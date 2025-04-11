Море скорби: Life.ru снял обстановку у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником
Сотни поклонников собрались у храма в Москве за час до прощания с Пашей Техником
Обстановка у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником. Фото © Life.ru
В Москве сотни поклонников собрались у храма Петра и Павла за час до начала прощания с рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником), который скончался в Таиланде на фоне своего пристрастия к наркотическим веществам. Life.ru публикует кадры с площадки у церкви.
Обстановка у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником. Видео © Life.ru
Обстановка у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником. Фото © Life.ru
В основном среди собравшихся подростки, которые были основной аудиторией Техника – рэпер заслужил свою славу кумира молодёжи не только музыкой, но и эпатажным поведением. Поклонников у храма в Лефортово сейчас более 500 человек.
4 апреля 40-летний рэпер Паша Техник, злоупотреблявший наркотиками, скончался в Таилнанде после недельной комы. Передозировка стала причиной его госпитализации, уже в больнице врачи обнаружили у артиста также тяжёлую бактериальную пневмонию. В 2022 году Техник уже впадал в кому из-за передозировки, тогда медикам удалось его спасти.