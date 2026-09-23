Благовещение Пресвятой Богородицы 2027: суть праздника, традиции и что нельзя делать Оглавление Какого числа Благовещение в 2027 году История праздника: как архангел Гавриил принёс благую весть Богослужение в день Благовещения и особенности 2027 года Что можно и нельзя делать на Благовещение Народные традиции на Благовещение Пища на Благовещение 2027 Иконография Благовещения: как узнать икону Заключение Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2027: история праздника, духовный смысл, народные традиции и запреты. Особенности 2027 года — Благовещение на Страстной седмице — в статье Life.ru. 25466 25466 Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных православных праздников. Обложка © РИА «Новости» / Игорь Онучин

Благовещение Пресвятой Богородицы — это один из двенадцати главных православных праздников, которые ещё называют двунадесятыми. Они посвящены самым главным этапам жизни Христа и его матери Марии.

Благовещение — дата начала земного воплощения Христа, поэтому этот день особенный для верующих. Название праздника означает «благая весть». В христианской традиции эта дата подчёркивает важность смирения, доверия Богу и готовности принять его волю.

Какого числа Благовещение в 2027 году

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2027 году отмечается 7 апреля (по новому стилю). Праздник непереходящий, его дата не меняется, поскольку праздник связан с Рождеством Христовым и отмечается ровно за девять месяцев до него. Благовещение в 2027 году приходится на среду четвёртой седмицы Великого поста — до Страстной недели, которая начнётся позже, 26 апреля. Поэтому в 2027 году действует обычное праздничное послабление поста: Церковь разрешает рыбу.

История праздника: как архангел Гавриил принёс благую весть

Благовещение — значит «благая весть». По христианскому преданию, именно в эту дату архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о будущем рождении во плоти от неё Иисуса Христа.

Событие описано в Евангелии от Луки (глава 1, стихи 26–38). Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии — и, застав её, сообщил ей: «Благословенна Ты между жёнами, Ты родишь Сына и наречёшь имя Ему Иисус». На что Мария удивилась, сказав: «Как это будет, когда Я мужа не знаю?».

Ангел ответил, что всё это совершится силою всемогущего Бога. Тогда Мария со смирением сказала: «Я раба Господня, да будет Мне по слову твоему».

Ещё одно предание сообщает, что Дева Мария увидела воочию ангела Господня, когда читала отрывок из книги пророка Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына». Поэтому Богородицу часто изображают с раскрытой книгой.

Икона из «Васильевского чина», 1408 год. Фото © Wikipedia

Сюжет Благовещения описан и в суре Корана «Марьям». Там рассказывается, как к Пречистой Марьям (Деве Марии) явился ангел Джебраил (Гавриил) в облике юноши и сообщил ей, что у неё по воле Господа родится сын, который станет знамением для мира и Божьим посланником.

Богослужение в день Благовещения и особенности 2027 года

Благовещение отмечается одним днём — без обычных предпразднства и попразднства. В 2027 году праздник приходится на будний день Великого поста, но по своей торжественности выделяется на общем фоне постовых служб.

В храмах проходят торжественные богослужения. Накануне Благовещения совершается всенощное бдение, а утром в сам праздник — литургия. По общему правилу в день Благовещения служат литургию Иоанна Златоуста. По церковному обычаю, службы духовенство совершает в облачениях голубого, «богородичного» цвета, который символизирует высшую чистоту и непорочность.

По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей — они символизируют Бога Святого Духа, благую весть архангела Гавриила, а также свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя.

Тропарь Благовещения, глас 4: «Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Кондак Благовещения, глас 8: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная».

Что можно и нельзя делать на Благовещение

На Благовещение желательно посетить храм, исповедоваться, причаститься, можно освятить просфору. По возможности следует сделать доброе дело, подать милостыню. Нельзя сквернословить, ссориться, унывать и роптать. Также нельзя тяжело работать, если на то нет необходимости, заниматься магией, гадать — это грех.

На Благовещение желательно посетить храм и исповедоваться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Народные традиции на Благовещение

На Руси жаворонков, голубей, синичек и других лесных птиц ловили, сажали в клетки, а потом на Благовещение символически отпускали в небо при большом скоплении людей — например, на рыночной площади. В народе считалось, что птички, выпущенные на волю, станут ходатаями за человека перед Богом, «попросят за того», кто дал им свободу. Также верили, что если на Благовещение удастся накормить пернатых, то это принесёт удачу и защиту на весь год.

Стихотворение А.С. Пушкина «Птичка» со словами «На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны» может описывать именно благовещенскую традицию, хотя есть мнение, что в Петербурге птиц выпускали в основном на Пасху.

По народным приметам, погода на Благовещение покажет, какая погода будет на Пасху. Если утро было ясным, рассчитывали на тёплое лето и хороший урожай. Снег или дождь обещали прохладное лето, но богатый урожай злаков. Южный ветер считали благоприятным для посевов, северный — наоборот, а грозу расценивали как знак хорошего урожая орехов. Старались также сохранить золу из печи, чтобы потом посыпать ею больные растения.

Пища на Благовещение 2027

В 2027 году Благовещение не попадает на Страстную седмицу, поэтому действует обычное для этого праздника послабление Великого поста: разрешается рыба, а также растительное масло. Мясо, молоко и яйца по-прежнему исключены — трапеза остаётся постной, но менее строгой, чем в 2026 году, когда праздник выпал на Страстную неделю. Мирянам всё равно лучше уточнить меру послабления у своего духовника.

Какая пища допускается в праздник Благовещения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Иконография Благовещения: как узнать икону

На иконе Благовещения изображены две ключевые фигуры — архангел Гавриил в образе юноши и Пресвятая Богородица. Луч света (или голубь) в верхней части иконы — символ Святого Духа. Жест Богородицы — рука, прижатая к груди или раскрытая навстречу ангелу, — символизирует смирение и принятие воли Божьей.

Иногда на иконах можно встретить и другие примечательные детали, например пурпурную пряжу, которую Богородица держит в руках, что символизирует плетение ею из своей плоти и крови тела Иисуса Христа. Цвет пряжи — красный, символ царского достоинства.

Три звезды на лбу и плечах Богородицы символизируют непорочность Приснодевы до, во время и после Рождества. На некоторых иконах видны только две звезды, что символизирует воплощение Бога Сына, второй ипостаси Святой Троицы.

На ранних изображениях Богородица представлена сидящей слева или (реже) справа от архангела. Она может просто слушать, делая жест рукой, или прясть.

Иконы «Благовещение с младенцем во чреве» («Устюжское Благовещение») делают попытку представить идею непорочного зачатия. Небесная полусфера, благовествующий ангел, смиренно стоящая Приснодева, отсутствие конкретного места действия — всё это служит целью показать прикровенность и таинственность Боговоплощения.

Есть и образы «Благовещения у источника (кладезя)», они основаны на апокрифических преданиях, рассказывающих, что Мария встретила Гавриила, стоя у колодца.

Икона «Богородица у колодца». Фото © Wikipedia / cirota.ru

Заключение

Благовещение — один из наиболее важных православных праздников, символ начала земного воплощения Христа. В 2027 году он приходится на будний день Великого поста, до начала Страстной седмицы, поэтому допускается рыба в пищу. Life.ru приводит полный календарь православных праздников на 2027 год, а также рассказывает, как подготовить к весенним торжествам свой дом и испечь тот самый пасхальный кулич.