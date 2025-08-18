7 строгих запретов на Успение Богородицы — проверьте, что нельзя делать 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых православных праздников, который завершает церковный год и открывает двери осени. В 2025 году этот великий день приходится на четверг, 28 августа, знаменуя собой окончание двухнедельного Успенского поста и начало времени благодарности за щедрые дары природы. Мы разобрались в истории этого удивительного праздника, его традициях и народных приметах, которые передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков.

Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году

Дата празднования Успения Пресвятой Богородицы остаётся неизменной из года в год — 28 августа по новому стилю. В 2025 году этот светлый праздник выпадает на четверг, что делает его особенно удобным для посещения храмов и семейных торжеств. Русская православная церковь, как и большинство других православных церквей мира, строго придерживается этой даты, установленной ещё в VI веке византийским императором Маврикием.

Успение относится к числу двунадесятых праздников — двенадцати главных торжеств православного календаря. Этот день завершает строгий Успенский пост, который длится ровно две недели — с 14 по 27 августа. По своей строгости он не уступает Великому посту, но зато награждает верующих возможностью разговеться именно в день Успения. Поскольку в 2025 году праздник приходится на четверг — непостный день недели, никаких дополнительных ограничений в питании не предусмотрено. После торжественной литургии православные могут полноценно отпраздновать этот светлый день в кругу семьи.

История праздника

Слово «успение» в церковнославянском языке означает «мирная кончина» или «сон», что прекрасно передаёт суть этого удивительного события. Согласно древнему церковному преданию, Пресвятая Богородица не умерла в обычном понимании этого слова, а мирно уснула, чтобы проснуться уже в вечной жизни рядом со своим Сыном.

История Успения начинается с явления архангела Гавриила Деве Марии во время молитвы. Небесный вестник принёс ей райскую пальмовую ветвь и возвестил о том, что через три дня она отойдёт ко Господу. Богородица с радостью приняла эту весть — она давно мечтала воссоединиться с Иисусом Христом на небесах. По её молитве чудесным образом все апостолы, которые к тому времени разошлись по разным странам с проповедью, собрались в Иерусалиме к указанному дню. Они пришли в дом апостола Иоанна Богослова, где жила Дева Мария после распятия Христа. Богородица мирно скончалась в окружении учеников своего Сына, словно погрузившись в глубокий сон. При погребении произошли удивительные чудеса — похоронную процессию укрыло облако, а дерзнувшему прикоснуться к одру злонамеренному человеку ангел отсёк руки. Когда через три дня апостол Фома, опоздавший на похороны, попросил открыть гробницу для прощания, ученики Христа обнаружили, что тело Богородицы исчезло — остались лишь погребальная плащаница и благоухающие цветы.

Церковь верит, что Богородица, подобно своему Сыну, воскресла и вознеслась на небо душой и телом. Именно поэтому Успение называют Богородичной Пасхой — это праздник не смерти, а победы над ней и начала новой, вечной жизни. На Руси этот праздник прижился сразу после принятия христианства и стал одним из самых любимых народом торжеств.

Традиции праздника Успение Пресвятой Богородицы

После завершения поста 28 августа православные традиционно разговляются и устраивают праздничную семейную трапезу. Фото © Life.ru

Успение Пресвятой Богородицы отмечается торжественными богослужениями во всех православных храмах. В канун праздника, вечером 27 августа, совершается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят украшенную плащаницу с изображением почившей Богородицы. Верующие подходят к ней с молитвами, как на Пасху поклоняются Плащанице Христовой. Священнослужители облачаются в голубые одежды — цвет Богородицы, символизирующий её небесную чистоту и непорочность.

После завершения поста 28 августа православные традиционно разговляются и устраивают праздничную семейную трапезу. На Руси было принято заранее освящать в храме плоды нового урожая — колосья пшеницы, свежий хлеб, фрукты и мёд. Особый обычай связан с выпечкой каравая из муки нового урожая, который всей семьёй несли в церковь для благословения. До освящения хлеба никто не притрагивался к еде — только после возвращения из храма начинался праздничный обед с освящённым караваем. Крошки от такого хлеба берегли как святыню, а случайно оброненные нельзя было топтать ногами.

Сам праздник тесно связывали с окончанием жатвы и переходом от лета к осени. К 28 августа старались завершить основные полевые работы, последний сноп торжественно дожинали в канун Успения, благодаря Бога и Богородицу за урожай. В церкви освящали пучки колосьев нового хлеба, символически предлагая Богородице плоды своего труда. В некоторых регионах этот праздник даже называли «Обжинки» или «Госпожинки» — то есть жатва, посвящённая Госпоже-Богородице. Вечером 28 августа в домах впервые за сезон зажигали огонь, что знаменовало укорачивающийся день и наступление осенних вечеров. Успение также считалось традиционным временем сватовства — пары, помолвленные в этот день, по народным поверьям, получали особое благословение самой Богородицы на счастливую семейную жизнь.

Успение Пресвятой Богородицы 2025: Приметы на 28 августа

Народная мудрость создала множество примет, связанных с днём Успения Пресвятой Богородицы. Большинство из них касается погоды, урожая и судьбы человека на предстоящий год.

