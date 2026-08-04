Грибная икра, которую сметают со стола: рецепт классический, на зиму и экспресс
Оглавление
Грибная икра из любых грибов — рецепт через мясорубку и вариант для закатки на зиму. Пропорции, время варки, стерилизация банок и лайфхаки.
Как приготовить вкусную грибную икру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volodimir bazyuk
Грибная икра — универсальная закуска, которая выручает и на каждый день, и как заготовка на зиму. Хрустящий тост, щедрая ложка ароматной массы — и ужин готов быстрее, чем грибы растут после дождя. Мы собрали три проверенных варианта и знаем, куда деть оставшиеся грибы — попробуйте жареные грибы или грибы в сметане.
Классическая грибная икра через мясорубку
Классическая грибная икра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina
Помните бабушкину банку с тёмной, душстой массой? Та самая грибная икра через мясорубку. Ее рецепт возвращает в детство. Запах будет по всей квартире! Грибная икра с морковью и луком получается насыщенной и слегка сладковатой от обжаренных овощей.
Время приготовления: 1 час 15 минут. Выход: около 1 кг готовой икры — это примерно 2 баночки по 0,5 л.
Ингредиенты:
- Гристанция — 1 пол,
- Лук репчатый — 2 головки,
- Морковь — 2 штуки,
- Растительное масло — 100 мл,
- Соль — 1,5 чайные ложки,
- Чёрный молотый перец — 0,5 чайной ложки,
- Уксус 9% — 1 столовая ложка (по желанию).
Моем грибы под проточной водой, удаляем загрязнения. Лесные экземпляры замачиваем на 20 минут, чтобы отправить песок. Заливаем водой, доводим до белка и варим 20 минут после закипания. Сливаем отвар через дуршлаг, даём остыть.
Пока грибы остаются, чистим лук и морковь. Нарезаем лук, используя кубики, морковь тройкой на крупной тёрке. Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лук до золотистости — около 5–7 минут. Добавляем морковь и тушим ещё 10 минут, помешивая. Овощи должны стать мягкими и слегка карамелизованными.
Пропускаем остывшие грибы через мясорубку вместе с обжаренными овощами. Получаем однородную, слегка влажную массу. Возвращаем всё на сковороду, солим, перчим. Тушим на медленном огне 15–20 минут, выпаривая лишнюю пищу. Если любите кислинку — в конце добавьте уксус.
Даём остывать до пониженной температуры, перекладываем в чистую банку и убираем в холодильник. Подаём с чёрным хлебом или блинами.
Храним до 5 дней.
Грибная икра на зиму
Грибная икра на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Totokzww
Грибная икра из шампиньонов на зиму — настоящий запас уюта в стеклянной банке. Главное — соблюдаем пропорции и не забываем о стерилизации, как и для маринованных и солёных грибов .
Время приготовления: 2 часа (включая стерилизацию). Выход: около 2 кг икры — это 2 литровые банки.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 2 кг,
- Лук репчатый — 4 головки,
- Морковь — 4 штуки,
- Растительное масло — 200 мл,
- Соль — 3 чайные ложки,
- Сахар — 1 чайная ложка,
- Чёрный молотый перец — 1 чайная ложка,
- Уксус 9% — 3 столовые ложки,
- Лавровый лист — 2 штуки.
Подготавливаем банки и крышки: моем их содой, стерилизуем над паром или в духовке при 120°C 15 минут. Крышки кипятим 5 минут. Это обязательный этап — никаких сюрпризов в виде плесени нам не нужно.
Моем грибы, заливаем воду и варим 25–30 минут после закипания. Сливаем отвар, даём остыть. Чистим и нарезаем лук, трём морковь. Обжариваем овощи на масле до мягкости — около 15 минут.
Пропускаем грибы и овощи через мясорубку, добавляем соль, сахар, перец, лавровый лист. Тщательно обрабатываем. Выкладываем массу в кастрюлю с толстым дном и тушим на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до подачи вливаем уксус — он выступает консервантом.
Выложите горячую икру по стерильным банкам, оставив на расстоянии 1 см до края. Закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.
Храним в прохладном темном месте до 12 месяцев.
Экспресс-вариант в блендере
Ужин через час, а гости уже стучатся в дверь? Не паникуем — у нас есть экспресс-рецепт икры из грибов, которые готовятся за 30 минут. Секрет — блендер вместо мясорубки и минимум ингредиентов. Получается не менее аппетитно, а текстура — такая бархатно-жесткая и воздушная.
Время приготовления: 30 минут. Выход: около 450 г — это одна баночка 0,5 л.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 500 г,
- Лук репчатый — 1 головка,
- Сливочное масло — 50 г,
- Соль — по вкусу,
- Чёрный перец — щепотка,
- Свежая зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок.
Моем грибы, нарезаем большими кусками. Заливаем водой, доводим до белого цвета и варим 15 минут. Сливаем отвар, даём немного остыть. Разогреваем сковороду, растапливаем сливочное масло. Нарезаем лук мелко и обжариваем до прозрачности — 3–4 минуты.
Выложить в чашу блендера отваренные грибы, обжаренный лук, соль и перец. Измельчаем до внешних масс. Если любите кусочки — делайте это импульсивно. Перекладываем массу на сковороду, прогреваем 5 минут, перемешивая. Снимаем с огня, даём остыть.
Нарезаем зелень и перемешиваем с остывшей икрой. Подаем сразу или убираем в холодильник для выдерживания.
Храним до 3 дней.
FAQ — частные вопросы
Из каких грибов лучше делать икру? Классика — шампиньоны: доступны круглый год, не требуют длительной подготовки. Но если хотите благородный вкус — возьмите белые, подосиновики или маслята. Лесные грибы обладают насыщенным «диким» ароматом, а шампиньоны — утонченной текстурой. Смело комбинируем!
Сколько хранить грибные икра в холодильнике? Свежеприготовленная грибная икра хранится в холодильнике до 5 дней в плотно закрытой ёмкости. Консервированная, если банка вскрыта, — не более 3 дней. Всегда используйте чистую ложку, чтобы не заносить бактерии.
Нужно ли отваривать грибы перед темой, как перекручивать? Обязательно! Сырые грибы содержат тяжелоусвояемые вещества, поэтому отваривание делает их безопасными и мягкими. Кроме того, варка помогает ли нарушить традиционные правила — икра не будет расслаиваться.
Можно ли заморозить грибную икру? Да, но с нюансами. Замораживаем порционно в контейнерах, оставляя 2 см свободного пространства. Размораживаем в холодильнике, а не в микроволновке — иначе текстура станет водянистой. Срок хранения в морозилке — до 3 месяцев.
Хотите удивить гостей и домашних грибной икрой? Этот рецепт — ваш козырь на любом столе. А если хочется сохранить вкусы и ароматы лета — загляните в рецепты заготовок на зиму . И пусть зимой вам будет вкусно!