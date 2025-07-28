Грозобоязненные против плювиофилов: врачи раскрыли секрет противоположных реакций людей на грозу

Первые раскаты грома разделяют людей на два лагеря — тех, кто спешит к окну, чтобы насладиться зрелищем, и тех, кто прячется под одеялом в ожидании конца стихии. Почему на одно и то же природное явление мы реагируем так по-разному? И что происходит с нашей психикой, когда небо разверзается электрическими всполохами? Life.ru разбирается в природе «грозовых пристрастий».

Плювиофилы против астрофобов: два полюса восприятия

Реакция на грозу и характер человека: что говорит наука. Фото © «Шедеврум»

Плювиофил — человек, который любит дождь во всех его проявлениях: запах мокрых улиц, звук капель по крыше и дорожки на стекле, влажный воздух, серое низкое небо. Этот термин от латинского pluvia («дождь») описывает тех счастливцев, для которых гроза — настоящий праздник чувств. Противоположность им составляют люди с астрофобией — боязнью грозы, которая может проявляться в виде страха, тревоги и даже панических атак.

Грозовые эстеты описывают свои ощущения как настоящую эйфорию. «У меня какая-то эйфория во время грозы. Просто обожаю её! Выхожу на улицу или все окна настежь открываю», — делится одна из пользовательниц форума. Для таких людей гроза — это природная терапия, источник энергии и вдохновения. Они чувствуют прилив сил, когда небо затягивается тучами, а воздух наполняется электричеством.

Грозобоязненные, напротив, переживают настоящие мучения. «Жутко становится, когда сверкает молния и громыхает. Я одна такая? Или есть ещё, кто боится грозы?» — спрашивает девушка на форуме. Для них каждый удар грома становится испытанием, а молния вызывает первобытный ужас. Эти люди могут прятаться в ванных комнатах, включать музыку на полную громкость или даже терять сознание от страха.

Что происходит с организмом во время грозы

Плювиофилы и астрофобы: кто такие любители и противники грозы. Фото © «Шедеврум»

Гроза влияет на наш организм на нескольких уровнях одновременно. Главный фактор — резкие изменения атмосферного давления и электромагнитного поля Земли. Геомагнитная атмосфера во время грозы может повысить тревожность, вызвать сердцебиение и панические атаки — предупреждают медики.

Физиологические изменения начинаются ещё до первых капель дождя. Барорецепторы — чувствительные нервные окончания в кровеносных сосудах — улавливают малейшие изменения кровяного давления и рефлекторно регулируют его уровень. У здоровых людей эта адаптация проходит незаметно, но у метеочувствительных может вызывать головные боли, головокружения и перепады настроения.

А ещё нашёлся интересный факт, связанный с нашим организмом. Все согласны с тем, что мы состоим из воды? Но, как оказалось, ещё из солей, которые очень хорошо проводят электричество. И вот разряд молнии в небе создаёт определённое поле, которое влияет на человека. Что начинает двигать внутри нас ионы буквально! Из-за этого внутри образуется ток, который мы чувствуем как бодрость.

Но это могут чувствовать не все, потому что, по научным исследованиям, наши органы вибрируют на разных частотах. И если мы не вибрируем на подобных частотах с молнией, то есть с гармонией природы и частотой Шумана, то этот электрический потенциал проходит мимо нас. И мы им не зажигаемся, мы не резонируем с этой бодростью, а либо впадаем в апатию, либо ничего просто не ощущаем.

Гормональная буря во время грозы не менее интересна. Меняется выработка серотонина — гормона счастья, — что объясняет как эйфорию у любителей гроз, так и подавленность у тех, кто их боится. Одновременно повышается уровень кортизола — гормона стресса, который может как мобилизовать организм, так и погрузить его в состояние тревоги.

Психологические корни «грозовых пристрастий»

Влияние грозы на психику человека: эйфория или апатия. Фото © «Шедеврум»

Отношение к грозе часто формируется в детстве и связано с типом нервной системы. Наиболее часто и остро на изменения климатических и метеорологических условий реагируют люди, для которых характерна подвижность нервной конституции, то есть люди с «высокой рецепторной восприимчивостью», или с «тонкой психикой».

Любители гроз часто обладают сильной, но подвижной нервной системой. Они жаждут ярких впечатлений и новых ощущений. Для них гроза — это натуральный антидепрессант, который помогает «перезагрузить» эмоциональную систему. «Прихожу в восторг, как ребёнок. Сразу ощущаю приток сил — и становится так легко-легко», — описывает свои ощущения одна из поклонниц стихии.

Грозобоязненные чаще имеют слабый или неуравновешенный тип нервной системы. Они более чувствительны к внешним раздражителям и склонны к тревожности. Более тонко чувствуют погоду люди, склонные к частым переменам настроения, апатии, скуке, излишне тревожные. Для них гроза становится источником дополнительного стресса, который они не могут переработать позитивно.

Почему одни заряжаются энергией, а другие впадают в апатию

Метеочувствительность и гроза: как погода влияет на настроение. Фото © «Шедеврум»

Парадокс грозовых реакций объясняется разными стратегиями адаптации нервной системы к стрессу. У любителей гроз стресс от природной стихии трансформируется в эустресс — «хороший стресс», который мобилизует ресурсы организма и даёт ощущение прилива сил.

Энергетическая подзарядка происходит благодаря выбросу адреналина и норадреналина. Мозг интерпретирует грозу как интересный и безопасный вызов, поэтому стрессовые гормоны работают как естественный энергетик. Многие отмечают, что после грозы чувствуют себя обновлёнными, полными идей и готовыми к активным действиям.

Апатия и упадок сил у грозобоязненных связаны с дистрессом — «плохим стрессом», который истощает нервную систему. Дефицит солнечного света снижает выработку витамина D, а также гормона радости — серотонина, что провоцирует депрессивные симптомы, раздражительность и апатию. Организм воспринимает грозу как угрозу и переходит в режим экономии энергии.

Можно ли изменить своё отношение к грозе?

Страх грозы или любовь к ней: психологические причины разных реакций. Фото © «Шедеврум»

Хорошая новость: отношение к грозе можно скорректировать, работая с психологическими установками и физиологическими реакциями. Главное — понимать механизмы своей реакции и постепенно их изменять. Для грозобоязненных психологи рекомендуют технику постепенного привыкания. Начните с просмотра видео с грозами, затем переходите к звуковым записям. Изучите научную сторону явления — знание того, как образуется гроза, снижает иррациональный страх. Обычным методом лечения этой и любой другой фобии является воздействие — постепенное и контролируемое.

Для тех, кто хочет полюбить грозы, стоит сосредоточиться на приятных аспектах явления. Обратите внимание на свежесть воздуха после дождя, на красоту молний, на особую атмосферу уюта, которая возникает дома во время непогоды. Попробуйте медитировать под звуки дождя — это поможет сформировать позитивные ассоциации.