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6 июня, 12:18

Тест: Лишь библиофил отгадает произведения Пушкина по отрывкам, остальные не наберут и 3/7

6 июня — день, когда литературное сообщество во всём мире объединяется, чтобы отметить день рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина!

Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский, © «Шедеврум»

Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский, © «Шедеврум»

Александра Пушкина знают даже те, кто вообще не любит читать! Его строки врезаются в память с детства: из школьной программы, из мультфильмов, из уст родителей — буквально отовсюду. Пушкина изучают в школах и университетах по всему миру, его цитируют, по его сюжетам ставят спектакли и снимают фильмы. И самое удивительное — его тексты не стареют. Даже сейчас, спустя века, они звучат свежо: то ли потому, что он писал о вечном, то ли потому, что нашёл какие-то универсальные слова, которые цепляют любого. Интересно, сможете ли вы угадать, из каких его произведений взяты эти отрывки?

Лето только началось, но уже хочется распланировать каждый день и не упустить хорошую погоду! Предлагаем вам ответить всего на 5 вопросов и узнать, что вас ждёт в ближайшие три месяца, по мотивам песен Надежды Кадышевой! А для этого испытания не нужно цитировать Пушкина и любить читать, достаточно просто угадать, из каких 8 фильмов эти ночные бабочки!

Тест: Лишь истинный поклонник Абдулова наберёт 10/10 и угадает все фильмы с его участием
Тест: Лишь истинный поклонник Абдулова наберёт 10/10 и угадает все фильмы с его участием
Виктория Мишинкина
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