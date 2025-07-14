Тест: Клубника или смородина — всего 5 вопросов подскажут, какой ягоды вкус у вашей души

Лето в самом разгаре — вокруг всё сочное, яркое, живое, а на рынках и в холодильниках царят ягоды и фрукты. Одни не могут жить без сладкой, сахарной клубники, другие — с ума сходят от вишни с кислинкой, третьи уже готовят варенье из смородины. И ведь как с ягодами, так и с людьми — все очень разные и по-своему особенные! А если представить, что и у вашей души тоже есть вкус, то что бы это было? Терпкость? Сладость? Сочность? Лёгкая кислинка? Предлагаем пофантазировать прямо сейчас!