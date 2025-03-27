Экстренно госпитализированного в Таиланде Пашу Техника подключили к аппарату ИВЛ

Рэпер Паша Техник был срочно госпитализирован в Таиланде. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, причиной госпитализации могло стать отравление, предположительно вызванное запрещёнными веществами. Бывшая жена музыканта сообщила о его нахождении на аппарате ИВЛ. В то же время, девушка Паши Техника, находящаяся с ним в Таиланде, утверждает, что он якобы просто проходит медицинское обследование.