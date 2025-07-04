Тест: Только истинный панк сможет продолжить строки из 6 хитов «Сектора Газа» без ошибок
4 июля 2000 года не стало известного музыканта, главного панка 90-х и основателя группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. Предлагаем вместе почтить память артиста и вспомнить главные хиты!
Коллаж © Life.ru. Фото © Youtube / Программа "А". Архив Сергея Антипова
В 90-х «Сектор Газа» звучал почти из каждого магнитофона — во дворах, в гаражах, на дискотеках. Кто-то считал их бессмысленным хулиганским шумом, кто-то — настоящим голосом улиц! В песнях Юрия Хоя было всё: и лирика про несчастную любовь, и жёсткие зарисовки из жизни провинциальной молодёжи, и чёрный юмор, и даже мат и оскорбления. Сегодня тексты песен группы можно услышать уже не так часто, но преданные фанаты до сих пор продолжают чтить память и ностальгировать под хиты своей молодости. А вы являетесь одним из них?
Жизнь панка осталась в далёком прошлом? Тогда самое время пройти тест на законопослушного гражданина и отгадать, из каких фильмов СССР семь этих милиционеров! А это испытание для тех, кто привык распределять свои доходы с умом, — нужно вспомнить, из каких культовых картин эти цитаты про деньги.
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