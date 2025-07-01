Тест: У вас точно есть стиль, если угадаете 7 культовых фильмов по героям в солнечных очках
Это испытание для тех, кто не может выйти на улицу без аксессуаров, носит солнечные очки даже в пасмурную погоду и бесконечно вдохновляется культовыми персонажами из кино!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1993), режиссёр Том Шэдьяк, сценаристы Том Шэдьяк, Джим Керри, Джек Бернштейн; © «Люди в чёрном 3» (2012), режиссёр Барри Зонненфельд, сценаристы Этан Коэн, Лоуэлл Каннингем; © «Завтрак у Тиффани» (1961), режиссёр Блейк Эдвардс, сценаристы Джордж Аксельрод, Трумен Капоте и др. / Kinopoisk, © Freepik
Солнечные очки уже давно являются ярким элементом стиля и дополнением к образу. В кино они и вовсе перестали быть просто аксессуаром — с их помощью подчёркивают характер, выделяют черты внешности, а иногда даже скрывают эмоции героя. Круглые, узкие, зеркальные, с яркими оправами или строгие чёрные — форма и цвет могут рассказать о персонаже больше, чем диалоги! Киногерои в интересных очках часто становятся иконами стиля, которым стараются подражать миллионы зрителей. Пока режиссёры и костюмеры тщательно подбирают каждую деталь, чтобы сделать персонажа узнаваемым, фанаты со скоростью света бегут в магазины, чтобы успеть урвать ту самую пару! Узнали себя? Тогда набрать максимальный балл не составит труда!
Финансовая грамотность — несомненно, очень полезный навык, но в СССР её часто заменяли смекалкой и юмором. Герои советских комедий — яркое тому подтверждение! Угадаете, из каких фильмов СССР эти 7 цитат про деньги? А это испытание для тех, кто продолжает верить в чудо и добрых волшебников, которые встречаются на пути, — нужно узнать 7 культовых картин по феям и магам!
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