Погодные приметы на осень

Наши предки внимательно наблюдали за погодой 28 августа, чтобы предсказать, какой будет осень. Ясный, солнечный день Успения сулил теплую и сухую осеннюю пору, а дождь предвещал сырую и холодную погоду до самого октября. Интересно, что если в праздник стояла жара, то бабье лето обещало быть коротким и нежарким, а вот затяжной дождь 28 августа — к непогоде до конца сентября. Радуга на небе в этот день считалась предвестником солнечной осени, густой утренний туман сулил богатый урожай грибов в лесу, а полное безветрие предупреждало об очень холодной зиме.

Хлебные обычаи и достаток

Поскольку к Успению завершалась уборка хлеба, особое внимание уделяли всему, что связано с новым урожаем. Если колосья уродились полными и тяжёлыми — год обещал быть сытым и благополучным. Освящённый в храме хлеб старались сохранить — кусочек такого каравая, положенный в зернохранилище, по поверьям, оберегал от мышей и обеспечивал богатый урожай в будущем. А вот ронять крошки освящённого хлеба считалось очень плохой приметой, способной накликать бедность и голод на весь дом.

Особые приметы для девушек

Незамужним девушкам особенно важно было правильно провести день Успения. Существовало строгое поверье, что в этот святой день нельзя стричь волосы — иначе замужество отложится на долгие годы. Волосы считались девичьей красой, а обрезав их в такой праздник, можно было оттолкнуть от себя счастье. Также молодым женщинам не рекомендовалось носить 28 августа жёсткую или тесную обувь — если натереть ногу и появятся мозоли, ближайшее время будет тяжёлым и безрадостным. Считалось, что праздник нужно провести в удобном платье и обуви, чувствуя себя легко и свободно.

Роса — слёзы Богородицы

Одна из самых поэтических народных примет гласит, что утренняя роса на Успение символизирует слёзы Божией Матери, проливаемые ею о людях земных. Поэтому ходить босиком по этой росе строго запрещалось — можно было серьёзно заболеть или навлечь несчастье. Девушки верили, что если намочить ноги в успенской росе, то красота и здоровье увянут так же быстро, как увядает лето после этого дня.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

В России насчитывается более 1700 храмов, освящённых в честь Успения Пресвятой Богородицы — это рекордное количество среди всех церковных праздников. Такое множество Успенских церквей объясняется особым почитанием этого праздника на Руси и стремлением средневековых зодчих повторить величие главного храма страны.

Самый знаменитый храм Успения — это, безусловно, Успенский собор Московского Кремля, построенный в 1475–1479 годах итальянским зодчим Аристотелем Фиораванти. На протяжении столетий он был главным кафедральным собором Руси, местом венчания на царство российских государей и хранилищем важнейших святынь. До Октябрьской революции Кремлёвский Успенский собор считался центром православной жизни страны, а его пятиглавый силуэт и великолепные фрески стали образцом для множества церквей по всей России.

Древнейший из сохранившихся Успенских храмов находится во Владимире. Этот белокаменный собор был воздвигнут в середине XII века по приказу князя Андрея Боголюбского и стал главным храмом Владимиро-Суздальского княжества. Интерьеры этого собора расписывал сам преподобный Андрей Рублёв вместе с Даниилом Чёрным — фрагменты их древних фресок до сих пор украшают стены храма. Кроме того, Успенские соборы есть в Ярославле, Туле, Санкт-Петербурге и многих других городах, что свидетельствует о глубоком почитании Богородицы как Небесной Заступницы Русской земли.

Как отмечают праздник — что можно и что нельзя делать в этот день

День Успения Пресвятой Богородицы требует особого благоговейного отношения. И, конечно, существуют как рекомендации о том, что следует делать, так и строгие запреты на определённые действия. Давайте разбираться, что к чему.

Что нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы 2025

В первую очередь православные посещают церковную службу, где ставят свечи перед иконами Богоматери и молятся за благополучие семьи. После богослужения принято освящать плоды нового урожая — колосья, хлеб, фрукты и мёд в благодарность Богу за щедрые дары. Поскольку заканчивается пост, разрешается устроить семейный обед и собрать всех родных за праздничным столом. Успение — благодатное время для благотворительности, когда следует помочь нуждающимся, раздать милостыню, утешить одиноких. Также этот день считается удачным для сватовства — пары, помолвленные на Успение, по традиции получают особое благословение небес.

Успение Пресвятой Богородицы 2025: Чего категорически нельзя делать

В день праздника стараются не работать и не заниматься тяжёлым трудом — физическая работа, особенно в поле или по хозяйству, считается неуместной. Домашние дела тоже сводят к минимуму, откладывая генеральную уборку, стирку и ремонт на другие дни. Строго запрещены ссоры, сквернословие и любые конфликты — день должен пройти в мире и согласии. Не следует начинать новые дела или проекты, поскольку Успение символизирует завершение старого цикла. Церковь не совершает венчаний на великие праздники, поэтому свадьбы в этот день не играют. По старинному поверью, опасно брать в руки острые предметы — ножи, иголки, бритвы, поскольку любое ранение в святой день может долго не заживать. Также нельзя ходить босиком по земле и росе, стричь волосы и предаваться излишествам в еде и питье.