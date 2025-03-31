Опубликовано первое фото лежащего в коме Паши Техника из тайской больницы

Телеграм-канал Mash опубликовал первое фото рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) из тайской больницы. Музыкант находится в коме, у него поражено 100% лёгких.

Телеграм-канал Mash опубликовал фото, как утверждается, рэпера Паши Техника в тайской больнице. На снимке изображён мужчина, лежащий на больничной койке, с татуировкой правой руке. Официального подтверждения подлинности фото нет, однако тату колючей проволоки на костяшках пальцев совпадает с изображением с тем, которое есть у Техника.

Паша Техник в тайской больнице. Фото © Mash

По последним данным от близких, 40-летний рэпер находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи полагают, что у него развилась бактериальная пневмония. Организм Техника поддерживают аппараты ИВЛ, ЭКМО и вазопрессор (искусственное повышение давление). Также медики выявили у него выявлены полиорганная недостаточность и септический шок. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая в соцсетях предположила, что состояние её экс-супруга вызвано лечением «не теми» антибиотиками.