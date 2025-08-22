Как сделать вкусные домашние заготовки на зиму: топ-10 рецептов с фото Оглавление Когда начинать делать заготовки на зиму Какие заготовки можно заморозить на зиму? Чем нужно запастись на зиму Топ-10 рецептов вкусных домашних заготовок Простая заготовка из помидоров Салат из помидоров и огурцов по-грузински Солнечное варенье из кабачков Ароматное лечо из баклажанов на зиму Заготовка из цветной капусты и помидоров Маринованный болгарский перец Ароматный мармелад из смородины Яблочное варенье как у бабушки Соус ткемали из слив Варенье из корок арбуза в стиле Zero Waste Стерилизация заготовок на зиму Как вкусно и просто приготовить домашние заготовки. Список рецептов с фото, включая заготовки из кабачков, баклажанов, помидоров и огурцов, смородины и яблок, — в материале Life. 22 августа, 13:52 Простые рецепты вкусных домашних заготовок — из овощей и фруктов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Home

Совсем скоро ученики пойдут в школу, календарь перевернётся на 3 сентября и загорятся костры рябин. А так хочется сохранить частичку лета! Фотографии, воспоминания и новые магнитики на холодильнике — это прекрасно. А вот витамины и пользу летних овощей и фруктов забираем с собой в зиму в виде домашних заготовок — простых, вкусных и наполненных домашним теплом. Всё как у бабушки — только теперь готовим сами и щедро делимся с родными. Собрали 10 топовых рецептов с самыми разными дарами лета на любой вкус!

Когда начинать делать заготовки на зиму

Уже самое время, ведь август — рекордсмен по разнообразию фруктов и овощей на грядках и прилавках. Пик урожая приходится на август – сентябрь. Отправляем в банки кабачки, патиссоны и цукини, острый и болгарский перцы, помидоры, огурцы, баклажаны, свёклу, цветную капусту и фасоль, маринуем грибы, закатываем лечо, аджику и соки. Не забываем про сливы, яблоки, груши и яркую осеннюю клюкву с облепихой.

В октябре квасим хрустящую капусту и солим поздние грибы.

Когда квасить капусту на зиму — советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natali Ximich

Какие заготовки можно заморозить на зиму?

Заморозка — это самый простой и щадящий способ сохранить летнее солнце и витамины для холодной зимы. Он отлично подходит для тех, кто не любит возиться с банками или хочет максимально сохранить натуральный вкус продуктов.

Отлично переносят заморозку:

овощи: стручковая фасоль, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, кабачки, тыква, перец, морковь, свёкла, зелёный горошек, кукуруза, баклажаны, лук-порей;

грибы: белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, моховики, лисички, опята, рыжики, вёшенки;

зелень: укроп, петрушка, зелёный лук, щавель, шпинат;

ягоды: клубника, малина, черника, смородина, вишня, облепиха;

фрукты: яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы.

Сочные ягоды и фрукты лучше всего замораживать порционно, разложив в один слой на подносе или доске, а уже потом пересыпать в пакет или контейнер. Чтобы овощи сохранили яркий цвет и упругую текстуру при заморозке, их можно бланшировать — ненадолго опустить в кипящую воду, а затем сразу в ледяную. Этот совет пригодится для заготовки кабачков, брокколи, стручковой фасоли и цветной капусты.

Чем нужно запастись на зиму

На зиму лучше заготавливать те овощи, которые ярче всего напоминают о лете и сохраняют витамины. Из помидоров получаются соусы, лечо, соки, также можно просто замариновать дольки. Из баклажанов и кабачков заготавливают рагу, икру или салаты.

Из слив и абрикосов готовят варенье, компоты и полезное пюре. Не забывайте и о ягодах: смородину, крыжовник, малину и вишню можно заморозить, чтобы добавлять в выпечку и десерты, или сварить из них варенье-пятиминутку, которое сохранит весь вкус и пользу.

Какие заготовки делаю в августе — помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Топ-10 рецептов вкусных домашних заготовок

Простая заготовка из помидоров

Классика привета из лета — сочные помидоры и душистый чеснок.

Ингредиенты:

Помидоры — 1,5 кг;

Чеснок — 350 г;

Чёрный перец — 5–7 горошин;

Гвоздика — 3 бутона;

Лист вишни — 2–3 штуки;

Вода — 1 л;

Соль — 1 столовая ложка;

Сахар — 2 столовые ложки;

Уксус 9% — 1 столовая ложка.

Режем помидоры на четвертинки, а крупные зубчики чеснока — на половинки. Мелкий чеснок оставляем целым. Укладываем всё плотно в заранее подготовленную банку, на дне которой уже лежат перец, гвоздика и вишнёвые листья.

Ставим кипятить воду с солью и сахаром на средний огонь. Через несколько минут добавляем уксус и даём покипеть ещё минуту. Заливаем получившимся маринадом содержимое банки и прикрываем крышкой.

Ставим банку в кастрюлю, на дно которой предварительно кладём салфетку (чтобы банка не лопнула). Заливаем в кастрюлю тёплую воду, доводим до кипения на небольшом огне и оставляем стерилизоваться на 15–20 минут. Закатываем, отправляем на хранение и ждём зимы, чтобы открыть.

Заготовка из помидоров — простой рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AShvets

Салат из помидоров и огурцов по-грузински

Хрустящий и пикантный салат из помидоров и огурцов добавит тепла холодной зимой.

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг;

Помидоры — 800 г;

Перец чили — 1 штука (15 г);

Соль — 2 чайные ложки;

Сахар — 1 столовая ложка;

Уксус 9% — 50 мл;

Чеснок — 1 головка;

Растительное масло — 100 мл.

Тщательно моем помидоры и огурцы, чистим чеснок и перец чили и стерилизуем банки.

Делаем на каждом помидоре крестообразный надрез острым ножом. Выкладываем их в миску и заливаем крутым кипятком примерно на 30 секунд. После этого снимаем с помидоров кожицу. Подготовленные томаты пробиваем погружным блендером до однородного пюре. Если блендера нет, пропускаем через мясорубку или трём на тёрке.

Нарезаем все огурцы аккуратными кружочками толщиной примерно 3–4 мм. Мелко шинкуем чеснок и чили.

Ставим кастрюлю с томатным пюре на небольшой огонь, добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Дожидаемся, когда масса закипит, и кладём в неё измельчённые чеснок и перец. Всё хорошенько перемешиваем.

В кипящую томатную массу выкладываем нарезанные кружочки огурцов. Томим салат на небольшом огне 10 минут, не забывая периодически помешивать.

Раскладываем готовый салат по стерильным банкам. Закатываем их крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом, чтобы они медленнее остывали. Оставляем их в таком виде до утра.

На следующий день отправляем заготовки в кладовую на хранение. Салат прекрасно простоит до года в тёмном и прохладном месте.

Салат из помидоров и огурцов на зиму — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lika Mostova

Солнечное варенье из кабачков

Салаты и лечо — это, конечно, хорошо. Но, если хочется удивить домашних и гостей чем-то необычным, попробуйте заготовить кабачки на зиму в виде такого необычного варенья — золотистого и прозрачного.

Ингредиенты:

Кабачки — 1,5 кг;

Сахар — 1,2 кг;

Лимонная кислота — 0,5 ч.л.;

Консервированные ананасы — 1 банка.

Моем кабачки, срезаем с них кожуру и удаляем семена. Нарезаем кубиками и складываем в отдельную миску.

Сливаем ананасовый сироп в кастрюлю и ставим её на огонь. Добавляем туда сахар и ждём, пока он полностью не растворится.

Заливаем получившимся горячим сиропом кабачки и оставляем настаиваться на один час. После этого сливаем сироп, подогреваем его и заливаем кабачки снова. Оставляем ещё на час.

