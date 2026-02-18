Что приготовить в пост: сборник простых постных рецептов Оглавление Что можно есть в пост Постная выпечка: блины, оладьи, печенье, пироги Постные блины на воде Постные оладьи на дрожжах Постное печенье Универсальное постное дрожжевое тесто Постные супы Постный борщ Постный гороховый суп Постные щи Кабачки и капуста в пост Кабачки на сковороде Тушеная капуста Постные котлеты Грибные котлеты Чечевичные котлеты Постный майонез и соусы Постный майонез на аквафабе Постные салаты Свёкла с черносливом Салат из капусты с яблоком Фасоль с солёным огурцом Постные блюда на поминки FAQ — частые вопросы Постные рецепты по категориям: выпечка (в том числе в духовке), супы, котлеты, майонез, салаты — простые и вкусные блюда на каждый день поста 55932 55932 Лучшие постные блюда — топ рецептов. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пост — не повод превращать меню в череду скучных каш и овощей. Собрали простые постные рецепты по категориям — от блинов и пирогов, включая рецепты в духовке, до супов, котлет, салатов и соусов, чтобы подобрать подходящее блюдо практически на любой день поста.

Что можно есть в пост

Постное меню строится вокруг продуктов растительного происхождения: овощей, фруктов, круп, бобовых, грибов, орехов, сухофруктов и хлеба. В зависимости от конкретного поста и дня могут меняться правила приготовления пищи: церковный устав предусматривает сухоядение, горячую пищу без масла, горячую пищу с маслом, а в отдельные дни — послабления, включая рыбу.

Сухоядение — наиболее строгий вариант: в рационе преимущественно продукты, не подвергавшиеся тепловой обработке, например свежие и сушёные овощи и фрукты, орехи, хлеб, некоторые соленья. При горячей пище без масла продукты можно варить, тушить или запекать, но растительное масло не используется. В дни, когда разрешено масло, меню становится заметно шире: можно готовить жареные овощи, заправлять салаты и использовать масло в выпечке.

Это принцип, а не универсальный календарь для всех случаев. Поэтому конкретные послабления лучше сверять с церковной практикой и календарём конкретного поста — например, с Великим постом , у которого свои дни строгости и послаблений. Официальные богослужебные указания также показывают, что правила могут учитывать праздник, день недели и особенности конкретного постного периода.

Например, во время Успенского поста есть послабления в праздник Преображения Господня (Яблочный Спас) и день Успения Пресвятой Богородицы — в эти дни разрешается рыба.

Постная выпечка: блины, оладьи, печенье, пироги

Постная выпечка не обязательно должна быть сухой или пресной. Молоко заменяют водой или растительным напитком, яйца — банановым или яблочным пюре, а сливочное масло — растительным. Для дрожжевого теста достаточно воды, муки, дрожжей, сахара, соли и небольшого количества растительного масла.

Постные блины на воде

Постные блины на воде — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 40 минут (с учётом расстойки теста). Порций: 4–5 (15–18 блинов).

Ингредиенты: 250 г пшеничной муки; 500–550 мл воды; 1 ст. л. сахара; 0,5 ч. л. соли; 0,5 ч. л. соды; 2 ст. л. растительного масла; немного масла для сковороды.

Муку просеять, смешать с сахаром, солью и содой. Постепенно влить воду, постоянно размешивая венчиком, чтобы не осталось комков. Добавить растительное масло и оставить тесто на 15–20 минут. Хорошо разогреть сковороду. Наливать тесто тонким слоем и выпекать блины с обеих сторон. Если масло в конкретный день не разрешено, блины лучше готовить на качественной антипригарной сковороде без добавления жира либо выбрать день, когда растительное масло допускается.

Готовые блины можно подать с вареньем, мёдом, яблочным пюре, тушёными яблоками или несладкой овощной начинкой.

Постные оладьи на дрожжах

Постные оладьи на дрожжах — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 1,5 часа (с учётом расстойки опары и теста). Порций: 4 (15–18 оладий).

Ингредиенты: 300 г муки; 300 мл тёплой воды; 7 г сухих дрожжей; 1 ст. л. сахара; щепотка соли; растительное масло для приготовления.

В тёплой воде растворить дрожжи и сахар, добавить примерно половину муки. Перемешать и оставить опару на 20–30 минут. Когда на поверхности появится пена, всыпать оставшуюся муку и соль.

Тесто должно получиться густым, но не крутым. Накрыть миску и оставить ещё на 30–40 минут. После подъёма тесто не перемешивать слишком активно: аккуратно набирать его ложкой и выкладывать на разогретую сковороду. Обжаривать оладьи до румяной корочки.

Для сладкого варианта подойдут яблоки, изюм или корица. Для несладкого можно добавить зелень, тёртую морковь или мелко нарезанный зелёный лук.

Постное печенье

Постное печенье — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 30 минут. Порций: 20–25 печений (4–5 порций).

Ингредиенты: 250 г муки; 100 г сахара; 80 мл растительного масла; 70–80 мл воды; 0,5 ч. л. разрыхлителя; щепотка соли; ваниль или корица по вкусу.

Смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить масло и воду, замесить мягкое тесто. Если оно получается слишком липким, подсыпать немного муки.

Раскатать тесто пластом толщиной около 5 мм, вырезать фигурки или просто нарезать ромбами. Переложить на противень с пергаментом и выпекать около 12–15 минут при 180 °C — это как раз один из постных рецептов в духовке, который не требует ни яиц, ни сливочного масла.

В тесто можно добавить измельчённые орехи, кунжут, изюм, цедру апельсина или какао.

Универсальное постное дрожжевое тесто

Время: около 1 часа 15 минут — 15 минут активной работы, остальное время тесто расстаивается. Порций: тесто на 12–15 пирожков или один большой пирог.

Ингредиенты: 500 г муки; 300 мл тёплой воды; 7 г сухих дрожжей; 1 ст. л. сахара; 1 ч. л. соли; 3 ст. л. растительного масла.

Смешать дрожжи с тёплой водой и сахаром. Через 10 минут добавить соль, масло и постепенно всыпать муку. Вымесить мягкое эластичное тесто, накрыть и оставить примерно на час.

После подъёма тесто подходит для пирожков, булочек, открытых и закрытых пирогов. Начинки могут быть сладкими — яблоко с корицей, вишня, мак, варенье — или несладкими: капуста, картофель с грибами, лук с гречкой.

Растительное масло в составе теста означает, что такую выпечку следует готовить в соответствующий день. В дни без масла рецепт можно адаптировать, увеличив количество воды, хотя структура теста будет другой.

Постные супы

Горячий суп помогает сделать постное меню более сытным. Основой могут стать картофель, капуста, морковь, свёкла, крупы, горох, фасоль или чечевица. Для насыщенного вкуса важны не только овощи, но и специи: лавровый лист, чеснок, паприка, перец, сушёные травы.

Постный борщ

Постный борщ — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 1 часа 15 минут. Порций: 5–6.

Ингредиенты: 2–2,5 л воды; 2 свёклы; 2 картофелины; 200 г белокочанной капусты; 1 морковь; 1 луковица; 2 ст. л. томатной пасты; 1–2 зубчика чеснока; соль, перец, лавровый лист; растительное масло — если оно разрешено.

Свёклу натереть, морковь измельчить, лук нарезать. В день с разрешённым маслом слегка обжарить овощи, добавить томатную пасту. Если масло использовать нельзя, овощи можно тушить с небольшим количеством воды.

В кипящую воду положить картофель и нашинкованную капусту. Через 10 минут добавить свёклу с морковью и луком. Варить до мягкости овощей, посолить и поперчить. В конце добавить чеснок и лавровый лист.

После приготовления дать борщу постоять под крышкой 15–20 минут. Подавать можно с зеленью и постной сметаной или растительным соусом, если такие продукты соответствуют выбранному режиму поста.

Постный гороховый суп

Постный гороховый суп — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 1 часа 10 минут. Порций: 4–5.

Ингредиенты: 250 г колотого гороха; 3 картофелины; 1 морковь; 1 луковица; 2–2,5 л воды; лавровый лист; соль, перец; зелень; масло — по необходимости.

Горох промыть и при необходимости замочить. Залить водой и варить до мягкости. Добавить нарезанный картофель.

Лук и морковь можно предварительно припустить на растительном масле. Для варианта без масла овощи достаточно добавить в суп сырыми или немного потушить с водой.

В конце посолить, добавить лавровый лист и перец. Часть готового супа можно пробить блендером: получится густая консистенция, напоминающая крем-суп.

Постные щи

Постные щи — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 50 минут. Порций: 4–5.

Ингредиенты: 300–400 г белокочанной капусты; 3 картофелины; 1 морковь; 1 луковица; 2 л воды; 1–2 ст. л. томатной пасты; лавровый лист; соль, перец; зелень.

В кипящую воду положить картофель и капусту. Лук и морковь добавить свежими либо предварительно потушить с небольшим количеством воды. Томатную пасту развести водой и влить в кастрюлю.

Варить до готовности овощей, затем добавить лавровый лист, соль и перец. Для более кислого вкуса часть свежей капусты можно заменить квашеной.

Кабачки и капуста в пост

Кабачки и капуста относятся к продуктам, из которых легко приготовить полноценный гарнир или самостоятельное блюдо. Они хорошо сочетаются с чесноком, томатами, зеленью, грибами и крупами.

Кабачки на сковороде

Кабачки на сковороде — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 25 минут. Порций: 3–4.

Ингредиенты: 2 небольших кабачка; 1 луковица; 2 зубчика чеснока; 1 помидор; соль, перец; зелень; растительное масло — по режиму питания.

Кабачки нарезать полукружьями, лук — тонкими перьями. На сковороде с маслом сначала обжарить лук, затем добавить кабачки. Готовить 7–10 минут, чтобы овощи сохранили форму.

Добавить нарезанный помидор, чеснок, соль и перец. Ещё несколько минут подержать на огне и посыпать зеленью.

Вариант без масла готовится практически так же: овощи тушат под крышкой, добавляя несколько ложек воды. Для более яркого вкуса можно использовать паприку или сушёные итальянские травы.

Тушеная капуста

Тушеная капуста — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 45 минут. Порций: 4.

Нашинковать небольшой кочан капусты, одну морковь и луковицу. В глубокой сковороде прогреть лук с небольшим количеством воды, добавить морковь и капусту.

Посолить, накрыть крышкой и тушить 25–35 минут. При необходимости подливать воду. Для варианта с маслом лук и морковь можно предварительно обжарить.

В конце добавить томатную пасту, чёрный перец, паприку и лавровый лист. Если хочется сделать блюдо более сытным, в капусту можно добавить фасоль, грибы или немного варёной гречки.

Постные котлеты

Овощные и бобовые котлеты удобны тем, что их можно приготовить заранее и использовать несколько дней. Основой служат продукты с достаточным количеством крахмала или растительного белка, а связующими компонентами — мука, манка или измельчённые крупы.

Грибные котлеты

Грибные котлеты — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 40 минут. Порций: 4 (10–12 котлет).

Ингредиенты: 400 г шампиньонов; 1 луковица; 150 г варёного риса; 2–3 ст. л. муки или манки; соль, перец; зелень; растительное масло для жарки.

Грибы мелко нарезать и приготовить вместе с луком. Затем измельчить блендером или пропустить через мясорубку.

Смешать грибную массу с рисом, мукой, солью, перцем и зеленью. Оставить фарш на 10 минут. Сформировать небольшие котлеты.

При разрешённом масле обжарить их до корочки. В другие дни котлеты можно запечь в духовке или приготовить на пару. Если любите блюда из грибов, попробуйте также жареные грибы или грибную икру — эти рецепты отлично дополнят постное меню.

Чечевичные котлеты

Чечевичные котлеты — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 1 часа 10 минут (включая варку чечевицы и запекание). Порций: 4 (10 котлет).

Ингредиенты: 200 г красной или зелёной чечевицы; 1 морковь; 1 луковица; 2 ст. л. манки; 1 зубчик чеснока; соль, паприка, перец; масло — по режиму.

Чечевицу отварить до мягкости и хорошо остудить. Морковь и лук измельчить. Соединить всё с манкой, чесноком и специями.

Массу оставить на 10–15 минут, чтобы манка впитала лишнюю влагу. Сформировать котлеты и запечь при 190 °C примерно 20–25 минут, перевернув один раз. При разрешённом масле котлеты можно обжарить на сковороде.

Постный майонез и соусы

Главная задача постного соуса — добавить блюду жирность, кислотность и насыщенный вкус без яиц и молочных продуктов. В зависимости от режима питания подойдут овощные пюре, горчица, лимонный сок, томаты, растительное молоко и аквафаба.

Постный майонез на аквафабе

Постный майонез на аквафабе — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: около 15 минут. Порций: примерно 250 мл соуса (6–8 порций как заправка).

Аквафаба — жидкость, оставшаяся после варки нута или фасоли. Благодаря способности образовывать эмульсию она подходит для приготовления соуса, напоминающего классический майонез.

Ингредиенты: 100 мл аквафабы; 180–220 мл рафинированного растительного масла; 1 ч. л. горчицы; 1–2 ч. л. лимонного сока или уксуса; 0,5 ч. л. соли; щепотка сахара по желанию.

Охлаждённую аквафабу перелить в высокий стакан. Добавить горчицу, соль и лимонный сок. Взбивать погружным блендером, постепенно вливая масло тонкой струйкой.

Когда масса загустеет, попробовать соус и скорректировать количество соли или кислоты. Если майонез получился слишком густым, добавить немного аквафабы; если жидким — продолжить взбивание и понемногу добавить масло.

Такой соус подходит для салатов, бутербродов, постных котлет и запечённых овощей, а ещё хорошо сочетается с домашними соленьями — рецепты заготовок на зиму , включая огурцы, помидоры и лечо, мы собирали отдельно. Поскольку в составе есть растительное масло, майонез используют в дни, когда масло разрешено.

