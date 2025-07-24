Тест: Кто из этих насекомых и паразитов пьёт кровь, а кто нет — вычислите вампиров на 6/6

В воздухе, в траве и даже в воде живут десятки разных насекомых и паразитов, среди которых не всегда просто отличить мирного жителя от настоящего кровопийцы. Кто-то просто надоедливо жужжит под ухом, а кто-то может незаметно прокусить кожу и оставить после себя зуд, отёк или того хуже — опасную болезнь! При этом многие путают, кто на самом деле пьёт кровь, а кто просто выглядит страшно. Так что самое время освежить знания — хотя бы для того, чтобы в следующий раз вовремя отреагировать на незваного гостя!