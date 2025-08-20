Сезон тихой охоты: какие грибы можно собрать в Подмосковье Оглавление Когда начинается грибной сезон в 2025 году Съедобные грибы Подмосковья с фото Грибы в августе Грибы в сентябре Грибы в октябре Как определить гриб по фото Штрафы за сбор грибов в 2025 году Советы опытных грибников Какие съедобные грибы можно собрать в Подмосковье в августе, в сентябре и октябре 2025 года? Как отличить съедобные грибы от несъедобных и какие штрафы существуют для грибников — в материале Life.ru. 20 августа, 13:04 Грибной сезон 2025 — какие съедобные грибы можно собирать. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / pikisuperstar © «Шедеврум»

Почти 40% площади Подмосковья покрывают леса — истинным грибникам есть где разгуляться. И они с удовольствием занимаются «тихой охотой», собирая съедобные грибы для приготовления вкусных блюд и заготовок. Рассказываем про летние и осенние грибы в Подмосковье в 2025 году и о том, в каких случаях можно получить штраф за их несанкционированный сбор.

Когда начинается грибной сезон в 2025 году

Начало сезона зависит от погодных условий в Московской области. Грибы в Подмосковье в 2025-м, как обычно, начали расти в апреле и мае, а потом — в середине и конце лета. Белых, подосиновиков, а также маслят и лисичек в этот период времени было особенно много. Продолжается «сезон охоты» до конца сентября, но некоторые грибы можно найти и в октябре: например, опята, сморчки, шампиньоны или вешенки. Грибы растут после резких скачков температуры и увеличения уровня влажности.

Какие съедобные грибы растут в Подмосковье — список. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Съедобные грибы Подмосковья с фото

В области можно собрать разнообразные грибы, какие-то из них появляются раньше, какие-то — позже. Попробуем распределить их по месяцам, дадим описание каждого вида, расскажем, где их лучше собирать.

Грибы в августе

Этот месяц — один из самых богатых на урожай. Грибы в Подмосковье в августе представлены широким многообразием видов.

Белый занимает особое положение среди грибов, он самый приятный на вкус. Оттенок шляпки варьируется от бежеватого до коричневатого, ножка плотная и крупная, у основания расширяется. Искать белые лучше в лиственных или хвойных зонах, на болотистой почве королевский гриб не растёт, ему нужен хорошо дренированный грунт.

Белый гриб растёт и в лиственных, и в хвойных лесах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOGRAPHY IS ON

Подберёзовик — наименование гриба говорит за себя, часто он встречается под берёзками. Предпочитает влажную почву, поэтому пускается в рост после обильных дождей. Цвет шляпки подберёзовика может быть светло- или тёмно-коричневым, ножка достаточно прочная, покрыта чешуйками, расширяется в нижней части.

Подосиновик или красноголовик похож немного на подберёзовик, но отличается от него привлекающей внимание оранжевой шляпкой. Её цвет может варьироваться в зависимости от типа леса, разновидности или возраста грибницы. Ножка гриба коренастая и мясистая. Произрастает он преимущественно под осинами и тополями. Подосиновики чаще всего можно обнаружить в молодых лесах. В разрезе этот гриб синеет или чернеет.

Лисички растут в лиственных и хвойных лесах. Чаще всего эти грибы обнаруживаются среди травы. Если нашлась одна лисичка, то рядом, скорее всего, будут её соседки — грибы растут группками. Особенность или преимущество лисичек в том, что их не любят черви. У лисичек шляпка и ножка едины, оттенок гриба может быть желтоватым или даже оранжевым.

С лисичкой часто путают ежовик жёлтый — это съедобный гриб, подходящий для жарки, сушки, засола и маринования. От лисички он отличается структурой внутренней поверхности шляпки — там у него не пластинки, а иголочки, отсюда и название. Обработки перед приготовлением он не требует.

Говорушка оранжевая — гриб, который в обиходе часто называют ложной лисичкой. Этот гриб отличается неприятным запахом, его шляпка имеет ровные края, тогда как у настоящей лисички они «рваные», растёт на тонкой ножке и поодиночке. При отваривании говорушки становятся бурыми, тогда как лисички не теряют цвет. Также у истинной лисички нельзя снять кожицу со шляпки. Говорушки не несут серьёзной опасности для здоровья, но тем не менее вкусными их не назвать.

Лисички и говорушки — как отличить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jaroslav Machacek

Грибы в сентябре

Начало осени — раздолье для грибников, в этот период они собирают полные корзины разнообразных грибов. Вот такие виды встречаются в сентябре.

Груздь бывает белого или жёлтого цвета, его шляпка напоминает воронку. Грузди нужно обязательно вымачивать перед употреблением, иначе они будут горчить. Растут грузди в лиственных и смешанных лесных зонах, чаще всего их обнаруживают под берёзками. Самое популярное блюдо — солёные грузди. Для приготовления подходит груздь настоящий. Жёлтый, а также осиновый грузди относят к условно съедобным.

Грузди — какого цвета бывают, где растут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bukhta Yurii

Рыжик растёт под соснами или елями. Обладает насыщенным вкусом, поэтому высоко ценится во многих кухнях. Содержит млечный сок, придающий рыжику горьковатый вкус, при правильной кулинарной обработке он исчезает. Чаще всего эти грибы едят в солёном или маринованном виде.

Сыроежка представлена десятками разновидностей. Растут разноцветные сыроежки практически во всех лесах, это очень распространённый для Подмосковья гриб. Шляпка у всех разновидностей сыроежек примерно одинаковая — чуть выпуклая, по мере развития становится плоской, в центре появляется углубление.

