Тест: Какая вы семья из фильмов СССР — ответьте на 5 вопросов и узнайте интересную правду

Семья — это отдельный мир со своими историями, привычками и особенностями. Она может быть шумной или тихой, строгой или весёлой, но всегда — неповторимая. Столкновения характеров, поколений и взглядов на жизнь нередко сопровождаются словесными перепалками, ссорами и хлопаньями дверьми, но главное — вовремя остановиться и понять, что ближе этих людей никого нет! Советские режиссёры понимали это как никто другой. Они не идеализировали отношения, а показывали их такими, какие они есть. В фильмах герои ругаются из-за пустяков, мирятся через силу, дуются друг на друга, но в итоге всё равно собираются за одним столом. А вы когда-нибудь задумывались, на какую семью из культовых фильмов похожи ваши родственники? Если нет, то самое время это выяснить!