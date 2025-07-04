Тест: Только истинный панк сможет продолжить строки из 6 хитов «Сектора Газа» без ошибок

В 90-х «Сектор Газа» звучал почти из каждого магнитофона — во дворах, в гаражах, на дискотеках. Кто-то считал их бессмысленным хулиганским шумом, кто-то — настоящим голосом улиц! В песнях Юрия Хоя было всё: и лирика про несчастную любовь, и жёсткие зарисовки из жизни провинциальной молодёжи, и чёрный юмор, и даже мат и оскорбления. Сегодня тексты песен группы можно услышать уже не так часто, но преданные фанаты до сих пор продолжают чтить память и ностальгировать под хиты своей молодости. А вы являетесь одним из них?