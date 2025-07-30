Лунный календарь на август 2025: Хорошие и плохие дни месяца, что делать 9-го числа, когда какие фазы Лунный календарь на август 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, заводить новые знакомства, когда делать операции, какой период лучше выбрать для посещения косметолога — в материале Life.ru. 30 июля, 15:30 Лунный календарь на август 2025: фазы, дни, хорошие, плохие, новолуние, полнолуние. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot, © «Шедеврум»

Лунный календарь на август поможет в целом организовать свою жизнь и внесёт определённость в жаркие летние дни, а также бурные летние ночи. Если для вас и те, и другие давно смешались в один сплошной поток рутины, попробуйте прибегнуть к помощи этого древнего способа организации коллективной жизни. Лунный календарь на август 2025 — это замечательная возможность провести последний месяц лета с пользой и ощущением стабильности. Не забываем и о том, что влияние Луны на приливы, отливы и даже человеческий кровоток во время хирургических операций — давно известные факты. Life.ru делал годовой лунный календарь на весь 2025-й, посмотрите, что вам готовит будущее. А пока покажем лунный календарь на август в этом материале.

Лунный календарь на август 2025: фазы Луны

Лунный календарь на август: фазы Луны. Какими они будут в этот раз? Полнолуние, новолуние, растущая, убывающая? Когда?

Фазы Луны — одна из главных составляющих лунного календаря. На август, на сентябрь, на февраль — в принципе, всё равно, какой сегодня солнечный месяц. Григорианский католический календарь всё равно не сходится с лунным, который признан основным, например, в исламе. Поэтому каждый светский месяц фазы Луны располагаются по-новому. Лунный календарь на август по фазам такой: с 1-го по 8-е число — растущая луна; 9 августа — полнолуние. С 10 по 22 августа спутник Земли продолжит убывать на ночном небе, 23-го будет новолуние. С 24-го числа по конец месяца — снова растущая Луна.

Благоприятные дни в августе 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на август 2025 года — когда же будут благоприятные дни? Фото © Shutterstock / FOTODOM / bupropion

Даже если лунный календарь на август нужен вам только для стрижек, прислушайтесь ещё и к общим рекомендациям. Традиционная наука не очень любит напрямую связывать движение спутника нашей планеты с тем, что происходит здесь и сейчас с нами в одной комнате. Но влияние Луны незримо присутствует в атмосфере, ведь подобно тому, как человек живёт в обществе и может влиять на других людей напрямую, Земля и Луна живут в космосе и могут влиять друг на друга.

А самыми благоприятными датами по лунному календарю на август 2025 окажутся 15, 20 и 28 августа. И не только: 21, 24, 29 и 30 августа тоже будут весьма хорошими! Потом 1, 3, 4, 7, 10 и 17 августа тоже окажутся достаточно хорошими числами. Последний месяц лета действительно радует. И даже последний день лета окажется умеренно благоприятным числом лунного календаря!

Благоприятные дела для полнолуния

А раз в августе так много благоприятных дней, может быть, есть ещё и какие-нибудь благоприятные дела, которыми можно заняться на главные фазы Луны — полнолуние и новолуние? О да, такие дела есть. Они будут разными на 9 и на 23 августа. Напоминаем: 9 августа мы увидим полную Осетровую луну. Она так называется, потому что в Северной Америке коренные жители начинали ловить осетра. Потом их почти полностью уничтожили европейцы. А потом они же почти полностью уничтожили осетра. Вот какие дела будут благоприятны на полнолуние по лунному календарю на август 2025.

Подведите итоги ваших усилий и стараний. Завершите проекты : лунный свет, который прольётся на них, символизирует успешный итог начинаний.

ваших усилий и стараний. : лунный свет, который прольётся на них, символизирует успешный итог начинаний. Идите на фестиваль, в театр, может, даже на танцевальный вечер . Полнолуние — время энергии, новых знакомств, развлечений!

. Полнолуние — время энергии, новых знакомств, развлечений! Сходите к косметологу на удаление чего-нибудь. Родинки, пигментация, чёрные точки... Вариантов много, а полнолуние как раз способствует эффективному очищению как тела, так и души.

на удаление чего-нибудь. Родинки, пигментация, чёрные точки... Вариантов много, а полнолуние как раз способствует эффективному очищению как тела, так и души. Творите, творите и ещё раз творите! В полнолуние работа вашего мозга выстраивается на новый лад, и творчество — замечательная возможность обновить нейронные связи.

Благоприятные дела для новолуния

Новолуние по лунному календарю на август 2025 произойдёт 23-го числа. Этой ночью спутник Земли вообще не будет виден на небосклоне. Может даже стать страшно, но не пугайтесь: новолуние — всего лишь точка обновления, Земля проходит её каждый месяц. И вот что можно делать в новолуние августа 2025.

