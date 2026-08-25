Молитвы на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что читать дома и в храме

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников церковного года. В этот день в храмах звучат особые молитвы и песнопения, посвящённые Божией Матери. Молиться на Успение можно не только на богослужении: тропарь, кондак, молитвы Богородице и обычное домашнее молитвенное правило верующий может прочитать и дома.

Празднику предшествует Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа. Рассказываем, какие молитвы читают на Успение Богородицы 28 августа, о чём принято просить Божию Матерь и обязательно ли знать специальные тексты наизусть.

Какие молитвы читают на Успение Богородицы

Для праздника Успения существуют специальные церковные песнопения и молитвенные тексты. В богослужебной традиции читаются и поются:

тропарь Успения Пресвятой Богородицы;

кондак Успения;

величание;

каноны Успению Богородицы;

акафист Успению;

молитва Пресвятой Богородице в день Её Успения.

Молитва перед иконой Божией Матери: 28 августа в храмах читают особые молитвы и песнопения в честь Успения Богородицы. Фото © Life.ru

Кроме праздничных текстов, дома можно читать обычное молитвенное правило, в том числе молитву «Отче наш». Главное — не количество текстов, а внимательная и осмысленная молитва.

Тропарь Успения Пресвятой Богородицы

Глас 1

В рождестве девство сохранила еси,

во успении мира не оставила еси, Богородице,

преставилася еси к животу,

Мати сущи Живота,

и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Смысл тропаря в том, что после завершения земной жизни Богородица не оставила людей и продолжает предстательствовать за них перед Богом. Этот тропарь звучит на праздничном богослужении и может быть прочитан дома 28 августа.

Кондак Успения Пресвятой Богородицы

Глас 2

В молитвах Неусыпающую Богородицу

и в предстательствах непреложное упование

гроб и умерщвление не удержаста:

якоже бо Живота Матерь

к животу престави

во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Кондак раскрывает один из главных смыслов Успения: смерть не смогла окончательно удержать Божию Матерь, потому что Она стала Матерью Христа — Источника жизни.

Величание на Успение Богородицы

Во время праздничного богослужения звучит величание:

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое.

Величание можно прочитать и дома перед иконой Божией Матери.

Верующие зажигают свечи в храме. На Успение Богородицы можно молиться о здоровье, семье, помощи и утешении. Фото © Life.ru

Молитва Пресвятой Богородице в день Успения

В православных молитвословах существует особая пространная молитва Пресвятой Богородице в день Её Успения. В ней Божию Матерь просят о защите от бед, помощи больным, утешении скорбящих, мире, сохранении семьи и духовной поддержке.

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Короткая молитва Богородице своими словами

Если человек не знает церковнославянского текста, это не означает, что он не может молиться. Например, можно обратиться к Божией Матери своими словами:

Пресвятая Богородица, помоги мне сохранить веру, мир и любовь, защити моих родных и близких, утешь скорбящих и направь меня на добрый путь. Моли Бога о нас. Аминь.

Важно: это пример личной молитвы, а не богослужебный или канонический текст. Для личной молитвы необязательно воспроизводить определённую формулу слово в слово.

О чём молятся Богородице на Успение

На Успение верующие обращаются к Божией Матери с самыми разными просьбами. Её просят:

о здоровье близких;

о помощи в тяжёлой жизненной ситуации;

о защите детей;

о мире и согласии в семье;

об избавлении от страха;

об утешении после потери близкого человека;

об укреплении веры;

о помощи перед важным решением;

о духовном спокойствии.

Образ Пресвятой Богородицы с Младенцем. На Успение верующие обращаются к Божией Матери с молитвами о близких и духовной поддержке. Фото © Life.ru

С семейными просьбами верующие также обращаются к Богородице и святым; отдельно Life.ru собрал молитвы о замужестве и создании семьи. При этом молитву в православной традиции не рассматривают как магический способ гарантированно получить желаемое.

Можно ли молиться на Успение о здоровье

Да. Просить Богородицу о помощи больному человеку можно и на Успение, и в любой другой день. В храме также можно подать записку о здравии на литургию. Подробные тексты для больного, детей и родных собраны в материале Life.ru про молитвы за здравие.

Можно ли молиться на Успение об умерших

Можно. Несмотря на то что праздник связан с завершением земной жизни Богородицы, Успение не является специальным днём поминовения усопших. Однако молиться об умерших близких можно. Если нужен отдельный текст, Life.ru собрал молитвы за упокой души — за родителей, мужа, жену и детей.

Как молиться на Успение дома

Для домашней молитвы не требуется особый обряд. Можно:

встать перед иконой Спасителя или Божией Матери; успокоиться и отвлечься от посторонних дел; прочитать обычные утренние или вечерние молитвы; прочитать тропарь и кондак Успения; обратиться к Богородице с молитвой о своих близких; завершить молитву своими словами.

Если дома нет иконы Успения, это не мешает молитве. Молиться можно перед любой иконой Божией Матери и даже без иконы. О том, какие образы обычно размещают дома и как устроить домашний иконостас, Life.ru рассказывал в материале «Какие иконы должны быть в доме».

Нужно ли зажигать свечу во время молитвы

Нет, это не обязательное условие. Свеча помогает человеку настроиться на молитву и является традиционной частью православного благочестия, однако сама по себе она не делает молитву «сильнее». Если свечи нет, молиться можно без неё.

Можно ли читать акафист на Успение

Да. Существует отдельный акафист Успению Пресвятой Богородицы. Его можно читать дома или в храме, если он входит в совершаемое богослужение. Акафист представляет собой последовательность кондаков и икосов, посвящённых Божией Матери и смыслу праздника.

Церковные свечи перед иконой Богородицы. Зажигать свечу во время домашней молитвы на Успение необязательно — главное внимание и искренность молитвы. Фото © Life.ru

Можно ли читать молитвы с телефона

Можно. Для молитвы не имеет принципиального значения, напечатан текст в бумажном молитвослове или открыт на телефоне. Важнее содержание молитвы и внимание человека. Во время молитвы лучше отключить уведомления, чтобы они не отвлекали.

Во сколько нужно молиться на Успение

Специального обязательного часа для домашней молитвы нет. В храме богослужения совершаются по расписанию конкретного прихода: праздничная служба начинается ещё вечером накануне, а утром 28 августа служится Божественная литургия. Дома можно молиться утром, вечером или в любое удобное время.

Обязательно ли знать молитвы наизусть

Нет. Можно читать молитву по молитвослову, телефону или другому проверенному церковному изданию. Лучше внимательно прочитать текст, чем механически произнести его наизусть, не задумываясь о смысле.

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