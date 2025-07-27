Тест: Русалка, водяной или кракен — узнайте, кто вы из подводного царства, за 5 вопросов

По древней традиции в День Нептуна устраивают театрализованные шествия, посвящённые морскому царю и обитателям его царства: русалкам, чертям, водяным, тритонам и даже кракенам. Вода в мифах и легендах — мощная стихия, полная тайн и символов. С давних времён люди верили, что у водоёмов есть свои духи и хранители, которых надо почитать и уважать. И в культуре образы подводных существ встречаются сплошь и рядом: от сказок до кино мудрые, властные, коварные, а иногда и безобидные духи устраивают морякам и путешественникам немало неприятностей! В такой энергетически заряженный день предлагаем узнать, кем из подводного царства были бы именно вы!