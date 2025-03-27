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27 марта, 12:51

Экстренно госпитализированного в Таиланде Пашу Техника подключили к аппарату ИВЛ

Паша Техник экстренно госпитализирован в Таиланде, он находится на аппарате ИВЛ

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Рэпер Паша Техник был срочно госпитализирован в Таиланде. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, причиной госпитализации могло стать отравление, предположительно вызванное запрещёнными веществами. Бывшая жена музыканта сообщила о его нахождении на аппарате ИВЛ. В то же время, девушка Паши Техника, находящаяся с ним в Таиланде, утверждает, что он якобы просто проходит медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отменили концерт Паши Техника. Отмены выступления рэпера добилась «Русская община». Как заявили активисты, Техник «несёт негатив, а также пропагандируют наркотики и алкоголь».

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Наталья Демьянова
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