Примите ванну с бомбочкой и эфирными маслами . Можете даже зажечь ароматическую свечу. Тело и разум требуют ухода в новолуние.

. Можете даже зажечь ароматическую свечу. Тело и разум требуют ухода в новолуние. Почитайте книгу по психологии . Ваш эмоциональный фон должен быть восстановлен для новых свершений.

. Ваш эмоциональный фон должен быть восстановлен для новых свершений. Займитесь медитацией . Можете в обычном режиме, можете медитировать на что-то конкретное. Например, представьте себе место, где окажетесь следующим летом.

. Можете в обычном режиме, можете медитировать на что-то конкретное. Например, представьте себе место, где окажетесь следующим летом. Посадите семена. И это не только про рассаду. Просто начните большое дело с маленьких шажков. Например, в творчестве.

Неблагоприятные дни августа 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на август: неблагоприятные дни, почему одни дни хорошие, а другие — плохие? Фото © «Шедеврум»

По лунному календарю на август 2025 года будет не так уж и много неблагоприятных дней. Например, 2 августа. Растущая Луна в знаке зодиака Скорпион — возможно нежелательное внимание из прошлого. Или, допустим, 5 августа — та же фаза, но переход Луны из знака зодиака Стрелец в знак зодиака Козерог. Убывающую Луну представят 11 и 19 августа, знаки зодиака — Рыбы и Рак.

Что нельзя делать в новолуние 23 августа

Да, в новолуние некоторые вещи делать весьма неблагоприятно. И это можно понять: отсутствие лунного света на небе пугает, раньше в такие ночи вообще без огня никуда не ходили. Но суть новолуния предельно проста: это всего лишь тень планеты закрывает отражение света с её звезды от её же спутника. И вот что лучше не делать.

Не стоит ходить на шумные и многолюдные мероприятия . Как раз после таких «тусовок» начинаются скандалы звёзд, «слитые» видео и посиделки в ОВД.

. Как раз после таких «тусовок» начинаются скандалы звёзд, «слитые» видео и посиделки в ОВД. Постарайтесь не принимать важные решения . У новолуния просто не та аура. На вас будут давить, сопротивляйтесь.

. У новолуния просто не та аура. На вас будут давить, сопротивляйтесь. Лучше не начинать большие проекты , которые требуют много времени и сил. Оцените свои возможности.

, которые требуют много времени и сил. Оцените свои возможности. Будьте с людьми максимально мягкими. Не конфликтуйте. Грубость и давление никогда не смогут сравниться с добротой и поддержкой. Особенно в новолуние.

Неблагоприятные дела для полнолуния 9 августа

Да, по лунному календарю на август 2025 года возможны неблагоприятные дела даже для такого противоречивого дня, как полнолуние. Свету Солнца ничто не препятствует, и он отражается от спутника Земли. Самое время НЕ делать этих вещей. Никаких тяжёлых физических нагрузок . Попробуете снаряд потяжелее после полнолуния, тогда же отнесёте все сумки из супермаркета.

. Попробуете снаряд потяжелее после полнолуния, тогда же отнесёте все сумки из супермаркета. Не стоит ложиться на запланированные операции. Кровь на полнолуние более жидкая, быстрая. Впрочем, для каких-то из хирургических манипуляций как раз это и нужно. Обговорите всё с врачом.

Кровь на полнолуние более жидкая, быстрая. Впрочем, для каких-то из хирургических манипуляций как раз это и нужно. Обговорите всё с врачом. Не время для важных переговоров . Поверьте, в полнолуние малое количество людей обладает таким самообладанием, чтобы держать переговоры только в деловом русле.

. Поверьте, в полнолуние малое количество людей обладает таким самообладанием, чтобы держать переговоры только в деловом русле. Не совершайте крупные операции с деньгами. Никаких банков, договоров, продаж квартир, машин, картин, кредитов... Полнолуние против.

Благоприятные дни для стрижки на август 2025

Лунный календарь стрижек на июнь? Может быть, лунный календарь стрижек на август?

Куда же без лунного календаря стрижек на август? Пойти к парикмахеру в августе будет можно уже 4-го числа! Это будет умеренный по своей благоприятности день. Лунный календарь стрижек на август 2025 предлагает такой же спокойный, размеренный временной период 24-го числа. Тоже благоприятно. Но не слишком, есть дни и получше. Лунный календарь. Август. Волосы. Согласитесь, звучит поэтично. Сходить в парикмахерскую или к личному стилисту можно 6, 7, 25 и 27 августа. Это будут лучшие дни.

Последний месяц лета называется именно августом в честь римского императора Октавиана Августа. И вообще само слово «август» переводится с латыни как «славный». Надеемся, что август 2025 года будет соответствовать названию. Пока на Землю не упало НЛО бабы Ванги из этого текста Life.ru, можно ни о чём не волноваться.

Авторы Любовь Свободная