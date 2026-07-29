Грибы в сметане: 5 проверенных рецептов — на сковороде, в духовке, с картошкой и жюльеном Оглавление Как выбрать и приготовить грибы Классические грибы в сметане на сковороде Грибы в сметане в духовке с сыром Грибы с картошкой в ​​сметане Жюльен из грибов в сметане Лисички в сметане — в чём разница Другие варианты: горшочки, мультиварка, аэрогриль А если с мясом? FAQ — частные вопросы Грибы в сметане — 5 рецептов: классика на сковороде, в духовке с сыром, с картошкой, жюльен и лисички. Пошагово с граммовками. 29 июля, 06:29 5 простых и вкусных блюд из грибов и сметаны. Обложка © Шедеврум

Грибы в сметане — блюдо на любой случай: можно быстро приготовить ужин на сковороде, запечь грибы под сырной корочкой, сделать сытный вариант с картошкой или подать жюльен в маленьких формах. Сметана делает вкус мягким, аромат грибной — ярче, соус — густым и традиционным. Собрали 5 проверенных рецептов с лучшими граммовками, временем и советами, чтобы сметана не вернулась, а грибы не превратились в водянистую кашу.

Как выбрать и приготовить грибы

Для блюд подойдут и магазинные, и лесные грибы. Самый простой вариант — шампиньоны: они доступны круглый год, быстро готовятся и хорошо сочетаются со сметаной. Вёшенки придают более плотную текстуру и лёгкий древесный аромат. Лесные грибы — белые, подберёзовики, подосиновики, лисички, опята — делают блюдо насыщеннее, но требуют тщательной подготовки.

Шампиньоны и вёшенки лучше не мыть под струёй воды. Они быстро соблюдают меры, а потом не жарятся, а тушатся. Достаточно протереть шляпки влажной салфеткой, срезать потемневшие участки и обновить ножку. Если грибы сильно загрязнены, можно быстро сполоснуть их и сразу обсушить полотенцем.

Лесные грибы необходимо перебрать, от земли, хвои и листьев. Их можно быстро промыть, но не замачивать поверхность. Если грибы условно съедобны или требуют предварительной обработки, их сначала отваривают в соответствии с правилами конкретного вида.

Замороженные грибы тоже подойдут. Их лучше заранее разморозить, слить лишнюю жидкость и слегка отжать. Если положить замороженные грибы сразу на сковороду, они дадут много воды, и соус получится жидким.

Для сметанного соуса лучше брать сметану 20–25%. Слишком жидкая сметана может перевернуться или дать водянистый соус. Чтобы вкус был мягче, сметану можно размешать с 1–2 ложками воды, сливок или грибного бульона.

Классические грибы в сметане на сковороде

Классические грибы в сметане с луком на сковороде. Фото © Шедеврум

Это базовый рецепт: грибы в сметане с луком, без лишних усилий. Он подходит для шампиньонов, вёшенок и большинства заранее подготовленных лесных грибов. Блюдо можно подать с картофельным пюре, гречкой, рисом или просто с чёрным хлебом.

Время: 30 минут Порции: 3–4

Ингредиенты:

грибы — 600 г;

лук репчатый — 1–2 шт.;

сметана 20–25% — 200 г;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

укроп или петрушка — по желанию.

Как приготовить:

Нарежьте грибы пластинками или крупными кусочками. Мелко резать не нужно: грибы сильно уменьшаются при жарке. Лук нарежьте полукольцами или добавьте кубик. Разогрейте сковороду, добавьте растительное и сливочное масло. Обжарьте лук 3–4 минуты до мягкости. Добавьте грибы и готовьте на среднем огне 10–12 минут, пока лишняя влага не выпарится. Посолите и поперчите. Убавьте огонь до слабого заголовка и сметану. Переверните, накройте крышку и тушите 5–7 минут. Посыпьте зеленью и подайте горячим.

Чтобы сметана не вернулась, не добавляйте ее на сильный огонь. Сначала убавьте нагрев, затем добавьте сметану и не доводите соус до бурого белка. Если хотите более густой соус, можно добавить 1 ч.л. л. муки к грибам перед сметаной и быстро перемешайте.

Для вкуса в классический рецепт можно добавить зубной чеснок, щепотку мускатного ореха или чайную ложку мягких горчицы. Но если вы сразу готовите грибы в сметане, начните с версии версии.

