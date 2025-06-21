Тест: Только настоящий советский рокер без ошибок дополнит пропуски в 6 хитах Цоя и группы «Кино»

Виктор Цой и «Кино» изменили советскую музыку без громких заявлений и пафоса, но так, что их творчество любят до сих пор. Пронзительная музыка и смелые тексты стали голосом поколения, которое искало правду не в лозунгах, а в простых, но ёмких строчках. Любимые песни до сих пор поют вполголоса под гитару, слушают в наушниках по пути на работу и включают в плейлисты даже те, кто родился спустя годы после трагической гибели музыканта. Хиты Цоя дарят надежду, помогают пережить потрясения, поддерживают в трудную минуту и оказываются рядом, когда никого больше нет. А вас можно назвать преданным фанатом советского рока? Сейчас выясним!