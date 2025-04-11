Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 08:49

«Всё было не очень»: Директор Паши Техника не хочет вспоминать последний разговор с рэпером

Директор не хочет вспоминать последний разговор с Пашей Техником, он негативный

Марк Яровный перед церемонией прощания в Москве. Фото © Life.ru

Марк Яровный перед церемонией прощания в Москве. Фото © Life.ru

Директор Паши Техника Марк Яровный не хочет вспоминать последний разговор с рэпером, поскольку он был в негативном ключе. Он признался Life.ru перед церемонией прощания у храма в Москве, что хочет оставить в памяти как последнее воспоминание об артисте — концерт в Санкт-Петербурге, когда всё было «ярко и хорошо».

Марк Яровный, родители и бывшая жена Паши Техника перед церемонией прощания в Москве. Видео © Life.ru

«‎Я бы не хотел озвучивать последний разговор, потому что он не очень позитивный. Самое яркое воспоминание – последний концерт в Санкт-Петербурге, это было ярко, это было хорошо. А дальше не очень», – сказал Марк.

Тем временем в Храме Петра и Павла в Лефортово идут последние приготовления перед началом траурного мероприятия. Родители Паши Техника стоят у гроба рэпера, параллельно координируя проходящую церемонию с ним. На месте также бывшая жена Ева Карицкая и другие. Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались сотни поклонников Техника.

Море скорби: Life.ru снял обстановку у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником
Море скорби: Life.ru снял обстановку у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником

4 апреля 40-летний рэпер Паша Техник, злоупотреблявший наркотиками, скончался в Таилнанде после недельной комы. Передозировка стала причиной его госпитализации, уже в больнице врачи обнаружили у артиста также тяжёлую бактериальную пневмонию. В 2022 году Техник уже впадал в кому из-за передозировки, тогда медикам удалось его спасти.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Паша Техник
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar