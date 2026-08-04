Грибная икра, которую сметают со стола: рецепт классический, на зиму и экспресс Оглавление Классическая грибная икра через мясорубку Грибная икра на зиму Экспресс-вариант в блендере FAQ — частные вопросы Грибная икра из любых грибов — рецепт через мясорубку и вариант для закатки на зиму. Пропорции, время варки, стерилизация банок и лайфхаки. 4 августа, 07:27 Как приготовить вкусную грибную икру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volodimir bazyuk

Грибная икра — универсальная закуска, которая выручает и на каждый день, и как заготовка на зиму. Хрустящий тост, щедрая ложка ароматной массы — и ужин готов быстрее, чем грибы растут после дождя. Мы собрали три проверенных варианта и знаем, куда деть оставшиеся грибы — попробуйте жареные грибы или грибы в сметане.

Классическая грибная икра через мясорубку

Классическая грибная икра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Помните бабушкину банку с тёмной, душстой массой? Та самая грибная икра через мясорубку. Ее рецепт возвращает в детство. Запах будет по всей квартире! Грибная икра с морковью и луком получается насыщенной и слегка сладковатой от обжаренных овощей.

Время приготовления: 1 час 15 минут. Выход: около 1 кг готовой икры — это примерно 2 баночки по 0,5 л.

Ингредиенты:

Гристанция — 1 пол,

Лук репчатый — 2 головки,

Морковь — 2 штуки,

Растительное масло — 100 мл,

Соль — 1,5 чайные ложки,

Чёрный молотый перец — 0,5 чайной ложки,

Уксус 9% — 1 столовая ложка (по желанию).

Моем грибы под проточной водой, удаляем загрязнения. Лесные экземпляры замачиваем на 20 минут, чтобы отправить песок. Заливаем водой, доводим до белка и варим 20 минут после закипания. Сливаем отвар через дуршлаг, даём остыть.

Пока грибы остаются, чистим лук и морковь. Нарезаем лук, используя кубики, морковь тройкой на крупной тёрке. Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лук до золотистости — около 5–7 минут. Добавляем морковь и тушим ещё 10 минут, помешивая. Овощи должны стать мягкими и слегка карамелизованными.

Пропускаем остывшие грибы через мясорубку вместе с обжаренными овощами. Получаем однородную, слегка влажную массу. Возвращаем всё на сковороду, солим, перчим. Тушим на медленном огне 15–20 минут, выпаривая лишнюю пищу. Если любите кислинку — в конце добавьте уксус.

Даём остывать до пониженной температуры, перекладываем в чистую банку и убираем в холодильник. Подаём с чёрным хлебом или блинами.

Храним до 5 дней.

Грибная икра на зиму

Грибная икра на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Totokzww

Грибная икра из шампиньонов на зиму — настоящий запас уюта в стеклянной банке. Главное — соблюдаем пропорции и не забываем о стерилизации, как и для маринованных и солёных грибов .

Время приготовления: 2 часа (включая стерилизацию). Выход: около 2 кг икры — это 2 литровые банки.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 2 кг,

Лук репчатый — 4 головки,

Морковь — 4 штуки,

Растительное масло — 200 мл,

Соль — 3 чайные ложки,

Сахар — 1 чайная ложка,

Чёрный молотый перец — 1 чайная ложка,

Уксус 9% — 3 столовые ложки,

Лавровый лист — 2 штуки.

Подготавливаем банки и крышки: моем их содой, стерилизуем над паром или в духовке при 120°C 15 минут. Крышки кипятим 5 минут. Это обязательный этап — никаких сюрпризов в виде плесени нам не нужно.

Моем грибы, заливаем воду и варим 25–30 минут после закипания. Сливаем отвар, даём остыть. Чистим и нарезаем лук, трём морковь. Обжариваем овощи на масле до мягкости — около 15 минут.

Пропускаем грибы и овощи через мясорубку, добавляем соль, сахар, перец, лавровый лист. Тщательно обрабатываем. Выкладываем массу в кастрюлю с толстым дном и тушим на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до подачи вливаем уксус — он выступает консервантом.

Выложите горячую икру по стерильным банкам, оставив на расстоянии 1 см до края. Закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

Храним в прохладном темном месте до 12 месяцев.

Экспресс-вариант в блендере

Ужин через час, а гости уже стучатся в дверь? Не паникуем — у нас есть экспресс-рецепт икры из грибов, которые готовятся за 30 минут. Секрет — блендер вместо мясорубки и минимум ингредиентов. Получается не менее аппетитно, а текстура — такая бархатно-жесткая и воздушная.

Время приготовления: 30 минут. Выход: около 450 г — это одна баночка 0,5 л.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г,

Лук репчатый — 1 головка,

Сливочное масло — 50 г,

Соль — по вкусу,

Чёрный перец — щепотка,

Свежая зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок.

Моем грибы, нарезаем большими кусками. Заливаем водой, доводим до белого цвета и варим 15 минут. Сливаем отвар, даём немного остыть. Разогреваем сковороду, растапливаем сливочное масло. Нарезаем лук мелко и обжариваем до прозрачности — 3–4 минуты.

Выложить в чашу блендера отваренные грибы, обжаренный лук, соль и перец. Измельчаем до внешних масс. Если любите кусочки — делайте это импульсивно. Перекладываем массу на сковороду, прогреваем 5 минут, перемешивая. Снимаем с огня, даём остыть.

Нарезаем зелень и перемешиваем с остывшей икрой. Подаем сразу или убираем в холодильник для выдерживания.

Храним до 3 дней.

FAQ — частные вопросы

Из каких грибов лучше делать икру? Классика — шампиньоны: доступны круглый год, не требуют длительной подготовки. Но если хотите благородный вкус — возьмите белые, подосиновики или маслята. Лесные грибы обладают насыщенным «диким» ароматом, а шампиньоны — утонченной текстурой. Смело комбинируем!

Сколько хранить грибные икра в холодильнике? Свежеприготовленная грибная икра хранится в холодильнике до 5 дней в плотно закрытой ёмкости. Консервированная, если банка вскрыта, — не более 3 дней. Всегда используйте чистую ложку, чтобы не заносить бактерии.

Нужно ли отваривать грибы перед темой, как перекручивать? Обязательно! Сырые грибы содержат тяжелоусвояемые вещества, поэтому отваривание делает их безопасными и мягкими. Кроме того, варка помогает ли нарушить традиционные правила — икра не будет расслаиваться.

Можно ли заморозить грибную икру? Да, но с нюансами. Замораживаем порционно в контейнерах, оставляя 2 см свободного пространства. Размораживаем в холодильнике, а не в микроволновке — иначе текстура станет водянистой. Срок хранения в морозилке — до 3 месяцев.

Хотите удивить гостей и домашних грибной икрой? Этот рецепт — ваш козырь на любом столе. А если хочется сохранить вкусы и ароматы лета — загляните в рецепты заготовок на зиму . И пусть зимой вам будет вкусно!

Авторы Божена Зажицкая