Опубликовано первое фото лежащего в коме Паши Техника из тайской больницы
Mash показал первое фото Паши Техника из тайской больницы
Телеграм-канал Mash опубликовал первое фото рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) из тайской больницы. Музыкант находится в коме, у него поражено 100% лёгких.
Телеграм-канал Mash опубликовал фото, как утверждается, рэпера Паши Техника в тайской больнице. На снимке изображён мужчина, лежащий на больничной койке, с татуировкой правой руке. Официального подтверждения подлинности фото нет, однако тату колючей проволоки на костяшках пальцев совпадает с изображением с тем, которое есть у Техника.
Паша Техник в тайской больнице. Фото © Mash
По последним данным от близких, 40-летний рэпер находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи полагают, что у него развилась бактериальная пневмония. Организм Техника поддерживают аппараты ИВЛ, ЭКМО и вазопрессор (искусственное повышение давление). Также медики выявили у него выявлены полиорганная недостаточность и септический шок. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая в соцсетях предположила, что состояние её экс-супруга вызвано лечением «не теми» антибиотиками.
Как пишет телеграм-канал, до поездки Паша жаловался врачам на приступы с судорогами с потерей сознания. По его словам, это происходило после приёма наркотиков и алкоголя. Рэперу несколько раз вызывали скорую. За пару дней после капельниц ему обычно становилось лучше и от дальнейшего лечения он отказывался. По данным Mash, Паша Техник игнорировал эти припадки три месяца, а ранее врачи обнаружили у него поражение клеток мозга на фоне хронического алкоголизма.
Напомним, Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) впал в кому в Таиланде после, предположительно, употребления наркотиков. Ранее появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его экс-жена опровергли слухи. Техник находится на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, а местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. В Россию рэпера не могут перевезти из-за критического состояния.
Пресс-служба Тверского суда