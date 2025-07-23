Тест: Гарри Поттер, Рон, а может, Волан-де-Морт — 6 вопросов подскажут, кто вы из киновселенной

Экранизации книг Джоан Роулинг стали настоящей вселенной, в которую хочется возвращаться, даже если ты уже давно вырос! Фантазия, приключения, борьба добра и зла, крепкая дружба, школьные будни, магия — всё это навсегда стало частью культурной памяти. Именно поэтому герои так полюбились зрителям. Гарри, Гермиона, Рон и другие — у каждого из них были свои слабости, сомнения и цели. Кто-то вызывает восхищение, кто-то — страх, кто-то — сочувствие, но равнодушным не остаётся никто! И даже спустя годы персонажей саги вспоминают и обсуждают в соцсетях. Сегодня выпал шанс узнать, кем в знаменитой вселенной были бы именно вы!

Если в мире магии Гарри Поттера всё решают волшебные палочки, заклинания и храбрость, то в мире Шерлока Холмса — логика, наблюдательность и внимание к деталям. Если после прогулки по Хогвартсу хочется немного интеллектуального состязания, то ответьте на 5 вопросов и узнайте, какому Холмсу вы бы подошли лучше всего! А это испытание для тех, кто знает об отечественном кинематографе всё и даже больше, — нужно угадать любимых актёров по их дефектам на 9/9.