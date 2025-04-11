Экстремально похудевший Лука Сафронов намекнул на секретную методику сброса веса

Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов (Затравкин) очень сильно похудел — в нём больше не узнать крупного мужчину, которым он был всего несколько лет назад. Зато теперь явно видно его сходство со знаменитым отцом. В разговоре со StarHit пианист намекнул, что избавиться от лишних килограммов ему помогла собственная методика.

Молодой человек давно не показывался на публике, но недавно пришёл на интервью к журналистке Ксении Собчак и ошеломил зрителей переменами во внешности. В беседе с изданием он сначала отшучивался, что похудел из-за усталости от беседы с Собчак.

Отставив шутки в сторону, Сафронов рассказал, что не закончил избавляться от лишнего веса и рассчитывается сбросить ещё порядка 20 килограммов. Секреты своей техники он раскроет позже, когда будет окончательно удовлетворён результатом.

«Он уже близится к концу. Это целый комплекс мер. У меня уникальная система, благодаря которой я смог действительно уменьшиться в размере», — признался музыкант.

Никас Сафронов, комментируя похудение сына, говорил, что его изменение вызвано стрессом, который он пережил во время тяжёлой болезни мамы. Инна Затравкина умерла от рака в 2024 году.