Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 22:04

Бывшая жена Паши Техника обвинила тайского наркодилера в смерти рэпера

Ева Карицкая, экс-супруга покойного Паши Техника (Павел Ивлев), заявила, что к гибели музыканта причастен некий тайский наркодилер по имени Эдик. По её словам, этот человек сознательно «напоил Пашу кодеином и кетамином».

Тайский наркодилер Эдик. Фото © Соцсети Евы Карицкой

Тайский наркодилер Эдик. Фото © Соцсети Евы Карицкой

«Зная, что Паша закодирован от опиатов, они всё равно его поили алко и опиатами», — написала она в соцсетях.

Бывшая жена Паши Техника обвинила тайского наркодилера в смерти рэпера. Видео © Соцсети Евы Карицкой

Никому не интересен в трезвости: Птаха вспомнил последний разговор с Пашей Техником
Никому не интересен в трезвости: Птаха вспомнил последний разговор с Пашей Техником

Причиной смерти 40-летнего исполнителя, скончавшегося 4 апреля в клинике в Таиланде, стал септический шок на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. В последние дни у музыканта также развилась полиорганная недостаточность — отказывали печень, почки и другие жизненно важные органы. В день трагедии он пережил клиническую смерть, но врачи сумели его реанимировать. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось. Медики могли лишь зафиксировать его смерть.

Обложка ©

Соцсети Евы Карицкой

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Паша Техник
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar