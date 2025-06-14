Тест: Только истинный патриот без труда ответит на 6 вопросов о государственных символах России

Государственные символы — это как визитная карточка страны! Флаг развевается на административных зданиях, герб печатают на официальных документах, гимн звучит на спортивных соревнованиях и важных мероприятиях. Но часто ли мы задумываемся, что именно они означают? Сколько корон на гербе? Когда впервые появился триколор? Кто автор текста гимна России? Этот тест — прекрасный повод освежить память и узнать интересные факты о том, что нас окружает. Ведь так важно понимать, что символы — это не просто формальность. А знать их историю — значит лучше понимать, откуда мы родом!