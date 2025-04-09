Врачи отказались спасать: Экс-супруга Паши Техника винит балийских врачей в его смерти

Бывшая супруга скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Карина Мельничук, известная в Сети под псевдонимом Ева Карицкая, заявила о том, что её экс-супруга можно было спасти. По её словам, тайские врачи в госпитале отказались проводить процедуру интубации для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мотивируя это отсутствием необходимых навыков. Экс-жена рэпера считает, что именно это стало причиной его смерти.

Мельничук рассказала в интервью Ксении Собчак, что процедуру проводили на втором этаже, куда музыканта не могли отвезти, так как он был подключен к аппаратам.