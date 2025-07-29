Баба Ванга была права: Учёные прогнозируют атаку НЛО на Землю в ноябре 2025 года На Землю летит большой и неопознанный объект из межзвёздного пространства. Что это? Неужели НЛО? Как от него спастись? И что по этому поводу говорила главная прорицательница прошлого столетия, Ванга? Рассказываем в материале Life.ru. 29 июля, 14:30 Марс атакует! В конце 2025 года на Землю может напасть враждебное НЛО. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory, © YouTube / ТЕОРИЯ ВСЕГО

Из межзвёздного пространства вырвалось нечто, движущееся с огромной скоростью. Звучит страшно, не так ли? Будет ещё страшнее, если представить себе, что это комета, которая может столкнуться с Солнцем. Тогда получится настоящая «Меланхолия» Ларса фон Триера. А если она столкнётся с Землёй? Тогда получится «Не смотрите наверх» Адама Маккея. Если данное НЛО из недр космоса просто пройдёт сквозь Солнечную систему — будет замечательно. Но что, если оно разумное? Именно об этом и предупреждала баба Ванга. Подробности в материале.

Что такое межзвёздные объекты

Межзвёздные объекты — это такие, которые пролетают сквозь разные звёздные системы в Галактике. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Межзвёздные объекты периодически пролетают прямо по нашей Солнечной системе. Это всегда страшно, ведь мы не знаем, чего ждать от них: эти странные космические пришельцы просто непредсказуемы. Могут просто пролететь мимо, могут врезаться в Солнце, Марс, Венеру, могут — в Землю. В 2014 году Амир Сирадж и Абрахам Леб увидели межзвёздный метеор CNEOS. Он стал первым зафиксированным «межзвёздником» в истории. А первым зарегистрированным — астероид 1I/Оумуамуа, его открыли астрономы на Гавайях, отсюда и название. Потом была комета 2I/Борисов. Название не связано с Юрой Борисовым, объект нарекли в честь первооткрывателя — астронома Геннадия Борисова. Вот и сейчас нам грозит примерно такой же неопознанный объект.

Какое межзвёздное НЛО грозит нам прямо сейчас

Из межзвёздного пространства на нас несётся что-то совсем новое, непонятное, непривычное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ana Aguirre Perez

В начале месяца, а именно 1 июля, Абрахам Леб, астрофизик из Гарварда, вместе с командой нашёл в межзвёздном пространстве некую летающую штуку, которую назвали 3I/ATLAS. Ну как — нашёл... Нашла объект всё же американская система ATLAS. Она создана для отслеживания опасных для Земли объектов и представляет собой сеть телескопов, которыми управляет искусственный интеллект. То есть на самом деле объект, который первоначально назывался A11pl3Z, нашёл ИИ. Название 3I/ATLAS неопознанному летающему «межзвёзднику» дал как раз Ави Леб в честь данного события.

В чём особенность 3I/ATLAS

3I/ATLAS — принципиально новый межзвёздный объект, мы пока не знаем, что это. Если бы мы знали, что это... Фото © Wikipedia / Nrco0e

Пожалуй, главная особенность 3I/ATLAS на данный момент такова: это первый «завирусившийся» в Интернете межзвёздный объект. Абрахам Леб сам об этом написал 28 июля: «Когда плотник, что чинит крыльцо у меня дома, или механик, который меняет масло в машине моей супруги, оба с большим интересом спрашивают её о последних новостях и о моих научных работах, будучи лично со мной не знакомыми, я понимаю, что 3I/ATLAS «завирусился»!» И мы даже знаем конкретную дату: 22 июля 2025 года.

С 1 июля американские учёные не спускают с данного «НЛО» глаз, пытаются выяснить, что же это такое. Теории разные: астероид, комета, космический корабль с ИИ, космический корабль с пришельцами... Как раз благодаря последней теме «Атлас» и «завирусился». Со 2 июля 2025 года учёные во главе с Ави Лебом не сводили с него глаз и разрабатывали планы спасения от него на все случаи жизни. А как раз 22 июля Ави Лебу предложили написать шуточную статью о том, является ли 3I/ATLAS зондом инопланетян. Статью можно найти тут, и в ней есть пошаговый план уничтожения объекта с графиками и расчётами. Направленность сугубо педагогическая, о чём предупреждают авторы.

