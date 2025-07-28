Тест: Угадать, из каких фильмов эти 8 героев Владимира Басова, под силу только Дуремару

Басов был обладателем той самой особенной харизмы, которая с первого взгляда цепляет зрителя. В нём удивительным образом сочетались ирония, выразительная мимика, строгость и в то же время — лёгкость и природное обаяние. А его героев — смешных, нелепых, душевных, иногда вредных, но всегда живых и настоящих — вспоминают с тёплой грустью даже спустя десятки лет! Этот тест — отличная возможность вновь погрузиться в мир старых, но таких добрых и поучительных историй!