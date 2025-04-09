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9 апреля, 16:20

Врачи отказались спасать: Экс-супруга Паши Техника винит балийских врачей в его смерти

Бывшая жена Паши Техника считает, что его можно было спасти

Ева Карицкая и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

Ева Карицкая и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

Бывшая супруга скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Карина Мельничук, известная в Сети под псевдонимом Ева Карицкая, заявила о том, что её экс-супруга можно было спасти. По её словам, тайские врачи в госпитале отказались проводить процедуру интубации для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мотивируя это отсутствием необходимых навыков. Экс-жена рэпера считает, что именно это стало причиной его смерти.

Мельничук рассказала в интервью Ксении Собчак, что процедуру проводили на втором этаже, куда музыканта не могли отвезти, так как он был подключен к аппаратам.

«Им врач говорит: «Давайте просто приедет этот специалист из другой клиники, прям в этой же палате всё сделает». Они сказали: «Нет», — поделилась экс-супруга Паши Техника.

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Напомним, что рэпер умер 4 апреля в Таиланде после того, как неделю пробыл в коме. Причиной остановки сердца называлась лёгочная инфекция. По некоторой информации, Техник скончался из-за передозировки запрещёнными веществами. Также не исключается, что исполнителя могли отравить намеренно.

Ольга Сливченко
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