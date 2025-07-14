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14 июля, 05:00

Тест: Клубника или смородина — всего 5 вопросов подскажут, какой ягоды вкус у вашей души

Середина лета — самое время для новых ощущений и маленьких открытий! Представьте, если бы ваша душа была ягодой: с характером, послевкусием и настроением. Интересно, какая бы она получилась?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Red Fox studio, © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Red Fox studio, © Freepik

Лето в самом разгаре — вокруг всё сочное, яркое, живое, а на рынках и в холодильниках царят ягоды и фрукты. Одни не могут жить без сладкой, сахарной клубники, другие — с ума сходят от вишни с кислинкой, третьи уже готовят варенье из смородины. И ведь как с ягодами, так и с людьми — все очень разные и по-своему особенные! А если представить, что и у вашей души тоже есть вкус, то что бы это было? Терпкость? Сладость? Сочность? Лёгкая кислинка? Предлагаем пофантазировать прямо сейчас!

Хотите продолжить познавать себя и свою душу? Тогда предлагаем пойти глубже и узнать, какая вы семья из фильмов СССР! А это испытание для тех, кто до сих пор помнит каждый выпуск легендарной передачи «Городок», — нужно угадать, где фразы Олейникова, а где — Стоянова.

Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?
Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?
Виктория Мишинкина
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