Нарезаем кубиками ананасы и добавляем их к кабачкам. Доводим смесь до кипения и даём ей полностью остыть. Повторяем эту процедуру несколько раз, пока кабачки по вкусу и текстуре не станут похожи на ананасы.

В последний раз прокипятим варенье в течение 15–20 минут.

Разливаем горячее варенье по заранее простерилизованным банкам, закатываем стерильными крышками, переворачиваем их вверх дном и укутываем полотенцем до полного остывания.

Варенье из кабачков на зиму — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Ароматное лечо из баклажанов на зиму

Лечо из баклажанов с любимыми приправами украсит любой зимний стол.

Ингредиенты (на 1 л):

Баклажаны — 500–600 г;

Помидоры — 250–300 г;

Перец сладкий — 2–3 штуки;

Растительное масло — 30–40 мл;

Соль — 0,5 чайной ложки или по вкусу;

Сахар — до 1 столовой ложки;

Уксус фруктовый (6%) — 2 чайные ложки

Паприка сухая — по вкусу;

По желанию можно добавить 1–2 головки лука и 1–2 зубчика чеснока.

Нарезаем баклажаны на дольки, ломтики или брусочки, посыпаем их солью и оставляем на несколько минут. Это нужно для того, чтобы они дали сок и потом в готовом блюде не чувствовалось горечи.

Измельчаем помидоры в пюре. Можем использовать для этого мясорубку, блендер или просто натереть их на тёрке. Предварительно припустить и снять кожицу.

Крупно шинкуем лук. В кастрюлю с толстым дном или в чашу мультиварки наливаем растительное масло и помещаем в него нарезанный лук. Когда содержимое кастрюли начнёт закипать, вливаем туда томатную массу.

После следующего закипания добавляем кусочки сладкого перца. Следом отправляем в кастрюлю баклажаны и все специи: соль, сахар, чеснок, хлопья паприки и другие любимые приправы.

Тушим овощи около получаса на среднем огне, не забывая помешивать.

В самом конце приготовления, практически перед тем, как будем раскладывать лечо по банкам, вливаем уксус и тщательно перемешиваем.

Раскладываем горячее лечо из баклажанов по стерильным банкам и закатываем их.

Рецепт лечо из баклажанов на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lika Mostova

Заготовка из цветной капусты и помидоров

Необычный салат подойдёт и в качестве добавки в зимние щи. Попробуйте!

Ингредиенты:

Цветная капуста — 1 кг;

Помидоры — 1,2 кг;

Чеснок — 2 головки;

Сладкий перец — 200 г;

Петрушка — 200 г;

Соль — 2 ст.л.;

Сахар — 100 г;

Масло подсолнечное — 100 мл;

Уксус столовый — 100 мл;

Горький перец — по вкусу.

Разбираем цветную капусту на небольшие соцветия и тщательно промываем.

В кастрюле вскипятим достаточное количество воды. Опускаем соцветия в кипяток и бланшируем их ровно пять минут. После этого опрокидываем капусту на дуршлаг и промываем холодной водой.

Моем сладкий и горький перцы, удаляем из них семена.

Прокручиваем через мясорубку очищенный чеснок, оба вида перца и помытые помидоры без кожицы. В получившуюся массу добавляем соль, сахар и подсолнечное масло. Всё хорошо перемешиваем и доводим до кипения.

В кипящую томатную заливку выкладываем соцветия цветной капусты и рубленую петрушку. Снова перемешиваем.

Доводим до кипения и варим на среднем огне 10–15 минут.

В самом конце вливаем уксус и ещё раз перемешиваем. Расфасовываем горячую капусту вместе с заливкой в стерильные банки, закатываем и даём остыть. После этого убираем нашу заготовку в тёмное прохладное место на хранение.

Салат из помидоров в банке — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Idiyat

Маринованный болгарский перец

Маринованный болгарский перец можно есть с хлебом или поставить на стол как яркую аппетитную закуску с летним настроением.

