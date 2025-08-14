Успенский пост 2025: Главные правила и запреты для верующих с 14 по 27 августа Начался самый строгий пост лета — Успенский. Рассказываем, что запрещается православным верующим во время Успенского поста с 14 по 27 августа 2025 года. Что нельзя есть, о чём греховно говорить и даже думать! 14 августа, 10:52 Успенский пост 2025: что нельзя делать и есть во время поста с 14 по 27 августа. Обложка © Life.ru

Сегодня, 14 августа, для православных верующих начинается Успенский пост — двухнедельный период духовного очищения и подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост, один из четырёх многодневных постов в православном календаре, считается строгим, напоминая по своим ограничениям Великий пост.

Этот пост, как объяснил священник Андрей Савченко, служит подготовкой к празднику Успения Пресвятой Богородицы, важнейшему дню почитания Девы Марии. Он связан с восхождением Богородицы на небеса и воспринимается не как день скорби, а как «Богородичная Пасха» — торжество великой радости. Несмотря на радостный характер праздника, Успенский пост требует строгого соблюдения ограничений в пище.

«Успение в народе называют ещё Богородичной Пасхой, потому что, по легенде, Богоматерь воскресла и была отправлена на небеса в день своего успения. И отмечать нужно этот день не как день скорби и печали, а как великой радости», — рассказывает «Вечерней Москве» священник.

Успенский пост 2025: главные запреты в питании и поведении с 14 по 27 августа

Что нельзя делать и употреблять в пищу во время Успенского поста с 14 по 27 августа 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Священник отметил, что Успенский пост предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения, включая мясо, яйца, молоко, морепродукты и прочее. Исключение составляет лишь Преображение Господне, 19 августа, когда разрешается употребление рыбы и вина. Ранее Life.ru составил для верующих расписание питания по дням на весь Успенский пост с 14 по 27 августа.

Успенский пост – 2025, как и любой другой пост, предполагает определённые ограничения, многие из которых актуальны для христианина и в обычной жизни. Церковь не одобряет злоупотребления алкоголем, ссоры, конфликты, внебрачные связи и уныние вне зависимости от календарной даты. Молитва, посещение храма и благотворительность должны быть постоянными спутниками верующего человека. В этот период верующим рекомендуется избегать негативных мыслей и ссор, посвящая свободное время молитве, чтению Священного Писания и добрым делам.

Авторы Карина Морозова