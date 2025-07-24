Успенский пост 2025: Как не согрешить в августе, от каких продуктов отказаться и на какие приметы смотреть Успенский пост в 2025 году начнётся 14 августа. Что можно и что нельзя употреблять в пост, какие есть правила для православных в Успенский пост, можно ли играть свадьбы, календарь питания — в материале от Life.ru. 24 июля, 15:30 Успение Пресвятой Богородицы. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Theophanes the Greek, © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Успенский пост — один из четырёх главных многодневных постов в православном календаре, перед которым верующие отмечают Медовый Спас, Яблочный Спас и третий Спас, Ореховый. Успенский пост всегда приходится на август, завершаясь праздником Успения Пресвятой Богородицы, от которого и получил своё название. Этот двухнедельный пост призван духовно подготовить верующих к важному церковному празднику — Успению Богородицы. В это время православные христиане усиливают молитвы, сдерживают себя в развлечениях и соблюдают определённые пищевые ограничения, чтобы с чистым сердцем встретить праздник.

Успенский пост 2025: когда начинается и заканчивается

Успенский пост в 2025 году: когда начинается в августе и когда заканчивается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Успенский пост длится две недели, в 2025 году он начнётся с 14 августа (праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня) и продлится по 28 августа (праздник Успения Божией Матери). Если Успение выпадает на среду или пятницу, разрешается есть рыбу, а постное разговление переносится на следующий день. Этот пост строгий, почти как Великий. В течение Успенского поста запрещены определённые продукты, за исключением праздника Преображения, когда разрешаются послабления. Кроме того, в Российской империи во время Успенского поста, согласно постановлениям 1885 года, запрещались публичные развлекательные мероприятия, такие как маскарады и зрелища.

Как подготовиться к Успенскому посту в августе

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Подготовка к Успенскому посту в августе 2025 года включает в себя духовный, физический и практический аспекты. Духовная подготовка подразумевает усиление молитвенной практики, как личной, так и церковной, для настройки на пост и его духовную цель. Желательно исповедаться и причаститься перед началом Успенского поста 14 августа для очищения души. Чтение Священного Писания, житий святых и другой духовной литературы поможет глубже понять смысл поста и укрепит в намерении его соблюдать. Важным элементом духовной подготовки является смирение — принятие ограничений и трудностей, а также прощение обидчиков и просьба о прощении к тем, кого обидели вы.

Физическая подготовка к Успенскому посту заключается в постепенном ограничении потребляемой пищи, особенно жирной и сладкой, за несколько дней до его начала. Это сделает переход к постной пище более плавным. Заранее продумайте свой рацион на время Успенского поста, составьте список постных блюд, чтобы питание было разнообразным и полноценным, и запаситесь необходимыми продуктами. Если есть вредные привычки, постарайтесь от них отказаться или хотя бы ограничить их.

Практическая подготовка включает изучение устава Успенского поста, чтобы знать, какие продукты разрешены, а какие нет. Пост — это не только ограничения в пище, но и время для молитвы, добрых дел и духовного роста. Спланируйте своё время так, чтобы уделить внимание всем этим важным составляющим. Если возникнут вопросы или сомнения, обратитесь за советом к священнику.

Питание в Успенский пост: основные правила

Что можно и что нельзя есть в Успенский пост 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Как питаться во время Успенского поста 2025? Исключаются продукты животного происхождения: мясо, яйца, творог, молоко и все молочные продукты. Разрешается употреблять растительную пищу: крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, мёд, хлеб и постную выпечку. По понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение — не обработанная термически растительная пища: свежие, сушёные или мочёные фрукты и овощи. По вторникам и четвергам можно есть варёную пищу, но без добавления растительного масла.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы пост соблюдается, только если он выпадает на среду или пятницу. Однако даже в эти дни разрешены некоторые послабления в строгости поста. Если же праздник приходится на другие дни недели, постных ограничений нет. В таком случае на праздничный стол можно подать разнообразные блюда, например куриный или рыбный суп, холодец из птицы, фаршированный перец с куриным фаршем, куриный или рыбный рулет с фруктами, пироги с рыбой. Хотя пост не предполагает ограничений на мясо, от говядины и свинины в этот день лучше воздержаться.

