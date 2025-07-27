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27 июля, 08:00

Тест: Русалка, водяной или кракен — узнайте, кто вы из подводного царства, за 5 вопросов

День Нептуна — летний и весёлый праздник, который давно вышел за пределы флота и теперь ассоциируется с шумными представлениями, лагерями и вёдрами воды. Если вы ещё не выбрали костюм, то этот тест точно для вас!

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

По древней традиции в День Нептуна устраивают театрализованные шествия, посвящённые морскому царю и обитателям его царства: русалкам, чертям, водяным, тритонам и даже кракенам. Вода в мифах и легендах — мощная стихия, полная тайн и символов. С давних времён люди верили, что у водоёмов есть свои духи и хранители, которых надо почитать и уважать. И в культуре образы подводных существ встречаются сплошь и рядом: от сказок до кино мудрые, властные, коварные, а иногда и безобидные духи устраивают морякам и путешественникам немало неприятностей! В такой энергетически заряженный день предлагаем узнать, кем из подводного царства были бы именно вы!

Даже в разгар веселья нужно быть внимательным к своему здоровью и как следует защищаться от надоедливых насекомых! А вы сможете без ошибок отличить кровососущих вампиров от безобидных мошек на 6/6? Хочется погрузиться в детство и вновь оказаться посреди волшебного мира? Этот тест из 5 вопросов поможет узнать, кто вы из знаменитой киновселенной Гарри Поттера!

Тест: Продавщица кукурузы или загорелый дед — всего 5 вопросов расскажут, кто вы на пляже СССР
Тест: Продавщица кукурузы или загорелый дед — всего 5 вопросов расскажут, кто вы на пляже СССР
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Виктория Мишинкина
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