Но есть ещё одна особенность: эксцентриситет орбиты «Атласа», самый большой среди всех межзвёздных объектов, равняется 6,15. Страшным словом «эксцентриситет» называют степень отклонения траектории некой летящей «штуки» от идеальной ровной окружности. Простыми словами, это значит, что 3I/ATLAS летит наиболее «криво» среди всех известных межзвёздных тел. А ещё он летит «против течения», не в ту сторону, в которую обычно движутся все планеты. Раньше таких межзвёздных тел не наблюдалось.

Правда ли, что 3I/ATLAS — опасное НЛО, которым управляют пришельцы?

Вероятность такого исхода невелика, но и до полного нуля тоже не доходит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Ави Леб практически признался в том, что специально «подогрел» тему с инопланетянами, чтобы новый межзвёздный объект узнали во всём мире. В своём посте на платформе Medium 28 июля он пишет, что научные проекты, в особенности по астрофизике, находятся в «эхо-камере». Например, учёные могут сорок лет обсуждать природу чёрных дыр, но «проворонить» гипотетическое НЛО, которое летит на Землю прямо сейчас. А также обсуждает, как США распределяют гранты на науку внутри страны. Это не относится к НЛО напрямую и не представляет особого интереса для граждан России.

Зато угроза столкновения 3I/ATLAS с Солнцем или Землёй для граждан России угрозу представляет. Российские учёные отнеслись к астрофизику из Гарварда скептически, потому что уже примерно неделю знают, что «Атлас» — это, скорее всего, комета размером от 10 до 20 километров. У него есть «хвост», объект на большой процент состоит изо льда, к Солнцу он максимально приблизится 29 октября, на 200 миллионов километров. А к Земле — 19 декабря, на 270 миллионов километров.

Тем временем западные учёные продолжают фантазировать насчёт НЛО не потому, что они глупее российских, а потому, что им это нравится и от «вирусного» астероида можно увеличить приток средств на свои исследования. Так, момент, когда «Атлас» приблизится к Солнцу, по расчётам Ави, будет в конце ноября. Учёный считает, что в случае НЛО траектория могла быть указана намеренно: так 3I/ATLAS скроется из поля зрения наблюдателей с Земли. А в Корнволльском университете вообще предполагают, что это реликтовая технология с ИИ-управлением. Для инопланетян такое же старьё, как для нас «Нива» 1992 года с пробегом, вот его и оставили бесцельно летать в космосе.

Когда наблюдать 3I/ATLAS на небе

Вы можете увидеть 3I/ATLAS своими глазами! Не пропустите это величественное зрелище. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Raggedstone

До конца сентября 3I/ATLAS можно будет увидеть своими глазами. В момент сближения с Марсом, перед тем как начать пролетать ближе к Солнцу и скрыться с небосвода, он будет очень красиво сливаться с орбитой Красной планеты. А в декабре «Атлас» снова появится на небосводе. Консенсус пока таков: межзвёздная НЛО-комета не столкнётся ни с Солнцем, ни с планетами, а просто улетит в космос и больше не вернётся. Никогда.

Что говорила баба Ванга о 3I/ATLAS?

Известная на весь мир болгарская ясновидящая, слепая от рождения Ванга, предсказывала «прилёт» космического объекта по Земле в 2025 году во время масштабного спортивного события. Пока непонятно, будет ли это 3I/ATLAS. На первую половину ноября запланирован чемпионат мира по боксу в Астане. А в октябре начнётся большой чемпионат по бейсболу в США. Что прилетит и куда, одному Богу известно.

Главная загадка 3I/ATLAS состоит в следующем: мы можем только предполагать, что это было. Он находится на большом расстоянии, исследовать его на предмет следов жизнедеятельности разумной цивилизации не представляется возможным. Наука в целом и астрофизика в частности — это не константа. Это процесс, и он происходит у нас на глазах. Это не мы придумали, это сказал учёный Ави Леб. Зато Life.ru точно знает, когда в августе мир погрузится в темноту на рекордные 6 минут.

Авторы Анна Волкова