Грибы в сметане в духовке с сыром

Грибы в сметане с сыром, запечённые в духовке. Фото © Шедеврум

Грибы в сметане с сыром в духовке — это уже не быстрый гарнир, полноценное горячее блюдо. Сыр сверху дает корочку, сметана превращается в густой соус, а грибы сохраняют аромат. Лучше всего выбирать шампиньоны, белые грибы, подберёзовики, подосиновики или смесь лесных грибов.

Время: 45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

грибы — 700 г;

тер — 1 ир.;

сметана 20–25% — 250 г;

сыр твёрдый — 120 г;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

мука — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

мускатный орех — щепотка.

Как приготовить:

Нарежьте грибы крупными кусочками, лук — уменьшите кубиком. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и жарьте 10 минут, чтобы ушла лишняя жидкость. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте ещё 1 минуту. Убавьте огонь, добавьте сметану, чеснок, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Прогрейте соус 2–3 минуты, не доводя до сильного белка. Переложите грибы в форму для запекания. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180°С около 15–20 минут, пока сверху не появится золотистая корочка.

Грибы в сметане с сыром можно готовить и в порционных формах. Тогда блюдо будет выглядеть празднично, почти как жюльен, но без строгой ресторанной подачи.

Если хотите более сливочный вкус, замените третью сметану сливками. Если вы любите незабываемый соус, добавьте немного дижонской горчицы. Вино тоже работает: 2–3 ст. л. белого сухого вина можно выпарить вместе с грибами перед добавлением сметаны.

Грибы с картошкой в ​​сметане

Грибы с картошкой в сметанном соусе на сковороде. Фото © Шедеврум

Грибы с картошкой в ​​сметане — сытное блюдо для семейного ужина. Его можно готовить на сковороде или в форме для запекания. На сковороде получается быстрее и по-домашнему, в духовке — мягче и нежнее.

Время: 45–50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

грибы — 500 г;

тер — 1 ир.;

сметана 20% — 220 г;

вода или грибной бульон — 80 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

зелень — по желанию.

Как готовить на сковороде:

Картофель очистите и нарежьте дольками или крупными кубиками. Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами. На широкой сковороде разогрейте масло и обжарьте картофель 8–10 минут до легкой корочки. Переложите картофель на тарелку. В той же сковороде обжарьте лук 3 минуты. Добавьте грибы и готовьте 10 минут, пока жидкость почти полностью не выпарится. Верните картофель в сковороду. Размешайте сметану с водой или грибным бульоном. Влейте соус, соль, перец и лавровый лист. Накройте крышку и тушите на слабом огне 15–18 минут, пока картофель не станет мягким.

Если готовите в духовке, выложите в форму обжаренные грибы, лук и картофель, залейте сметанным соусом и запекайте при 180°С примерно 30–35 минут. За 10 минут до готовности можно посыпать блюдо сыром.

Шампиньоны в этом рецепте имеют мягкий вкус. Лесные грибы делают блюдо более ароматным. Если вы используете замороженные грибы, сначала выпарите из них лишнюю жидкость отдельно.

Жюльен из грибов в сметане

Жюльен из грибов в сметане в порционной кокотнице. Фото © Шедеврум

Жюльен из грибов в сметане — вариант без курицы, где главная роль играет именно грибы. Его удобно готовить в кокотницах, небольших керамических формах или на одной кухне. Получается густой соус, грибная начинка и сырная корочка.

Время: 40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

шампиньоны или лесные грибы — 600 г;

тер — 1 ир.;

сметана 20–25% — 200 г;

сыр твёрдый — 120 г;

сливочное масло — 40 г;

мука — 1 ст. л. без горки;

молоко или сливки — 100 мл;

соль — по вкусу;

белый или чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте грибы небольшими пластинами, лук — добавьте кубик. Обжарьте лук на сливочном масле 3–4 минуты. Добавьте грибы и готовьте 10–12 минут, пока не выпарится жидкость. Посыпьте грибы мукой и хорошо перемешайте. Влейте молоко или сливки, прогрейте 2 минуты. добавьте сметану, соль и перец. Готовьте ещё 3–4 минуты на слабом огне, чтобы соус загустел. Разложите грибы по кокотницам или маленьким формам. Посыпьте сыром. Запекайте при 190 °C около 10–12 минут.

Жюльен не должен быть жидким. Если соус кажется вам слишком редким, прогрейте грибы на сковороде еще пару минут до запекания. Если, наоборот, смесь стала слишком густой, добавьте немного сливок или грибного бульона.

