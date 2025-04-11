«Всё было не очень»: Директор Паши Техника не хочет вспоминать последний разговор с рэпером
Директор не хочет вспоминать последний разговор с Пашей Техником, он негативный
Марк Яровный перед церемонией прощания в Москве. Фото © Life.ru
Директор Паши Техника Марк Яровный не хочет вспоминать последний разговор с рэпером, поскольку он был в негативном ключе. Он признался Life.ru перед церемонией прощания у храма в Москве, что хочет оставить в памяти как последнее воспоминание об артисте — концерт в Санкт-Петербурге, когда всё было «ярко и хорошо».
Марк Яровный, родители и бывшая жена Паши Техника перед церемонией прощания в Москве. Видео © Life.ru
«Я бы не хотел озвучивать последний разговор, потому что он не очень позитивный. Самое яркое воспоминание – последний концерт в Санкт-Петербурге, это было ярко, это было хорошо. А дальше не очень», – сказал Марк.
Тем временем в Храме Петра и Павла в Лефортово идут последние приготовления перед началом траурного мероприятия. Родители Паши Техника стоят у гроба рэпера, параллельно координируя проходящую церемонию с ним. На месте также бывшая жена Ева Карицкая и другие. Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались сотни поклонников Техника.
4 апреля 40-летний рэпер Паша Техник, злоупотреблявший наркотиками, скончался в Таилнанде после недельной комы. Передозировка стала причиной его госпитализации, уже в больнице врачи обнаружили у артиста также тяжёлую бактериальную пневмонию. В 2022 году Техник уже впадал в кому из-за передозировки, тогда медикам удалось его спасти.