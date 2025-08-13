Маг раскрыл 3 мощных обряда, как в Медовый Спас 14 августа привлечь любовь, замужество и богатство

14 августа православный мир отмечает Медовый Спас, или, как его ещё называют, Маковей. Это день, наполненный глубоким сакральным смыслом, связанный с освящением мёда нового урожая, благодарностью природе за её щедрость и молитвами о благополучии.

Но помимо религиозного значения Медовый Спас, как и многие другие ключевые даты в народном календаре, несёт в себе мощный энергетический заряд, открывающий уникальные возможности для проведения различных ритуалов. Эта энергия, накопленная за лето, вибрирует в природе, в спелых плодах, в золотистом мёде, и её можно использовать для привлечения любви, здоровья, финансового благополучия и исполнения желаний. Древние традиции тесно переплетаются с современными практиками, позволяя нам прикоснуться к могуществу этого дня и направить его в нужное русло. Поэтому маг Григорий Васильев поделился с Life.ru ритуалами на любовь и благополучие.

Фото © «Шедеврум»

«Обряды в Медовый Спас — это не только духовные традиции, но и мощные магические ритуалы, направленные на привлечение любви, замужества и богатства. В этот святой день маги и народные целители используют особые обряды, чтобы усилить энергию желаний и привлечь благополучие», — рассказывает эксперт.

Как на Медовый Спас 14 августа привлечь любовь

Как на Медовый Спас 14 августа позвать любовь: ритуалы с мёдом. Фото © «Шедеврум»

Одним из популярных магических обрядов, со слов мага, считается намазывание подошвы мёдом: «Этот ритуал символизирует «притягивание» любви и удачи к себе. Говорят, что если намазать мёдом подошвы ног и пройтись по дому или двору, то в скором времени появится возможность встретить свою судьбу или укрепить существующие отношения». Мёд в этом случае выступает как символ сладкой жизни, гармонии и благополучия.

А вот для привлечения замужества существует обряд с использованием свечей и фотографий желанных партнёров. «В Медовый Спас зажигают свечи, окуривают их мёдом и читают заговоры на любовь. После этого свечи ставят рядом с фотографией будущего супруга или супруги, а саму фотографию натирают мёдом — это помогает привлечь любовь и укрепить чувства», — подсказывает маг.

Медовый Спас 2025: Ритуал на богатство

Медовый Спас 14 августа: Как привлечь в жизнь богатство. Фото © «Шедеврум»

«Что касается богатства, то в этот день популярны ритуалы с денежными амулетами или монетами. Например, можно положить под порог дома или в карман монету, смазанную мёдом, произнося заговоры на привлечение финансового благополучия», — делится с Life.ru маг Григорий Васильев. Также, по его словам, существует обряд «медового колодца», когда в воду кладут мёд и загадывают желание о богатстве: вода с мёдом символизирует изобилие и процветание.

Но эксперт напоминает, что магические обряды требуют искренней веры и чистоты помыслов: «Мёд — это не только символ сладости жизни, но и мощный энергетический носитель, способный усиливать желания при правильном настрое». В Медовый Спас эти ритуалы помогают соединить духовное и материальное начало, наполняя жизнь любовью, счастьем и достатком.