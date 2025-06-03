Гнусно, мерзко, тошнотворно: Топ-5 самых отвратительных профессий в истории человечества

Ещё в XIX веке хирурги не мыли руки, потому что не понимали, а зачем. А в Средневековье дипломированные доктора не смогли бы сделать операцию, потому что возня с кровью порочила их профессию. Пришлось бы идти к цирюльникам, которые каждый день вырывали зубы и отрезали гниющие конечности без анестезии и обеззараживания. Но даже это было не так жёстко, как профессии, которые мы покажем вам в материале.

Воскресители

Да, в каком-то смысле эти люди действительно воскрешали мёртвых. Фото © «Шедеврум»

Профессия «воскресителя» в XVI–XVII веках была востребована как никогда. Католическая церковь сняла запрет на изучение человеческого тела, поэтому в университетах начали препарировать трупы в анатомических целях. Прежде чем разложить мертвеца на столе в анатомическом театре, его требовалось добыть. Этим и занимались «воскресители». Они раскапывали могилы, вынимали оттуда покойников, снимали с них ценные вещи, а сами тела сдавали студентам на опыты. Профессия была популярна, да так, что в Шотландии специально придумали железные решётки для могил, чтобы предотвратить кражи. Бесхозные мертвецы, кстати, очень полезны и сейчас: из них можно сделать ферму трупов, по которой криминалисты будут изучать, что происходит с телом человека в разных условиях.

Золотари

Золотарь... Интересно, кто это? Наверное, он работает с золотом? Фото © «Шедеврум»

Может показаться, что золотарь — это что-то вроде ювелира, но нет. Так раньше называли любую возню с человеческими отходами. Возить каловые массы тогда приходилось на телегах, запряжённых лошадьми, в деревянных бочках. Так можно было довольно много заработать, но, увы, отмыть от колёс характерный запах было невероятно трудно. Работа сама по себе мерзкая, но существовали и существуют смежные профессии ещё мерзее. Так, в Англии были люди, которые вылавливали из канализации драгоценности, а в Индии по сей день засоры в канализационной системе пробивают вручную, мотыгой.

Тестировщики подмышек

Тестировщик — во всех смыслах полезная профессия. Фото © «Шедеврум»

Человеческий пот может рассказать опытным ценителям многое. В 80-х некоторые врачи определяли по запаху диагнозы, и это было одним из ключевых методов определить заболевание. По поту можно определить, употреблял ли человек запрещённые вещества и если да, то какие. А при опасном заболевании муковисцидозе в поте до пяти раз увеличивается содержание солей. Люди с этим диагнозом редко доживают до 30 лет. Правда, сейчас определять болезни по запаху — устаревший навык.

Камергер стула

Профессия для тех, кто не оставляет друзей в биде. Фото © «Шедеврум»

Это самая элитная профессия из нашей подборки. Простолюдин не мог устроиться на такую работу. Для данного занятия кандидату нужно было благородное происхождение, например быть лордом или графом. Камергер королевского стула должен был помогать королю отправить естественные нужды, потом смыть с него нечистоты и так далее. За диетой короля он тоже следил. Простым людям эта должность была недоступна, потому что к священному телу правителя могла прикасаться только высшая аристократия.

Техник-осеменатор

Это работа для настоящих мужчин, сильных, ответственных и выносливых. Фото © «Шедеврум»

Эта профессия живее всех живых. Во времена Средневековья животные размножались так, как задумано природой. Но современная индустрия вносит свои коррективы: в развитых странах проживает около 1,3 миллиарда людей, почти все они часто едят мясо, так что процесс производства еды не должен прерываться. В естественной среде коровы размножаются всего лишь один или два раза в год. Но люди придумали, как обойти эту систему. Разведением крупного рогатого скота занимаются сильные, выносливые мужчины, у которых нет предрассудков, зато желание заработать есть, поэтому они знают, как доставить удовольствие значимому в хозяйстве животному независимо от его пола. Они просто забирают материал у племенного бычка и доставляют его точно в ту локацию, куда задумала природа. И это всё вручную!