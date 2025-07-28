Тест: Угадать, из каких фильмов эти 8 героев Владимира Басова, под силу только Дуремару
28 июля 1923 года родился Владимир Басов — известный актёр и режиссёр, которого невозможно спутать ни с кем! А как хорошо вы погружены в его творчество?
Обложка © Кадр из мини-сериала «Дни Турбиных», режиссёр
Владимир Басов, сценаристы Владимир Басов, Михаил Булгаков / Kinopoisk © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk
Басов был обладателем той самой особенной харизмы, которая с первого взгляда цепляет зрителя. В нём удивительным образом сочетались ирония, выразительная мимика, строгость и в то же время — лёгкость и природное обаяние. А его героев — смешных, нелепых, душевных, иногда вредных, но всегда живых и настоящих — вспоминают с тёплой грустью даже спустя десятки лет! Этот тест — отличная возможность вновь погрузиться в мир старых, но таких добрых и поучительных историй!
С наступлением тепла оживляется не только природа, но и насекомые, которые так и норовят оставить на теле след от укуса! А вы сможете отличить, кто из этих насекомых и паразитов пьёт кровь, а кто нет, на 6/6? А этот тест для тех, кто обожает сериалы про медицину, — выберите тупость и узнайте, как бы вас оскорбил доктор Быков из «Интернов»!