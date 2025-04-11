Бывшая жена Паши Техника сделала залитую кровью жуткую находку в его доме
Бывшая жена Паши Техника нашла в его доме в Таиланде окровавленный матрас
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая неустанно публикует всё новые подробности, связанные с его смертью и последними днями жизни. На этот раз она рассказала своим подписчикам в соцсетях о найденном в его доме в Таиланде окровавленном матрасе.
По словам Карицкой, в этом доме Техник жил вместе со своей девушкой Кристиной. Женщина, приложив огромные усилия, чтобы преодолеть своё эго, всё-таки приехала в Таиланд, чтобы забрать оттуда телефон и документы рэпера, которые его девушка забирать не стала. Во дворе дома она обнаружила матрас с кровью. Чья была кровь — непонятно.
«Но все мы понимаем что эта халатность со стороны (не буду называть имена) привела к тому что мы наблюдаем сейчас. Завтра для нас сложный день, но он завершающий. Наш Паша, наша рок-звезда, который навсегда останется в наших сердцах», — написала она.
Далее она вкинула затравку про «сговор», в котором, по её словам, участвовало несколько человек, но это станет темой одного из её следующих откровений.
Напомним, что Паша Техник умер в Таиланде, неделю пробыв в коме. Его бывшая супруга винит во всём неквалифицированных тайских врачей. Однако российские специалисты считают, что даже перевод в московскую клинику не спас бы его. Прощание с ним пройдёт сегодня, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Лефортово.