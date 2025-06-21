Тест: Только настоящий советский рокер без ошибок дополнит пропуски в 6 хитах Цоя и группы «Кино»
21 июня 1962 года родился музыкант, который стал кумиром миллионов и перевернул мир советского рока, — неподражаемый Виктор Цой! А его песни всё ещё живут в вашем сердце?
Виктор Цой и «Кино» изменили советскую музыку без громких заявлений и пафоса, но так, что их творчество любят до сих пор. Пронзительная музыка и смелые тексты стали голосом поколения, которое искало правду не в лозунгах, а в простых, но ёмких строчках. Любимые песни до сих пор поют вполголоса под гитару, слушают в наушниках по пути на работу и включают в плейлисты даже те, кто родился спустя годы после трагической гибели музыканта. Хиты Цоя дарят надежду, помогают пережить потрясения, поддерживают в трудную минуту и оказываются рядом, когда никого больше нет. А вас можно назвать преданным фанатом советского рока? Сейчас выясним!
Не так давно был день рождения у певицы, под треки которой пускают слезу даже мужчины, — МакSим! А вы сможете дополнить пропуски в её хитах на 6/6? А с этим тестом справится только настоящий эстет — нужно угадать, какие художники написали эти мировые шедевры, на 7/7.
- Тест: Ручная свинья, сценарий похорон и потеря голоса — про кого из актёров СССР эти 6 фактов?
вчера в 13:00
- Тест: Не только Лида — слабо отгадать 6 фильмов с Натальей Селезнёвой всего по 1 кадру?
19 июня, 13:00
- Тест: Лишь кинородителям под силу угадать, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с колясками
18 июня, 15:00