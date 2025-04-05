Бывшая жена Паши Техника обвинила тайского наркодилера в смерти рэпера
Ева Карицкая, экс-супруга покойного Паши Техника (Павел Ивлев), заявила, что к гибели музыканта причастен некий тайский наркодилер по имени Эдик. По её словам, этот человек сознательно «напоил Пашу кодеином и кетамином».
Тайский наркодилер Эдик. Фото © Соцсети Евы Карицкой
«Зная, что Паша закодирован от опиатов, они всё равно его поили алко и опиатами», — написала она в соцсетях.
Бывшая жена Паши Техника обвинила тайского наркодилера в смерти рэпера. Видео © Соцсети Евы Карицкой
Причиной смерти 40-летнего исполнителя, скончавшегося 4 апреля в клинике в Таиланде, стал септический шок на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. В последние дни у музыканта также развилась полиорганная недостаточность — отказывали печень, почки и другие жизненно важные органы. В день трагедии он пережил клиническую смерть, но врачи сумели его реанимировать. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось. Медики могли лишь зафиксировать его смерть.
Соцсети Евы Карицкой