Тест: Лишь библиофил отгадает произведения Пушкина по отрывкам, остальные не наберут и 3/7

Александра Пушкина знают даже те, кто вообще не любит читать! Его строки врезаются в память с детства: из школьной программы, из мультфильмов, из уст родителей — буквально отовсюду. Пушкина изучают в школах и университетах по всему миру, его цитируют, по его сюжетам ставят спектакли и снимают фильмы. И самое удивительное — его тексты не стареют. Даже сейчас, спустя века, они звучат свежо: то ли потому, что он писал о вечном, то ли потому, что нашёл какие-то универсальные слова, которые цепляют любого. Интересно, сможете ли вы угадать, из каких его произведений взяты эти отрывки?