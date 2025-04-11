Море скорби: Life.ru снял обстановку у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником

В Москве сотни поклонников собрались у храма Петра и Павла за час до начала прощания с рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником), который скончался в Таиланде на фоне своего пристрастия к наркотическим веществам. Life.ru публикует кадры с площадки у церкви.

Обстановка у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником. Видео © Life.ru

Обстановка у храма в Москве перед прощанием с Пашей Техником. Фото © Life.ru

В основном среди собравшихся подростки, которые были основной аудиторией Техника – рэпер заслужил свою славу кумира молодёжи не только музыкой, но и эпатажным поведением. Поклонников у храма в Лефортово сейчас более 500 человек.