Китайский гороскоп: каким животным в конце августа 2025 лучше сидеть дома

Конец августа 2025 года станет непростым периодом для некоторых знаков китайского гороскопа. Астрологи предупреждают: последние две недели месяца принесут энергетические бури, которые могут серьёзно повлиять на удачу, здоровье и отношения. Мы изучили расположение небесных тел и выяснили, представителям каких знаков лучше отложить важные дела и провести время в спокойной домашней обстановке. Звёзды советуют не рисковать и переждать неблагоприятный период в безопасности своего жилища.

Рождённые в год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Представители этого знака китайского гороскопа в конце августа 2025 года столкнутся с серьёзными энергетическими потрясениями. Ваша обычная хватка и умение находить выход из любой ситуации могут подвести именно тогда, когда это будет особенно важно. Период с 25-го по 31 августа принесёт конфликты на работе, недопонимание в семье и финансовые потери от необдуманных решений. Рождённые под знаком Крысы по китайскому гороскопу, которые попытаются форсировать события или начать новые проекты, рискуют наткнуться на непреодолимые препятствия. Лучше провести эти дни дома, занявшись планированием на сентябрь и наведением порядка в документах. Отложите важные переговоры, не подписывайте договоры и избегайте крупных трат. Ваше время придёт в начале осени, а пока лучше набраться сил.

Рождённые в год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Представители этого знака китайского гороскопа привыкли быть в центре внимания и добиваться своего любыми способами, но конец августа 2025 года заставит их пересмотреть стратегию. Ваша природная харизма и лидерские качества в эти дни могут обернуться против вас — окружающие воспримут инициативу как агрессию, а уверенность в себе как высокомерие. Особенно опасными станут 27–29 августа, когда любые попытки отстоять свою позицию приведут к серьёзным конфликтам. Рождённым в год Дракона по китайскому гороскопу лучше взять тайм-аут и провести время в домашнем кругу, занявшись творчеством или саморазвитием. Избегайте публичных выступлений, отложите презентации и не участвуйте в спорах. Ваша огненная энергия сейчас слишком мощная для окружающего мира — дайте ей успокоиться в тишине собственного дома.

Рождённые в год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Представители этого знака китайского гороскопа славятся своей изобретательностью и умением выкручиваться из любых ситуаций, но в конце августа 2025 года эти качества сыграют с ними злую шутку. Ваше стремление к авантюрам и желание рискнуть может привести к серьёзным проблемам. Период с 26-го по 30 августа особенно неблагоприятен для любых экспериментов — от смены работы до новых знакомств. Рождённым под знаком Обезьяны по китайскому гороскопу лучше остаться дома и заняться спокойными делами: почитать книги, посмотреть фильмы или освоить новый навык онлайн. Не поддавайтесь соблазну ввязаться в сомнительные предложения и не доверяйте незнакомцам. Ваша обычная удачливость временно покинула вас, поэтому лучше переждать этот период в безопасности. Используйте время для размышлений о будущем, но не принимайте кардинальных решений.

Рождённые в год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Представители этого знака китайского гороскопа в конце августа рискуют пострадать от собственной принципиальности и нежелания идти на компромиссы. Ваша привычка говорить правду в лицо и отстаивать справедливость может привести к серьёзным конфликтам с начальством и близкими людьми. Особенно неблагоприятными станут 28–31 августа, когда даже самые безобидные замечания будут восприниматься как личные нападки. Рождённым в год Петуха по китайскому гороскопу стоит воздержаться от критики окружающих и избегать ситуаций, где нужно высказывать своё мнение. Лучше провести время дома, занявшись хозяйственными делами или уходом за собой. Отложите важные разговоры с руководством и не пытайтесь доказать свою правоту в спорных вопросах. Ваша честность и прямолинейность — это достоинство, но сейчас они могут навредить карьере и отношениям.

Рождённые в год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Представители этого знака китайского гороскопа привыкли действовать быстро и решительно, но в конце августа 2025 года такой подход может обернуться катастрофой. Ваше желание немедленно воплотить в жизнь новые идеи и стремление к переменам натолкнётся на серию препятствий и неудач. Период с 24-го по 30 августа станет особенно травмоопасным для тех, кто не умеет сбавлять темп. Рождённым под знаком Лошади по китайскому гороскопу необходимо взять паузу и провести время в спокойной домашней обстановке. Избегайте поездок, экстремальных видов спорта и любых активностей, требующих быстрой реакции. Ваша обычная удача на дорогах временно покинула вас, поэтому лучше отложить дальние путешествия. Используйте этот период для медитации, чтения или других спокойных занятий, которые помогут восстановить внутреннее равновесие.