Этот рецепт не пересекается с жюльеном с курицей: здесь грибы — не развитие, а основа блюда. Для праздничного вечера можно взять смесь шампиньонов и белых грибов.

Лисички в сметане — в чём разница

Лисички в сметанном соусе с укропом на сковороде. Фото © Шедеврум

Лисички в сметане готовятся чуть иначе, чем шампиньоны. Они плотнее, имеют форму держателя, дают легкую кислинку и хорошо сочетаются с луком, укропом и сливочным маслом. Главное — не переготовить их, иначе они могут стать суховатыми.

Время: 35 минут Порции: 3–4

Ингредиенты:

лисички — 600 г;

тер — 1 ир.;

сметана 20% — 180–200 г;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

укроп — небольшой пучок.

Как приготовить:

Переберите лисички, очистите от песка, хвои и листьев. Быстро продвигайте грибы и хорошо обсушите. Крупные лисички разрежьте, мелкие оставьте целыми. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте лук 3–4 минуты. Добавьте лисички и готовьте 12–15 минут, пока не уйдёт лишняя жидкость. Посолите и поперчите. Убавьте огонь и страницы сметану. Тушите 5 минут на слабом огне. Посыпьте укропом и подавайте сразу.

Лисички в сметане отличаются от шампиньонов более ярким ароматом и плотной текстурой. Шампиньоны становятся мягче и придают нейтральный вкус, а лисички остаются упругими и хорошо чувствуют себя в соусе.

Если лисички горчат, причина может быть в старых грибах, неправильном хранении или пересушивании на сковороде. Для мягкого вкуса можно добавить к сметану 2–3 ст. л. сливок.

Другие варианты: горшочки, мультиварка, аэрогриль

Грибы в сметане в горшочках готовятся по той же логике, что и вариант в духовке. Грибы и лук лучше сначала обжарить, затем переложить в горшочки, добавить сметану, немного воды или бульона и томить при 180°С около 25–30 минут. За 10 минут до конца можно добавить сыр.

В мультиварке удобно готовить шампиньоны, вёшенки и заранее подготовленные лесные грибы. Сначала включайте режим «Жарка» 10–15 минут, затем строки с метану и музыку «Тушение» ещё на 10 минут. Крышку лучше иногда открывать, чтобы лишняя влага испарялась.

В аэрогриле грибы в сметане лучше готовить в жаропрочной форме. Температура — около 180°С, время — 15–20 минут, сверху можно добавить сыр. Такой способ подойдет для небольших порций и быстрого приготовления сырных корочек.

А если с мясом?

Сметанный грибной соус хорошо сочетается с курицей, свининой, индейкой и куриными субпродуктами. Но это уже отдельная группа рецептов: в этой статье грибы остаются основным блюдом, без мяса. Если ищете именно мясной вариант — загляните в раздел выбора блюда из курицы .

FAQ — частные вопросы

Почему поворачивается сметана при приготовлении грибов? Сметана чаще всего вращается из-за сильного огня, резкого загрязнения или низкой жирности. Добавляйте сметану на слабый огонь, выбирайте жирность продукта 20–25% и не кипятите соус бурно.

Сколько калорий в грибах и сметане? В среднем грибы в сметане содержат около 120–180 ккал на 100 г. Точная калорийность зависит от количества масла, жирности сметаны, сыра и салата. Самый лёгкий вариант — шампиньоны со сметаной без сыра и картошек.

Можно ли использовать замороженные грибы? Да, замороженные грибы точно. Их лучше разморозить, слить жидкость и отдельно выпарить на сковороде. Если добавить замороженные грибы сразу в сметану, соус получится водянистым.

Чем отличаются лисички в сметане от шампиньонов в сметане? Лисички плотнее, ароматнее и дают легкую кислинку. Шампиньоны мягче, нейтральнее и быстрее готовятся. Лисички лучше тушить ненадолго, а шампиньоны можно готовить в классическом сметанном соусе почти без риска испортить текстуру.

Можно ли заменить сметану сливками? Да, но вкус будет другим. Сливки дают более мягкий и сладковатый соус, а сметану — легкую кислинку. Можно размешать сметану и сливки пополам.

Какие грибы лучше всего подходят для сметанного соуса? Для быстрого ужина подойдут шампиньоны и вёшенки. Для более ароматных блюд лучше брать белые, лисички, подберёзовики, подосиновики или смеси лесных грибов.

Авторы Кирилл Золотарев