Ингредиенты:

Перец болгарский — 1,5 кг;

Уксус 9% — 75 мл;

Растительное масло — 100 мл;

Соль — 1 столовая ложка;

Сахар — 2 столовые ложки;

Чеснок — 3 зубчика;

Перец чили — 1/2 штуки;

Лавровый лист — 2 штуки;

Перец душистый — 4 горошины;

Вода — 400 мл.

Для маринада в кастрюлю выкладываем лавровый лист, душистый перец горошком, соль и сахар. Режем острый перец чили тонкими колечками, мелко рубим чеснок и тоже отправляем в кастрюлю. Добавляем туда же уксус, растительное масло и воду. Ставим кастрюлю на огонь и доводим маринад до кипения. Варим его около 15 минут, чтобы специи отдали свой аромат.

Пока маринад готовится, занимаемся болгарским перцем: удаляем у него семена и плодоножки, а затем нарезаем его аккуратными полосками.

В кипящий маринад аккуратно выкладываем нарезанный болгарский перец и варим его в маринаде в течение 20 минут.

Берём заранее простерилизованные пол-литровые баночки. Сначала осторожно выкладываем в них кусочки перца, а потом заполняем оставшееся пространство маринадом, чтобы не осталось пустот.

Закатываем банки стерильными крышками, плотно закручиваем, переворачиваем их вверх дном и хорошо укутываем пледом или одеялом. Оставляем так на ночь до полного остывания.

Маринованный перец — простой рецепт на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photosimysia

Ароматный мармелад из смородины

Простой рецепт всего из двух продуктов — а результат вкуснее, чем в магазине.

Ингредиенты:

Чёрная смородина — 1 кг;

Сахар — 1 кг.

Тщательно моем смородину, перебираем ягоды, чтобы в мармелад попали только спелые. Измельчаем чистые ягоды с помощью блендера, или прокручиваем их через мясорубку, или же несколько минут провариваем и разминаем картофельной толкушкой.

Перетираем полученную ягодную массу через мелкое металлическое сито. Жмых нам больше не понадобится.

Всыпаем в чистое смородиновое пюре сахар и ставим массу на огонь. Помешиваем будущий мармелад не слишком часто, но и не отходим далеко от плиты. После закипания убавляем огонь до минимума и продолжаем уваривать массу до нужной густоты примерно 50 минут.

Проверяем готовность так: смачиваем ложку в мармеладе и капаем одну каплю на сахар. Если капля впитается и окрасит сахар в розовый цвет — значит, ещё не готово. А если капелька останется лежать на поверхности сахара даже после остывания — годится.

Разливаем горячий готовый мармелад по чистым сухим баночкам, закатываем их крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем так до полного остывания.

Мармелад из чёрной смородины — простой способ приготовления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kostrez

Яблочное варенье как у бабушки

Душистое варенье с мармеладными дольками яблок перенесёт в беззаботное детство и сделает чаепитие особенно душевным.

Ингредиенты:

Яблоки — 1 кг;

Вода — 2,5 стакана;

Сахар — 700 г.

Нарезаем яблоки аккуратными дольками. Выбираем для этого плоды с плотной мякотью, чтобы они лучше держали форму.

Варим дольки в воде на слабом огне до мягкости, но так, чтобы они не разварились, а сохранили форму.

Достаём проваренные яблоки шумовкой, а в оставшуюся жидкость всыпаем сахар. Варим сироп до загустения. Проверяем готовность: капаем немного сиропа на блюдце — если капля не растекается, значит, сироп готов.

Возвращаем яблочные дольки в густой сироп и провариваем их немного, чтобы они пропитались и стали похожи на мармеладки.

По желанию можно добавить для аромата цедру лимона или апельсина.

Расфасовываем горячее варенье по стерильным банкам и плотно закручиваем крышки.

