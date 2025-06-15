Тест: Какие художники написали эти мировые шедевры — 7/7 наберёт только настоящий эстет

Картины, словно окна в другие миры, завораживают красками, сюжетом и заставляют задуматься. А ведь за каждой картиной стоит история: где и когда она написана, что чувствовал художник, почему выбрал именно эти цвета. Неоднозначные и интересные работы становятся символами эпох, вызывают скандалы и побуждают зрителей чувствовать и анализировать. Многие известные картины мы «знаем», даже если никогда не видели их в оригинале! Они мелькают в фильмах, на открытках, в рекламе. Но всегда ли мы можем назвать автора? Пришло время проверить знания о живописи и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в мировых шедеврах!