Тест: Официантки и буфетчицы в фильмах СССР — только советский гедонист наберёт 6/6
Есть профессии, которые будто всегда остаются немного в тени, но именно за счёт них всё работает как надо. К ним как раз можно отнести буфетчиц и официанток!
Обложка © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценарист
Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk
Работники из сферы обслуживания в советских фильмах помогали зрителю понять, в какой среде находятся герои, что их окружает и как они живут. Через такие сцены передавалась узнаваемая каждым гражданином СССР атмосфера — столовая, вокзал, дом отдыха, кафе при каком-то учреждении. В кино официантки нередко говорили то, что думали, не боялись задеть и были простыми и прямолинейными. Благодаря их образам и создавалось ощущение подлинности! А насколько хорошо вы помните этих персонажей?
Есть профессия, где улыбка и выдержка важны не меньше, чем у официанток. Поняли, про кого идёт речь? Конечно, про ответственных стюардесс! Этот тест из 5 вопросов поможет узнать, смогли бы вы работать бортпроводницей. А для тех, кто скучает по абсурдному юмору 90-х и узнаваемым голосам, мы создали особенное испытание — нужно отличить фразы Олейникова от реплик Стоянова в легендарной передаче «Городок».