Успенский пост 2025: календарь питания по дням

Успенский пост 2025: календарь питания на каждый день с 14 по 28 августа. Фото © Life.ru

Вот примерное расписание питания по дням во время Успенского поста: 14 августа, Медовый Спас: сухоядение — сырые фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мёд, хлеб, вода, соль;

15 августа: горячая растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы);

16 августа: сухоядение, как 14 августа;

17–18 августа: горячая растительная пища с маслом;

19 августа, Яблочный Спас: разрешены рыба и морепродукты;

20 августа: горячая растительная пища без масла;

21 августа: сухоядение, как 14 августа;

22 августа: горячая растительная пища без масла;

23 августа: сухоядение, как 14 августа;

24–25 августа: горячая растительная пища с маслом;

26 августа: сухоядение, как 14 августа;

27 августа: горячая растительная пища без масла.

Что можно и что нельзя делать в Успенский пост в августе

Что нельзя делать в Успенский пост в августе 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Успенский пост, как и любой другой пост, предполагает определённые ограничения, многие из которых актуальны для христианина и в обычной жизни. Церковь не одобряет злоупотребления алкоголем, ссоры, конфликты, внебрачные связи и уныние вне зависимости от календарной даты. Молитва, посещение храма и благотворительность должны быть постоянными спутниками верующего человека.

В период Успенского поста в августе 2025 года следует воздержаться от употребления алкоголя, посещения вечеринок и светских мероприятий, интимной близости. Венчание в это время не проводится. Важно избегать негативных мыслей и эмоций, ссор, сплетен и злословия. Вместо этого рекомендуется уделять больше времени молитве, чтению духовной литературы и Священного Писания. Успенский Пост — это благоприятная пора для благотворительности и размышлений о Боге и своём месте в мире.

Народные традиции на Успенский пост с 14 по 28 августа

Традиции Успенского поста 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Главная традиция Успенского поста — освящение нового урожая. С этим связаны три народных праздника, называемых Спасами: Медовый, Яблочный и Ореховый. Два из них, Медовый (14 августа) и Яблочный (19 августа), приходятся на сам пост, а Ореховый (29 августа) следует сразу за Успением Пресвятой Богородицы.

Также существуют традиции, связанные с освящением воды, берущие начало от праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста. Согласно преданию, в средневековом Константинополе во время эпидемии освящение водоёмов частицей Креста помогло остановить болезнь. В память об этом событии 14 августа совершается аналогичный обряд. Кроме того, освящение воды в летнюю жару имело особое значение для средневековых городов, страдавших от нехватки питьевой воды и антисанитарии, и было связано с молитвами о помощи и спасении.

Приметы на Успенский пост в августе

Успенский пост 2025: приметы, поверья и народная мудрость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bubbers BB

Успенский пост окружён множеством народных традиций, поверий и примет. Например, освящение колодцев и водоёмов в этот период — отголосок малого водосвятия 14 августа. Считалось залогом здоровья и долголетия для тех, кто окунётся в освящённую воду. С водой связаны и другие поверья: ходить босиком по росе в день Успения Богородицы не рекомендовалось, так как она символизировала слёзы Богородицы. Зато случайное обливание водой в первый день поста, наоборот, сулило счастье и здоровье. Неудобная обувь, натирающая ноги во время поста, предвещала неудачи. Незамужним девушкам не советовали стричься, веря, что это отсрочит свадьбу.

С урожаем также связаны приметы: освящённые колосья, хранившиеся до следующего августа, гарантировали, по поверьям, достаток зерна на весь год. Упавшие на голову во время сбора урожая яблоко или орех предсказывали удачу и богатство. Погода на Преображение и Успение предсказывала зимнюю погоду: дождь означал снежную зиму.

Успенский пост 2025 года, как и любой другой, предоставляет верующим возможность духовного роста и обновления. Это время для молитвы, размышлений и добрых дел, шанс переосмыслить свою жизнь и приблизиться к Богу. Независимо от строгости соблюдения пищевых ограничений, важно помнить о главной цели поста — очищении души и укреплении веры. Пусть этот период станет временем духовного преображения и принесёт мир и благодать в ваши сердца.

Авторы Карина Морозова