Тест: Какие художники написали эти мировые шедевры — 7/7 наберёт только настоящий эстет
От наскальных рисунков до цифровых картинок — тысячи лет искусство вдохновляет, провоцирует и заставляет чувствовать! А насколько вы близки к миру живописи?
Картины, словно окна в другие миры, завораживают красками, сюжетом и заставляют задуматься. А ведь за каждой картиной стоит история: где и когда она написана, что чувствовал художник, почему выбрал именно эти цвета. Неоднозначные и интересные работы становятся символами эпох, вызывают скандалы и побуждают зрителей чувствовать и анализировать. Многие известные картины мы «знаем», даже если никогда не видели их в оригинале! Они мелькают в фильмах, на открытках, в рекламе. Но всегда ли мы можем назвать автора? Пришло время проверить знания о живописи и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в мировых шедеврах!
Не так давно был день рождения у актёра, который умеет превращать фильмы в настоящие шедевры, — у Джонни Деппа. Сможете не ошибиться и узнать 8 картин с его участием всего по 1 кадру? А с этим испытанием справятся лишь киногении — нужно угадать, из каких 7 фильмов и сериалов эти блондинки.
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