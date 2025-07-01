Тест: У вас точно есть стиль, если угадаете 7 культовых фильмов по героям в солнечных очках

Солнечные очки уже давно являются ярким элементом стиля и дополнением к образу. В кино они и вовсе перестали быть просто аксессуаром — с их помощью подчёркивают характер, выделяют черты внешности, а иногда даже скрывают эмоции героя. Круглые, узкие, зеркальные, с яркими оправами или строгие чёрные — форма и цвет могут рассказать о персонаже больше, чем диалоги! Киногерои в интересных очках часто становятся иконами стиля, которым стараются подражать миллионы зрителей. Пока режиссёры и костюмеры тщательно подбирают каждую деталь, чтобы сделать персонажа узнаваемым, фанаты со скоростью света бегут в магазины, чтобы успеть урвать ту самую пару! Узнали себя? Тогда набрать максимальный балл не составит труда!