Варенье из яблок на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 5 second Studio

Соус ткемали из слив

Ткемали — классический грузинский соус. Его тоже можно заготовить на зиму.

Ингредиенты:

Сливы — 1 кг;

Кинза свежая — 40 г;

Укроп свежий — 30 г;

Мята свежая — 20 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Перец чили — 10 г;

Сахар — 2 столовые ложки;

Соль — 2 чайные ложки;

Хмели-сунели — 2 чайные ложки.

Берём все необходимые ингредиенты. Тщательно перебираем и моем сливы — они должны быть крепкими, не перезрелыми. Моем всю зелень в проточной воде, чистим чеснок и перчик чили. Стерилизуем стеклянные баночки и крышки удобным способом.

Мелко рубим кинзу, укроп и мяту, добавляем к зелени мелко порубленный перчик чили и выдавливаем через пресс чеснок. Всё тщательно перемешиваем.

Выкладываем сливы в кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она полностью их покрывала. Ставим на средний огонь, ждём закипания, а затем снимаем кастрюлю с плиты.

Достаём сливы из воды и перетираем их через сито в чистую миску. У нас получается сливовое пюре. Перекладываем его в кастрюлю с толстым дном.

К пюре добавляем сахар, соль, хмели-сунели и нашу приготовленную смесь зелени с чесноком и перчиком. Хорошо перемешиваем.

Измельчаем сливовую массу погружным блендером до однородности. Ставим кастрюлю на плиту на небольшой огонь и с момента закипания провариваем 5–7 минут. Будьте осторожны — соус может активно «стрелять», поэтому прикрываем кастрюлю крышкой, но не забываем помешивать его деревянной ложкой.

Разливаем готовый горячий соус по стерильным баночкам и плотно укупориваем стерилизованными крышками. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем в таком положении до полного остывания. Лучше на ночь.

Соус ткемали из слив — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nadezhda.Photo

Варенье из корок арбуза в стиле Zero Waste

Варенье из арбуза покорит всех. Но сделаем мы его не из мякоти, а из корок — в тренде на безотходную кулинарию и экологичность.

Ингредиенты:

Арбузные корки — 1,5 кг;

Сахар — 1 кг;

Апельсин — 1 штука.

Срезаем ножом твёрдую полосатую часть арбузных корок. Оставляем только светлую прослойку между мякотью и кожурой. Чем толще эта часть, тем гуще получится наше варенье.

Нарезаем подготовленные корки крупными кубиками или брусочками, засыпаем сахаром и ставим на плиту. Доводим содержимое до кипения, не забывая его легонько помешивать.

После этого снимаем с огня и отставляем в сторону на сутки, накрыв вафельным полотенцем.

На следующий день снова доводим варенье до кипения и опять оставляем на 12 часов. Следим, чтобы корки начали становиться прозрачными.

Повторяем эту процедуру (доведение до кипения и настаивание) несколько раз, пока не добьёмся нужного результата — прозрачности корок. Важно не варить, а только доводить до кипения, снимая при необходимости пенку.

Когда арбузные корки достигнут желаемой кондиции, натираем прямо в таз апельсиновую цедру и выжимаем немного свежего апельсинового сока.

Доведём варенье с цитрусовым ароматом до кипения и проварим уже пять минут.

Снимаем заготовку с огня. Прозрачное варенье с солнечным апельсиновым оттенком готово и покорит всех с первой ложки — осталось только разлить горячую сладость по стерильным банкам и закатать их.

Варенье из арбузных корок — как сварить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alp Aksoy

Стерилизация заготовок на зиму

Банки можно простерилизовать на пару, прокипятить в воде, предварительно промыв с содой. В маленькие банки также можно налить немного воды и поставить в микроволновую печь на максимальную мощность на три минуты. Стерилизацию можно провести и в посудомоечной машине — при температуре не ниже 60 °C. Стоит помнить, что банки нужно заполнять и закатывать сразу после стерилизации.

Авторы Божена Зажицкая