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5 июля, 10:00

Психологический тест: кто вы из героев Достоевского и какие у вас беды с башкой

Вот уже 15 лет в первую субботу июля отмечается День великого писателя — Фёдора Достоевского. В честь этого события мы предлагаем узнать, кто из его персонажей живёт внутри вас!

Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов, © «Шедеврум»

Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов, © «Шедеврум»

Произведения Достоевского — это не только классика литературы, но и глубокое исследование человеческой души. В его многогранных героях легко можно узнать себя: кто-то живёт в вечном внутреннем диалоге, кто-то скрывает тревогу за маской силы, а кто-то отдаёт себя без остатка. Чтобы помочь вам взглянуть на себя с новой стороны, мы попросили клинического психолога Станислава Самбурского прокомментировать получившиеся результаты. Отвечайте честно и не слишком долго размышляя, а главное — помните, что не существует «хороших» или «плохих» итогов. Каждый персонаж отражает ту часть вашей личности, которую важно заметить и поддержать!

После такого психологического испытания нужно срочно получить дозу обнимашек! Поможет в этом наш тест — сможете угадать, из каких 10 фильмов и мультиков эти кадры с объятиями. А окончательно поднять дофамин помогут очаровательные пушистики из мультиков СССР — слабо узнать 8 картин по собакам?

Тест: Дополнить пропуски в 7 культовых цитатах героев из «Мимино» смогут лишь заядлые киноманы
Тест: Дополнить пропуски в 7 культовых цитатах героев из «Мимино» смогут лишь заядлые киноманы
Виктория Мишинкина
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