Стоит учитывать, что некоторые сыроежки с красной шляпкой, такие как сыроежка кроваво-красная, считаются несъедобными или условно съедобными из-за горького вкуса и потенциального желудочно-кишечного расстройства, особенно в сыром виде. Поэтому перед употреблением рекомендуется удалять кожицу со шляпки и тщательно отваривать грибы.

Сыроежки — как правильно употреблять в пищу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ronald Wilfred Jansen

Встречаются в Подмосковье и шампиньоны. Плодородной средой для них являются богатые перегноем грунты и хорошо освещённые места. Часто их можно найти на лугах или полях, в приусадебных зонах и на огородах. В лесу грибы предпочитают открытые места. В начале развития у шампиньонов круглые шляпки, которые затем немного расправляются.

Грибы в октябре

Грибы в Подмосковье в октябре представлены довольно широко следующими видами.

Опёнок предпочитает расти на гнилой древесине, опята собирают со старых пней или с повреждённых лиственных деревьев. Осенние опята — отдельная категория грибов, которые встречаются именно в октябре. Шляпки молодых грибов выпуклые, но по мере роста становятся ровными. Эти грибы распространены под Москвой и в Ленобласти.

Съедобные опята обычно имеют светлые пластинки под шляпкой, приятный грибной запах и растут большими группами на пнях и деревьях. У ложных опят нет кольца, они имеют яркую красно-коричневую окраску и более выпуклую шляпку, к тому же они растут не так плотно. Также их ножки утолщаются у основания.

Моховик произрастает в смешанных лесах, преимущественно там, где есть хвойные деревья и мох. Шляпка у него выпуклой формы, бархатистая, её цвет коричневый. Бывают моховики зелёные, бурые, красные и пёстрые. Моховик отличается особенностью: «не любит» грибников — после того, как грибы срезаны, колония исчезает, затем появляется далеко от этого места.

Маслёнок называется так из-за шляпки, которая выглядит скользкой, маслянистой. Цвет шляпки обычно коричневый, различных оттенков — от светлых до совсем тёмных. У маслят тонкая кожица, которая очень просто отделяется от мякоти. Эти грибы обнаруживаются в сосновых или еловых лесах, предпочитают открытые территории.

Настоящие маслята имеют скользкую шляпку и юбочку под ножкой, ложные — нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jaroslav Machacek

Настоящий маслёнок легко опознать по наличию юбочки под ножкой, особенно у молодых грибов. Те грибы, которые называют ложными маслятами, являются условно съедобными — ядовитых двойников у маслят нет.

Вешенка культивируется в крупных масштабах, поэтому этот гриб, как и шампиньон, можно найти в продаже. Произрастает она и в природных условиях — на пнях, сваленных, слабых деревьях. Чаще всего её собирают в лиственных и смешанных лесах. Вешенка отличается большим содержанием белка и низкой калорийностью, по полезным свойствам напоминает белый гриб.

Как определить гриб по фото

Многие опасаются собирать грибы, боятся принести в корзинке что-то несъедобное и опасное. Проблему решают приложения, которые помогают определить найденный гриб. Там содержатся обширные справочники с детальным описанием грибов и высококачественными фотографиями. Сам гриб распознаётся через камеру телефона. В некоторых приложениях есть дополнительные статьи по теме и рецепты грибных блюд.

Штрафы за сбор грибов в 2025 году

С осени 2023 года в Российской Федерации начала действовать новая редакция ст. 8.35 Кодекса об административных нарушениях. Согласно документу, запрещено собирать грибы, относящиеся к Красной книге. Физические лица заплатят штраф за незаконно собранные грибы от 2,5 до 5 тыс. рублей, юридические — от 500 тыс. до 1 млн.

Нельзя собирать русский чёрный трюфель, шаровидную саркосому, сводчатый звездовик, сдвоенную сетконоску, шишкогриб хлопьеножковый. В Красную книгу Московской области занесены сыроежка золотистая, сыроежка разнопластинчатая и сыроежка зеленоватая. Под охраной находятся и некоторые другие виды.

Штраф за сбор грибов в 2025 году вправе выписать сотрудники лесной охраны или инспекторы природоохранных территорий.

За грибами лучше идти спустя примерно две недели после обильных осадков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Советы опытных грибников

Следите за погодой — в лес стоит отправляться через пару недель после обильных дождей. В лиственных лесах грибницы развиваются быстрее, чем в хвойных.

Не углубляйтесь в чащи, быстрее грибы найдутся на полянках и опушках. Большинство видов предпочитает мелколесье, просеки, поля, зарастающие лесом.

Ходите на «охоту» с опытными грибниками, которые хорошо знают грибные места и не позволят заблудиться.

Собирайте грибы в корзинку, пакеты и сумки оставьте дома, в них ножки и шляпки могут поломаться. Не забудьте палку, чтобы поднимать ветки и листву во время поисков.

Рекомендуется правильно одеться, все участки тела должны быть закрыты. Брюки лучше заправить в носки, чтобы не укусили клещи.

Зарядите смартфон, возьмите с собой компас, воду и небольшой перекус.

Лучше всего собирать грибы ранним утром, когда шляпки блестят от росы и хорошо заметны.

Сохраняйте грибницу, тем самым вы приумножите урожай. Срежьте старый гриб и наколите его на ветку. Ветер разнесет споры по лесу и на следующий год здесь будет много грибов.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, условно съедобные грибы перед употреблением в пищу нужно длительно подготавливать: нарезать, промыть, кипятить в течение 10–15 минут, после чего отвар слить, грибы повторно промыть, отжать и только затем мариновать или жарить.

Авторы Екатерина Субботина