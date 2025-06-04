Климатические «петли смерти»: Что это такое, почему они опасны и как их объясняют учёные

Глобальное потепление и сопутствующие ему изменения климата — главная угроза человечеству в XXI веке. Ледники тают, лето с каждым годом всё жарче, и мы мучаемся от проблемы, которую сами и создали. Современный мир построен на ископаемом топливе, которое при сжигании выделяет в атмосферу углекислый газ. Кстати, уровень этого смертельного для человека вещества в атмосфере сейчас превышает те значения, что можно было наблюдать, например, 800 тысяч лет назад. Рассказываем, как человечество затянуло «петлю смерти».

«Петля смерти»: Что это такое и как она связана с климатом

Если в ближайшие 15 лет мы все не пересядем на электротранспорт, последствия будут ужасающими. Фото © ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Изменения климата сейчас не просто заметны, они — критические. Процесс таяния ледников в Гренландии ускоряется, и условия жизни на планете меняются прямо на наших глазах. Такой феномен группа климатологов называет «петлёй смерти» (death loop), а ещё — «петлёй злого рока» (doom loop). Ледники уменьшаются в размерах не только в Гренландии, но и в Арктике, что повышает уровень моря. Это происходит из-за углекислого газа в атмосфере, повышенное количество которого создаёт «парниковый эффект». Но так ли они опасны, как кажется на первый взгляд? Есть ли причина для климатического алармизма?

«Петли смерти»: мнения учёных

Не все считают, что глобальные климатические изменения могут убить нас в течение десяти лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galyna Andrushko

В беседе с «Вечерней Москвой» доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец отметил, что сообщения о неизбежности и смертоносности глобальных изменений климата появляются, когда надо слегка «припугнуть» людей, чтобы стимулировать бережное отношение к окружающей среде. Но факт остаётся фактом — климатические «петли смерти» существуют. «Мы проживаем временной этап, когда глобальная температура воздуха на планете медленно продолжает повышаться. Но этот процесс протекает неравномерно: есть регионы, где она понижается, а где-то — поднимается. То есть глобальное потепление не может произойти резко и повсеместно», — рассказывает Пулинец. Более того, изменения климата могут длиться столетиями. Поэтому климатологи-алармисты слегка лукавят. «Пугать людей тем, что совсем скоро мы все умрём, некорректно. Если потепление и произойдёт, это случится в течение столетий, а пока угрозы для жизни на Земле нет», — отмечает доктор наук. В любом случае климатологи уверены, что уже через 15 лет экосистемы нашей планеты могут измениться до неузнаваемости.

В истории Земли подобное уже было

Периоды изменения климата были на Земле, в том числе во время существования человечества. Фото © Wikipedia / Mauricio Antón

В истории Земли было несколько периодов глобального потепления и глобального похолодания. Процесс, при котором Земля сначала подвергается обледенению, а потом оттаивает, называется ледниково-межледниковым циклом. Человечество пережило уже два таких полных цикла за последние 800 тысяч лет. Последний из них начался 11,7 тысячи лет назад со знаменитого ледникового периода, во время которого люди охотились на мамонтов и прятались от пещерных львов. За этим периодом последовала эра глобального потепления. Сергей Пулинец считает, что человечество переживёт ещё один такой цикл.

В чём особенность современного глобального потепления

Глобальное потепление впервые в истории планеты усугубляется деятельностью развитой цивилизации. Фото © «Шедеврум»

В любом случае нынешний период изменения климата — особенный. Впервые в истории Земли вклад в потепление планеты делает разумный вид живых существ — homo sapiens из семейства гоминид. И справляется с этим прекрасно: добыча и сжигание ископаемого топлива — то, с чем экосистема ещё не сталкивалась. Поэтому климатологи и бьют тревогу: прошлые циклы естественного развития климата на Земле были ещё более-менее предсказуемы, но то, что происходит сейчас, — прецедент. Впрочем, живые существа уже меняли планету до неузнаваемости. Например, древнейшие анаэробные бактерии археи жили 3 миллиарда лет назад и сыграли свою роль в насыщении атмосферы кислородом, благодаря которому мы существуем.

Что делать, чтобы выбраться из «петли смерти»?

Лучше всего прямо сейчас отказаться от добычи ископаемого топлива. Но это не так-то легко сделать. Фото © «Шедеврум»

Для того чтобы предотвратить смертельные изменения климата, нужно беречь природу. Отказываться от ископаемого топлива, то есть угля и нефти. Разделять и перерабатывать отходы. Передвигаться на электротранспорте или вообще пересесть на механический велосипед. Это не гарантирует полного спасения от «петель смерти», но может снизить их смертоносность. В общем, глобального изменения климата не стоит ждать — к нему надо готовиться. В том числе выращивать устойчивые к засухе растения, работать над сохранением биологического разнообразия в своём регионе и разрабатывать системы раннего предупреждения стихийных бедствий.