь того святого и называли. Считалось, что небесный покровитель будет оберегать человека всю жизнь.

Вот два примера. Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в России. Его память отмечается несколько раз в году, но главные дни — 22 мая и 19 декабря. Подробнее о нём — в нашем материале. Дмитрий Донской — князь, полководец и святой. Его память отмечается 1 июня. О его жизни и подвиге — здесь.

Частые вопроосы

Сколько многодневных постов в 2027 году?

Четыре: Великий пост (15 марта — 1 мая), Петров пост (28 июня — 11 июля), Успенский пост (14 — 27 августа) и Рождественский пост (28 ноября 2027 — 6 января 2028).

Как узнать своё имя по церковному календарю?

Найдите в святцах ближайший день памяти святого с вашим именем после даты рождения. Этот день и будет вашими именинами.

Чем церковный календарь отличается от гражданского?

Церковный календарь основан на юлианском стиле, гражданский — на григорианском. Разница — 13 дней. Кроме того, есть переходящие праздники (зависящие от Пасхи) и непереходящие (фиксированные).

Где найти официальный церковный календарь на 2027 год?

Официальный Патриарший календарь выпущен Издательством Московской Патриархии. Он включает полный месяцеслов, указания о постах и трапезе, справочные материалы.

Куда смотреть дальше? Если интересно, как устроен годовой цикл в целом, — читайте церковный календарь 2026. А о конкретных праздниках — в хабе «Церковные праздники».

Авторы Андрей Соколов