Быстрые альтернативы: горчицу можно смешать с лимонным соком и водой; томатное пюре — с чесноком и зеленью; мякоть авокадо — с лимонным соком и солью. Получатся разные заправки без яиц и молочных продуктов.

Постные салаты

Салат в пост — это не обязательно просто нарезанные овощи. Бобовые, крупы, солёные овощи и сухофрукты позволяют сделать блюдо более сытным.

Свёкла с черносливом

Время: около 1 часа (в основном пассивное время варки свёклы). Порций: 4.

Отварить или запечь две свёклы, остудить и натереть. Добавить 5–6 измельчённых черносливин и горсть грецких орехов. Заправить лимонным соком, солью и небольшим количеством растительного масла, если оно разрешено.

Салат из капусты с яблоком

Время: около 15 минут. Порций: 4.

Нашинковать 300 г белокочанной капусты, добавить одно кислое яблоко и немного моркови. Капусту слегка размять руками, чтобы она стала мягче. Для заправки смешать лимонный сок, горчицу, щепотку сахара и воду. При разрешённом масле добавить чайную ложку растительного масла.

Фасоль с солёным огурцом

Время: около 15 минут. Порций: 4.

Смешать 250 г готовой красной фасоли, два солёных огурца, небольшую луковицу и зелень. Заправить лимонным соком или небольшим количеством рассола. В день, когда разрешено масло, добавить ложку растительного масла.

Постные блюда на поминки

Поминальный стол имеет свои традиции, и его состав может зависеть от местных обычаев, семейной традиции и церковного календаря. Если поминки приходятся на постный день, меню обычно делают постным, сохраняя при этом простоту и сдержанность стола.

Одним из главных блюд остаётся кутья — её готовят из пшеницы или риса с мёдом, маком, орехами и сухофруктами. В зависимости от традиции состав может различаться.

Для постного поминального стола также подойдут блины без молока и яиц, овощные салаты, винегрет, тушёная капуста, картофель, гречка с грибами, постные пирожки, соленья и компот. Если день строгого поста, блюда выбирают с учётом действующего режима питания: наличие растительного масла также зависит от конкретного дня.

Главный принцип такого стола — не обилие и сложность блюд, а возможность спокойно собраться за общей трапезой в память об умершем.

FAQ — частые вопросы

Что такое монастырская кухня и чем она отличается от обычной постной?

Монастырская кухня — это не отдельный набор продуктов и не обязательный синоним любой постной еды. Под этим названием обычно понимают кулинарную традицию, связанную с монастырским бытом и приготовлением блюд с учётом церковного устава. В монастырской кухне можно встретить простые блюда из круп, овощей, грибов, бобовых и теста, а также постную выпечку и напитки. Обычная современная постная кухня шире: она включает рецепты, адаптированные под домашнюю технику и современные привычки питания.

Можно ли есть рыбу в пост и в какие дни?

Иногда можно, но единого ответа для всех постов нет. Разрешение на рыбу зависит от того, о каком именно посте идёт речь, а также от конкретного дня и праздника. Например, для Великого поста церковный устав предусматривает особые дни, когда разрешается рыба; в официальных богослужебных указаниях на Благовещение прямо указывается разрешение рыбы на трапезе. В других постах правила могут быть мягче. Не стоит переносить правила Великого поста на весь год — ориентируйтесь на календарь конкретного поста.

Что такое «постное молоко» и «постное масло»?

Постное молоко — бытовое название растительных напитков: овсяного, соевого, миндального, рисового и других, а не молоко животного происхождения. Постное масло — традиционное обозначение растительного масла: подсолнечного, оливкового или кукурузного. Само слово «постное» не означает, что масло разрешено в любой день — в строгие дни церковный устав может предписывать пищу без масла.

Можно ли использовать мультиварку для постных блюд?

Да. Мультиварка не меняет статус продукта: значение имеет состав блюда и способ приготовления, предусмотренный для конкретного дня поста. В мультиварке можно готовить постные супы, каши, тушёные овощи, бобовые, грибы и блюда из круп — удобны режимы «Суп», «Тушение», «Каша», «На пару» и «Выпечка». Подробные рецепты для мультиварки мы соберём в отдельном материале [ССЫЛКА: появится после публикации — «Рецепты для мультиварки»].

Постная кухня хорошо показывает, что ограничения не обязательно означают однообразие. Овощи, крупы, бобовые, грибы, фрукты и специи позволяют менять вкус и текстуру блюд, а простые заготовки заметно ускоряют приготовление еды в течение недели.

При этом пост — не просто диета. Его правила зависят от конкретной церковной традиции и календаря, а строгость питания может отличаться от одного поста к другому. Поэтому этот сборник удобнее воспринимать как базу рецептов: выбирайте подходящие блюда и при необходимости корректируйте их под требования конкретного дня.

Авторы Божена Зажицкая