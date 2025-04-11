Бывшая жена Паши Техника сделала залитую кровью жуткую находку в его доме

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая неустанно публикует всё новые подробности, связанные с его смертью и последними днями жизни. На этот раз она рассказала своим подписчикам в соцсетях о найденном в его доме в Таиланде окровавленном матрасе.

По словам Карицкой, в этом доме Техник жил вместе со своей девушкой Кристиной. Женщина, приложив огромные усилия, чтобы преодолеть своё эго, всё-таки приехала в Таиланд, чтобы забрать оттуда телефон и документы рэпера, которые его девушка забирать не стала. Во дворе дома она обнаружила матрас с кровью. Чья была кровь — непонятно.

«Но все мы понимаем что эта халатность со стороны (не буду называть имена) привела к тому что мы наблюдаем сейчас. Завтра для нас сложный день, но он завершающий. Наш Паша, наша рок-звезда, который навсегда останется в наших сердцах», — написала она.