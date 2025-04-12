Популярная среди зумеров Надежда Кадышева переходит к стадионным танцполам

Популярная среди зумеров певица Надежда Кадышева решила перейти от сидячих концертов к стадионным танцполам. На её выступления теперь приходят не только взрослые люди, но и подростки. Об изменениях в шоу рассказал Mash.

Концерт Кадышевой в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadyshevanadezda

По данным телеграм-канала, сейчас артистка с командой работает над переходом шоу в стадионный формат с сохранением привычного. Взрослые люди смогут во время выступления сидеть, а молодые — танцевать. Изменения произойдут уже в этом году, сейчас по всей стране запланировано минимум 10–12 концертов. Средняя вместимость на таких шоу — 10–20 тысяч зрителей.