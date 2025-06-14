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14 июня, 08:00

Тест: Только истинный патриот без труда ответит на 6 вопросов о государственных символах России

Каждый день мы видим их в самых разных местах: на улице, в школе, в кабинете директора и даже в паспорте! Догадались, о чём пойдёт речь? Конечно, о государственных символах России.

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova, YANUSHEVSKAYA VICTORIA

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova, YANUSHEVSKAYA VICTORIA

Государственные символы — это как визитная карточка страны! Флаг развевается на административных зданиях, герб печатают на официальных документах, гимн звучит на спортивных соревнованиях и важных мероприятиях. Но часто ли мы задумываемся, что именно они означают? Сколько корон на гербе? Когда впервые появился триколор? Кто автор текста гимна России? Этот тест — прекрасный повод освежить память и узнать интересные факты о том, что нас окружает. Ведь так важно понимать, что символы — это не просто формальность. А знать их историю — значит лучше понимать, откуда мы родом!

Достойному гражданину важно знать не только государственные символы страны, но и великих соотечественников: учёных, поэтов, спортсменов и других выдающихся деятелей. Не так давно литературное сообщество во всём мире объединилось, чтобы отметить день рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина! А вы сможете отгадать произведения классика по отрывкам на 7/7? А в этом тесте мы решили объединить народные сюжеты с искусственным интеллектом. Слабо угадать, какие 7 народных сказок нарисовала нейросеть?

Тест: Кухарки, горничные и домработницы в фильмах СССР — узнаете картины по 1 кадру на 6/6?
Тест: Кухарки, горничные и домработницы в фильмах СССР — узнаете картины по 1 кадру на 6/6?
Виктория Мишинкина
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