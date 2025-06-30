Тест: Супруги в фильмах СССР — набрать 7/7 и угадать, чьи это жёны, сможет лишь 3% зрителей.

Любовь — это не только романтика и бабочки в животе, но и быт, привычки, умение прощать и даже совместные ссоры, после которых всё равно хочется вернуться домой! Советские режиссёры умели показывать отношения без прикрас, с юмором и довольно правдиво. Одни пары спорят из-за пустяков, но не могут друг без друга, другие живут, будто на разных планетах, а третьи — словно две половинки одного целого. В кино, как и в жизни, нет идеальных семей, зато есть настоящие: со своими историями, ошибками и тёплыми моментами, которые запоминаются навсегда. А сможете ли вы угадать киномужа по его жене?