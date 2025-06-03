Новый уровень: Раскрыт многомиллионный гонорар Кадышевой за стадионный концерт в Москве

Народная артистка России, которая поймала новую волну популярности среди молодёжи, может получить от 50 миллионов рублей за стадионный концерт в Москве. Об этом пишет kp.ru.

Кадышева планирует дать большой концерт на столичном стадионе 20 июня 2026 года. Если все билеты будут проданы, то, по словам экспертов, организаторы выберут дату для второго подобного концерта. По предварительным данным, артистка сможет заработать 50 миллионов рублей, если на стадионе будет полная посадка.

Также выяснилось, что на этом фоне билеты на концерты в залах вместимостью 4–5 тысяч зрителей распродаются за пару недель. Например, в июне в Казани ожидается аншлаг в «Татнефть Арене» на 10 тысяч мест, минимальная цена билета составит 3,2 тысячи рублей. Эксперты отметили, что выручка с концерта может составить более 30 миллионов рублей.