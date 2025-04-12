Музыкальная семья Кадышевой и Костюка за год увеличила доход в три раза

Доход музыкальной семьи певицы Надежды Кадышевой и баяниста Александра Костюка вырос почти в три раза. Их компания «Золотое кольцо» зафиксировала официальную прибыль в 3 миллиона рублей, а стоимость выступлений достигла 10 миллионов рублей за концерт, сообщает Telegram-канал SHOT.

Компания артистов работает уже 28 лет. Костюку уходит 70% от доходов, а Кадышева получает 30%. В 2023 году официальный доход составлял 1 миллион рублей. В 2024 году хиты неожиданно стали популярными, и концерты Кадышевой стали актуальными. Ситуация резко изменилась, и дела пошли в гору.

Сейчас «Золотое кольцо» активно гастролирует по стране. Часто они объявляют о солдаутах и организуют дополнительные концерты. На волне популярности Кадышева резко увеличила стоимость своих выступлений до 10 миллионов рублей. Ранее цена за концерт колебалась от 1,5 до 7 миллионов рублей. В райдере певицы указаны только сушки и молоко. Она готова добираться на поезде, желательно не в первом или последнем купе.