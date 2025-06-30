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30 июня, 05:00

Тест: Супруги в фильмах СССР — набрать 7/7 и угадать, чьи это жёны, сможет лишь 3% зрителей.

Старая поговорка гласит: «Муж и жена — одна сатана!» Супружеская жизнь полна взлётов и падений, пережить которые поможет только настоящая любовь, такая как у героев советских фильмов!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / Andreatobar, © «Покровские ворота» (1982), режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / Andreatobar, © «Покровские ворота» (1982), режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk

Любовь — это не только романтика и бабочки в животе, но и быт, привычки, умение прощать и даже совместные ссоры, после которых всё равно хочется вернуться домой! Советские режиссёры умели показывать отношения без прикрас, с юмором и довольно правдиво. Одни пары спорят из-за пустяков, но не могут друг без друга, другие живут, будто на разных планетах, а третьи — словно две половинки одного целого. В кино, как и в жизни, нет идеальных семей, зато есть настоящие: со своими историями, ошибками и тёплыми моментами, которые запоминаются навсегда. А сможете ли вы угадать киномужа по его жене?

Недавно был масштабный праздник — День моряка! В честь этого события мы подготовили тест, в котором вам предстоит угадать фильмы СССР по кадру с матросами на 6/6. А с этим испытанием справится только настоящий советский рокер — нужно без ошибок дополнить пропуски в 6 хитах Цоя и группы «Кино».

Тест: Феи и волшебники в фильмах СССР — набрать 7/7 под силу только настоящему киномагу
Тест: Феи и волшебники в фильмах СССР — набрать 7/7 под силу только настоящему киномагу
Виктория Мишинкина
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