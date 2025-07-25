Тест: Отгадать, из каких экранизаций произведений Шукшина эти кадры, сможет только 3% населения
25 июля 1929 года родился Василий Шукшин — писатель, режиссёр и актёр, чьи фильмы и рассказы до сих пор трогают и вызывают улыбку! А насколько хорошо вы знакомы с его творчеством?
Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaSid, © ТАСС / Анатолий Ковтун
Василий Шукшин писал об обычных людях, чаще всего из деревни, с их переживаниями, странностями и мечтами. И он хорошо знал таких героев, ведь сам вырос в селе и умел смотреть на жизнь просто и по-человечески. Именно за эту теплоту, уют и искренность его и полюбили миллионы читателей и зрителей! Картины, снятые по произведениям писателя, — это особый пласт отечественного кинематографа, где есть место и добру, и слезам, и драме, и предательствам, и, конечно же, любви и дружбе. И только истинные поклонники творчества Василия Шукшина смотрели все эти фильмы!
Если этот тест показался вам слишком лёгким, то мы подготовили более сложное испытание: нужно отгадать культовых актрис СССР всего лишь по глазам! А если вы даже в кино замечаете что-нибудь вкусненькое, то отгадать 6 картин по кадрам с буфетчицами и официантками не составит труда!
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