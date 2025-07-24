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24 июля, 14:00

Тест: Кто из этих насекомых и паразитов пьёт кровь, а кто нет — вычислите вампиров на 6/6

Лето в самом разгаре, и вместе с тёплыми вечерами, пикниками и дачными посиделками пришло то самое время, когда на охоту выходят комары и другие раздражающие насекомые! Но знаете ли вы их всех?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

В воздухе, в траве и даже в воде живут десятки разных насекомых и паразитов, среди которых не всегда просто отличить мирного жителя от настоящего кровопийцы. Кто-то просто надоедливо жужжит под ухом, а кто-то может незаметно прокусить кожу и оставить после себя зуд, отёк или того хуже — опасную болезнь! При этом многие путают, кто на самом деле пьёт кровь, а кто просто выглядит страшно. Так что самое время освежить знания — хотя бы для того, чтобы в следующий раз вовремя отреагировать на незваного гостя!

Сейчас молодёжь не выходит из дома без солнцезащитного крема и очков, боясь сгореть на солнце. Однако ещё несколько десятков лет назад всё было совсем иначе! Пройдите этот тест и узнайте, кто вы на советском пляже: модница, культурист, а может, продавщица кукурузы? А с этим испытанием справится только истинный гедонист из СССР: нужно вспомнить, из каких 6 фильмов эти официантки и буфетчицы.

Тест: Заячья губа, шрамы и собачий прикус — угадайте любимых актёров по их дефектам на 9/9
Тест: Заячья губа, шрамы и собачий прикус — угадайте любимых актёров по их дефектам на 9/9
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Виктория Мишинкина
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