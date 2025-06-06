Японская Ванга предсказала катастрофу: что за тайный вирус уничтожит человечество в 2030 году

Мы в Life.ru уже писали о том, как Рё Тацуки предсказала неведомую катастрофу в 2025 году. Но недавно люди, изучившие её книги досконально, пришли ещё к одному неутешительному выводу. Оказывается, автор комиксов из Японии предсказала нечто неприятное ещё и на 2030 год. Напомним, что сюжеты для своих пророческих комиксов Рё берёт из собственных снов. Ей часто снилось уничтожение Японии. Расскажем в материале, какую глобальную беду Тацуки предсказывает на 2030 год.

Эпидемия ещё не закончилась

Рё Тацуки предсказала вирус CoViD-19 в своей книге. Фото © «Шедеврум»

Когда Рё Тацуки публиковала в книге 1999 года предсказание о CoViD-19, никто ещё не знал, что это будет за вирус и как он будет называться. В 2020 году пророчество сбылось с пугающей точностью, она не ошиблась ни на один год. Из 15 снов, указанных в оригинальной книге, сбылось уже 13. Но сбывшееся пророчество о коронавирусе содержит в себе неприятный сюрприз. Если почитать её книгу повнимательнее, то можно заметить, что в предсказании содержится информация о второй волне смертельного вируса, которая произойдёт в 2030 году.

Что это будет за вирус: всё ещё CoViD или нечто новое?

Рё Тацуки предсказала не только CoViD-19, но и другой, похожий вирус. Фото © «Шедеврум»

Пока событие не произошло, в точности мы сказать об этом не можем, но в своей книге японская Ванга заявила, что в 2030 году начнётся новая пандемия. Её вызовет вирус, очень похожий на «корону», и будет он таким же смертоносным. Возможно, это будет мутировавший ковид или же близкий родственник инфекции, с которой мы имели дело с 2019-го по 2021 год. По всему миру сейчас наблюдается некоторый рост заболеваемости ковидом, причём в данный момент пик приходится на Индию. В тропических странах создаются идеальные условия для мутаций этих маленьких смертоносных шариков из РНК. В самой манге сказано только то, что вирус пропадёт на десять лет, а потом снова вернётся.

Японская Ванга: Какие пророчества уже сбывались

Сбывалось множество пророчеств Рё Тацуки. Она видела это всё во сне. Фото © ChatGPT

На самом деле в книгах Рё Тацуки достаточно много сбывшихся пророчеств. Например, она смогла увидеть во сне смерть Фредди Меркьюри и принцессы Дианы. Тацуки с поразительной точностью предвидела аварию на Фукусимской АЭС. Землетрясение в Кобе 1995 года тоже приснилось японской Ванге, причём за 15 дней до самого события. Сама Тацуки заметила закономерность: часто события, которые она видит во сне, происходят через 15 лет после сновидения.

Что Рё Тацуки предсказала на лето 2025 года

Рё Тацуки парализовала туристический сектор Японии. Фото © «Шедеврум»

Самый интересный случай с предсказаниями Рё Тацуки и их глобальным влиянием произошёл в 2025 году. На июль 2025 года художница-мангака напророчила большую катастрофу — возможно, извержение вулкана Фудзи. Особенно внимательно к пророчеству прислушались в Юго-Восточной Азии, откуда в Японию приезжает большое количество туристов. Скептики говорят, что предсказание вызвало «массовую истерию»: люди перестали покупать билеты в Страну восходящего солнца, а некоторые авиакомпании просто отказались туда лететь. А сам сон приснился ясновидящей в 4:18 утра 5 июля 2021 года. Он был опубликован в современном переиздании книги.