Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 10:00

Тест: Только настоящий советский рокер без ошибок дополнит пропуски в 6 хитах Цоя и группы «Кино»

21 июня 1962 года родился музыкант, который стал кумиром миллионов и перевернул мир советского рока, — неподражаемый Виктор Цой! А его песни всё ещё живут в вашем сердце?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk , © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk , © Freepik

Виктор Цой и «Кино» изменили советскую музыку без громких заявлений и пафоса, но так, что их творчество любят до сих пор. Пронзительная музыка и смелые тексты стали голосом поколения, которое искало правду не в лозунгах, а в простых, но ёмких строчках. Любимые песни до сих пор поют вполголоса под гитару, слушают в наушниках по пути на работу и включают в плейлисты даже те, кто родился спустя годы после трагической гибели музыканта. Хиты Цоя дарят надежду, помогают пережить потрясения, поддерживают в трудную минуту и оказываются рядом, когда никого больше нет. А вас можно назвать преданным фанатом советского рока? Сейчас выясним!

Не так давно был день рождения у певицы, под треки которой пускают слезу даже мужчины, — МакSим! А вы сможете дополнить пропуски в её хитах на 6/6? А с этим тестом справится только настоящий эстет — нужно угадать, какие художники написали эти мировые шедевры, на 7/7.

Тест: Вампиры, ведьмы и вурдалаки — слабо угадать 6 культовых ужастиков СССР по 1 кадру?
Тест: Вампиры, ведьмы и вурдалаки — слабо угадать 6 культовых ужастиков СССР по 1 кадру?
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Виктор Цой
  • Музыка
  • ссср
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar