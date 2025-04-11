Лука Сафронов раскрыл Life.ru ярчайшее, но неловкое воспоминание о Паше Технике
Похороны рэпера Паши Техника в Москве. Обложка © Life.ru
Близкий друг рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) пообщался с журналистами Life.ru и рассказал о самом ярком воспоминании, связанном с исполнителем. Пианист Лука Сафронов приехал на прощание с товарищем и заявил, что главная запоминающаяся встреча у них произошла после дня рождения.
Пианист Лука Сафронов о самом ярком воспоминании, связанном с Пашей Техником. Видео © Life.ru
«Неловко сказать. Я помню, я как-то приехал на встречу и я был после дня рождения своего, ну и был выпивший, а Паша был трезвый. Вот и поворот. Вот это было самое яркое. Я подумал, господи, как же стыдно — Паша сидит трезвый, а я выпивший», — сказал Сафронов.
Несмотря на это друзья всё равно смогли пообщаться и поговорить о делах. Пианист также упомянул, что Паша постоянно и много говорил о музыке и об её создании, которую обожал. Несмотря на то, что рэпер «не был раскрыт со стороны, как музыкант», он всё равно мечтал показать культуру и искусство своей аудитории и объяснить, что «мир полон красок».
Напомним, что сегодня в Москве проходит прощание с исполнителем Пашей Техником. У столичного храма Петра и Павла уже начали собираться родные, близкие и друзья рэпера. Кроме того, увидеть Техника в последний раз приехало большое количество фанатов. Сейчас в Лефортово собралось более 500 человек.