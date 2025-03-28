Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния

Рэпера и диджея Пашу Техника не удаётся перевезти из Таиланда в Россию из-за его тяжёлого состояния. Он подключён к аппарату ЭКМО и находится в коме в больнице на Пхукете. Об этом Life.ru сообщили в окружении артиста.

Уточняется, что музыканта доставили в это учреждение из другой больницы, так как его состояние резко ухудшилось. Рэпер находится в отделении интенсивной терапии с несколькими диагнозами. Местные врачи даже не рассматривают возможность его транспортировки, а лечение в Таиланде обходится очень дорого. Подруга музыканта оценила стоимость операции в 10 миллионов рублей, из которых половина уже собрана, а оставшуюся сумму собирают через соцсети. Причины ухудшения здоровья артиста остаются неизвестными, однако знакомые утверждают, что несколько дней назад он отравился веществами.