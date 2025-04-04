«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть
Паша Техник пережил клиническую смерть
Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом заявил его менеджер Марк.
«Умер, завели, динамика положительная», — рассказал он.
При этом он сообщил, что «ситуация дрянь», близкие блогера с утра в больнице, «молятся и борятся». По словам Марка, Техника нужно срочно перевозить вертолётом в Бангкок, однако транспортировка может быть опасна.
«20% из 100, что он выживет при перелёте. Госпиталь, в котором он находится, не даёт добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идёт сложное принятие решения российским специалистом», — добавил он.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. Ранее появилось фото Техника из палаты. Блогер окружён аппаратами, поддерживающими жизнь. Life.ru спросил у врача, что это за приборы и почему их так много. А позже в больничную палату к скандальному рэперу пришёл священник.