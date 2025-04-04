«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом заявил его менеджер Марк.

«Умер, завели, динамика положительная», — рассказал он.

При этом он сообщил, что «ситуация дрянь», близкие блогера с утра в больнице, «молятся и борятся». По словам Марка, Техника нужно срочно перевозить вертолётом в Бангкок, однако транспортировка может быть опасна.