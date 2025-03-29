«Не надо хоронить человека»: Менеджер Паши Техника призвал не верить слухам
Менеджер Паши Техника опроверг слухи о смерти рэпера
Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда
Популярный российский рэпер Паша Техник, несмотря на слухи о его смерти, на самом деле жив. Однако он остаётся в критическом состоянии. Об этом сообщил менеджер артиста Марк. По его словам, за жизнь музыканта борются врачи тайской больницы.
Менеджер Паши Техника вновь опроверг слухи о смерти рэпера. Видео © Telegram / Марк Яровный
«Паша Техник жив. Не здоров, но жив! Не верьте этим пабликам, напророчить можно многое. Не надо хоронить человека, пока он находится в состоянии живого человека», — сказал менеджер.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в коме в Таиланде. По предварительным данным, у него случился передоз наркотических веществ. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Его не могут перевезти в Россию из-за критического состояния.