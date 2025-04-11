Лука Сафронов раскрыл Life.ru ярчайшее, но неловкое воспоминание о Паше Технике

Близкий друг рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) пообщался с журналистами Life.ru и рассказал о самом ярком воспоминании, связанном с исполнителем. Пианист Лука Сафронов приехал на прощание с товарищем и заявил, что главная запоминающаяся встреча у них произошла после дня рождения.

Пианист Лука Сафронов о самом ярком воспоминании, связанном с Пашей Техником. Видео © Life.ru

«Неловко сказать. Я помню, я как-то приехал на встречу и я был после дня рождения своего, ну и был выпивший, а Паша был трезвый. Вот и поворот. Вот это было самое яркое. Я подумал, господи, как же стыдно — Паша сидит трезвый, а я выпивший», — сказал Сафронов.