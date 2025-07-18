Тест: Официантки и буфетчицы в фильмах СССР — только советский гедонист наберёт 6/6

Работники из сферы обслуживания в советских фильмах помогали зрителю понять, в какой среде находятся герои, что их окружает и как они живут. Через такие сцены передавалась узнаваемая каждым гражданином СССР атмосфера — столовая, вокзал, дом отдыха, кафе при каком-то учреждении. В кино официантки нередко говорили то, что думали, не боялись задеть и были простыми и прямолинейными. Благодаря их образам и создавалось ощущение подлинности! А насколько хорошо вы помните этих персонажей?