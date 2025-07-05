Психологический тест: кто вы из героев Достоевского и какие у вас беды с башкой

Произведения Достоевского — это не только классика литературы, но и глубокое исследование человеческой души. В его многогранных героях легко можно узнать себя: кто-то живёт в вечном внутреннем диалоге, кто-то скрывает тревогу за маской силы, а кто-то отдаёт себя без остатка. Чтобы помочь вам взглянуть на себя с новой стороны, мы попросили клинического психолога Станислава Самбурского прокомментировать получившиеся результаты. Отвечайте честно и не слишком долго размышляя, а главное — помните, что не существует «хороших» или «плохих» итогов. Каждый персонаж отражает ту часть вашей личности, которую важно заметить и поддержать!